По случаю прощания EA Sports с FIFA вспоминаем музыкальную историю футбольного симулятора и выбираем 25 лучших песен, прозвучавших в серии игр — от немецкого индастриала до пост-брит-попа, от электроники до инди-рока на русском.

Игры FIFA, история которых под этим заглавием подходит к концу, — это не только ностальгия по самому футбольному симулятору, но и по музыке, которая там играла. Начав с конца 1998 года, EA Sports обстоятельно и увлеченно подходила к выбору саундтрека, уже на старте сочетая безусловные хиты вроде «Song 2» с каким‑нибудь неочевидеым брит-попом или ска. На протяжении двадцати с лишним лет FIFA знакомила геймера с локальными сценами, продвигала передовой инди-рок и электронику, зорко смотрела по сторонам и вообще всегда старалась держать нос по ветру в смысле актуальности. Открывая коробку со свежей «фифой» в нулевых, мы получали не только свежий симулятор с актуальными формами и составами команд, но и дайджест новой музыки, которую не факт, что услышишь по MTV.

Для тинейджера с медленным интернетом по проводному телефону это было особенно важно: сказать, что игры FIFA прививали вкус и погружали в новые жанры, не будет большим преувеличением.

История музыки в FIFA повидала ряд интересных казусов. Например, Робби Уилльямс вместо роялти за использование его трека «It’s Only Us» для FIFA 2000 попросил добавить в игру свою любимую команду «Порт Вейл» из подземелья английского футбола. В то время низших лиг в FIFA не было, но разработчики пошли навстречу певцу. А однажды в игре прозвучал трек на русском. Его записала американская инди-группа Persephone’s Bees, чья вокалистка Ангелина Мойсов — российская эмигрантка. «Muzyka dlya fil’ma» — редкий для группы русскоязычный трек, но именно он понравился редакторам игры и попал в FIFA 07. В 2010-х, когда интернет появился у всех, как и доступ ко всей музыке мира, саундтреки FIFA хоть и избавились от социальной функции, но марку не растеряли. Финальный штрих к общей картине: до того, как вскарабкаться на вершину всех больших чартов планеты и стать большущим хитом, «Heat Waves» группы Glass Animals сначала приглянулась редакторам EA Sports. В связи с финалом союза EA Sports и FIFA хочется поставить символическую черту — пусть это будет плейлист лучших треков, звучавших в FIFA, по версии «Афиши Daily».