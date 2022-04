«This is the time./And this is the record of the time», — декламирует Андерсон в открывающей альбом «From the Air». И это, в общем-то, отлично описывает предстоящие сорок минут. Это музыка времени и о времени, об одержимости Америки начала 1980-х научно-техническим прогрессом. Будто констатируя эту зачарованность американцев грядущим технологическим прорывом в 1985-м на экраны выйдет фильм «Назад в будущее», а до конца десятилетия — два его сиквела.