Продолжаем нашу регулярную рубрику о лучших хитах за определенный год. Сегодня слушаем главные песни 1995-го: от «Сэры» до «Ironic», от «Сибирской любви» до «Alberto Balsalm».

1995-й — год битвы Oasis и Blur. Соревнование между Галлахерами и группой Деймона Албарна сделало на короткий период британский рок главной музыкой момента и вытащило брит-поп в чарты. Уже тогда вышли первые хиты Supergrass и Gene, уже тогда свой главный сингл записали Pulp, а Radiohead в последний раз играли бодрый рок без всякого ревизионизма. До «OK Computer» оставалось два года.

1995-й — год медленного угасания гранж-волны. Nirvana больше нет, Alice In Chains записывают последний альбом. На смену приходит постгранж: более дружелюбная к радиоэфирам гитарная музыка с интонациями Кобейна и компании. Именно тогда вышли лучшие альбомы The Goo Goo Dolls и Silverchair, а лидер Nirvana Курт Кобейн записался под лейблом Foo Fighters.

1995-й — год, когда трип-хоп окончательно стал частью поп-мейнстрима. Именно тогда Мадонна записала вместе с Massive Attack кавер на «I Want You» Марвина Гея, а в чартах оказался Трики с его замогильным хрипом. Наконец, в 1995 году вышел альбом Бьорк «Post», превративший исландскую певицу с ее неуютными и нервными песнями, в которых был и джаз, и трип-хоп, и IDM, и тот же Трики в одну из главных звезд эпохи.

1995-й — год укрепления хип-хопа как важнейшей субкультуры эпохи. Это время лучших записей Ноториуса и Тупака, GZA и AZ, The Roots и The Pharcyde.

Наконец, 1995-й — время, когда русскоязычная поп-музыка пережила первый настоящий расцвет. Леонид Агутин пел «На сиреневой Луне», Валерий Меладзе посвящал песню цыганке Сэре, а Дмитрий Маликов обещал выпить до дна. На этом фоне вроде бы померк русский рок: ему на смену пришла совсем другая гитарная музыка — более изящная и более ироничная. Флагманами этой волны стали «Ногу Свело!».

То была середина одного из лучших десятилетий в истории человечества. Спокойная и полная приключений одновременно.

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