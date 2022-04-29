29 апреля вышел восьмой альбом Rammstein «Zeit». Его релиз — внеплановый: из‑за отмены туров и концертов во время локдауна группа начала работать над новым диском, причем, кажется, к удивлению самих участников. В преддверии выхода «Zeit» Мур Соболева составила субъективный гид по студийным альбомам Rammstein — от худшего к лучшему.

7. «Rosenrot» (2005)

В большинстве подобных рейтингов «Rosenrot» неизменно занимает самое низкое место — притом что этот альбом сделал бы честь многим группам, и не только тем, что избрали узкие рамки жанра Neue Deutsche Härte. «Rosenrot» не любят за минорное настроение, в целом Rammstein несвойственное. Несмотря на то, что группа пытается бодриться (чего только стоит «Te quiero puta!», где к рыку Тилля Линдеманна добавили ритмы мариачи и сладострастный женский вокал), это самый печальный альбом Rammstein. Конечно, здесь есть и боевики (в том числе «Mann gegen Mann» — раммштайновская ода гомосексуальности), но общий тон спокойный до морбидности. Как выразился кто‑то из англоязычных рецензентов, «Rosenrot» стал бастардом дискографии Rammstein. Шесть песен из одиннадцати были записаны для предыдущего альбома «Reise, Reise», а обложка «Rosenrot» практически идентична японскому изданию альбома-предшественника, который в остальном мире вышел с узнаваемым бело-оранжевым кавером. Показательно, что группа даже не поддержала диск туром. Однако именно здесь Линдеманн в полную силу раскрывается как поэт, наследующий традиции немецкого романтизма: заглавная песня написана по мотивам стихотворения Гете «Heidenröslein» (спустя много лет вышло даже любопытное исследование на эту тему), а билингвальная поп-баллада «Stirb nicht vor mir» — небезуспешная попытка пробить нежностью возведенные группой ранее стены из металла. 6. «Mutter» (2001)

Третий альбом Rammstein по сегодняшний день остается главным, согласно мнению большинства фанатов и критиков, в биографии группы — но, на наш субъективный взгляд, все же не лучшим. С «Mutter» Rammstein безусловно выходят на новый уровень. Это касается и текстов (от ярких, но несложных образов в «Du Hast» или «Wollt ihr das Bett in Flammen sehen» Линдеманн уходит во все более изощренную поэзию — отдельно отметим страшную сказку «Spieluhr», мимикрирующую под детскую песенку), и звука, куда более богатого и экспериментального, чем на предыдущих двух альбомах, и тематики — здесь программные заявления («Links 2-3-4», «Ich Will») соседствуют с эпосами вроде «Sonne»Первая версия песни была создана специально для одного из украинских братьев-боксеров Кличко (версии расходятся, был это Виталий или все же Владимир). Трек должен был играть во время выхода спортсмена на ринг и назывался, соответственно, Klitschko. Однако в итоге боксер отказался, а переработанная песня вошла в альбом под названием «Sonne»., и клипов, на которые наконец стало хватать денег. Но, при всем своем величии, «Mutter» — это попурри из предыдущих наработок и выдающийся задел на будущее: Rammstein здесь аккуратно наступают на педальки, которые уже срабатывали на «Herzeleid» и «Sehnsucht», и лишь примериваются, куда идти дальше. Этот переходный этап дался группе тяжело: во время записи она чуть не распалась из‑за страсти гитариста Рихарда Круспе к контролю и общему росту перфекционизма. Еще одна проблема «Mutter» — странная драматургия альбома: пять зубодробительных стадионных хитов, потом переходная заглавная песня и пять куда более спокойных вещей. Как будто группа выложилась, записывая на аудиокассете сторону А, а в работе над стороной Б уже заметно устала и хочет отдышаться. 5. «Sehnsucht» (1997)

Диск, прославивший Rammstein за пределами родной Германии — там они стали звездами уже на стадии «Herzeleid» и выпускали второй альбом уже в этом качестве. «Sehnsucht» вышел с шестью коллекционными обложками работы Готтфрида ХельнвайнаВыдающийся австрийско-ирландский фотограф и художник, в своих работах регулярно осмысляющий тему насилия. — на каждой изображен один из членов группы с хирургическими инструментами, прикрепленными к лицу и голове. С «Sehnsucht» Rammstein проскочили мимо «проклятия второго альбома» и показали, на что группа способна в целом. Здесь намечается золотое сечение Rammstein: стадионные боевики («Du hast» стал огромным хитом на MTV, в том числе и на российском) плюс рвущие сердце баллады (в первую очередь, «Engel»: кто был на концертах, не забудет Линдеманна с крыльями) — но не в духе «The Black Album» Metallica, а в исключительно индивидуальной манере группы, миксующей тяжелые гитарные риффы и синтипоповые клавишные Кристофа «Флаке» Лоренца. Больше всего с альбома прославились именно два вышеупомянутых трека, но есть на «Sehnsucht» и более выдающиеся вещи: например, драматическая «Klavier», где голос Линдеманна звучит на редкость нежно, и танцевальный макабр «Eifersucht», где Rammstein практически дают техно. 4. «Liebe ist für alle da» (2009)

Шестой альбом стал не то точкой, не то восклицательным знаком, ознаменовавшим десятилетний перерыв в новом материале Rammstein. Группа никогда не была чужда скандалов (кажется, претензии к Rammstein у блюстителей морали начались раньше, чем была основана сама группа), но диск, который, согласно своему названию, со всех сторон исследует виды и вариации любви, возмутил рекордное количество умов. Любовь здесь показали всякую. «Ich tu dir weh» рассказывает о БДСМ-отношениях от лица садиста (в Германии долго действовал запрет на исполнение этой вещи на концертах). За «Wiener Blut» стоит история австрийского маньяка Йозефа Фрицля. В сентиментальной «Frühling in Paris» Линдеманн цитирует Эдит Пиаф и убедительно изображает французского шансонье. Широкой же публике больше всего запомнилась полушуточная «Pussy», высмеивающая немецкую порноиндустрию и сексоцентричность, и снятый на нее Юнасом Окерлундом клип. История с этим роликом получила неприятный поворот: в апреле 2021 года бывший координатор архангельского «Штаба Навального» Андрей Боровиков был приговорен к двум с половиной годам колонии за расшар клипа в «ВК». Несмотря на то что группа, вопреки распространенному мнению, не отмолчалась, а отреагировала мгновенно, прекрасный альбом остался омрачен этим бессмысленным делом. 3. «Herzeleid» (1995)

Дебютный альбом группы стал событием сразу же, и не зря. Такого миру раньше не показывали: Rammstein свели интеллектуальный индастриал, который демонстрировали Einstürzende Neubauten, с грязной телесностью и яростью Oomph!, выкристаллизовав новый жанр — Neue Deutsche Härte (буквальный перевод — «новая немецкая тяжесть»). «Herzeleid» писался тяжело и долго; уже тогда Rammstein были настолько заморочены на качестве звука, что уже перед самым выпуском затребовали все переделать и свести заново. Группа до сих пор не слишком довольна «Herzeleid» (и особенно сделанной на берлинской парковке фотографией, которая на обложке помещена на фоне оранжевой астры), но это абсолютно цельный и при этом многоликий альбом, заявка на победу на ближайшие десятки лет. «Seemann» остается одной из самых популярных баллад группы (ее удостоила кавер-версией даже мать немецкого панка Нина Хаген), из злой и заряженной «Asche zu Asche» потом вырастут лучшие боевые хиты Rammstein вроде «Feuer frei!», а танц-метал «Du riechst so gut» показал новую для тяжелой музыки степень эротической напряженности. «Herzeleid» понравился не только критикам и слушателям: две песни группы вскоре залетели в саундтрек к «Шоссе в никуда» Дэвида Линча, который нежно любит Rammstein с тех самых пор. 2. «Reise, Reise» (2004)

Перед «Reise, Reise» стояла непростая задача — переплюнуть альбом «Mutter», окончательно утвердивший группу в статусе покорителей стадионов и рейтингов. И именно этот — четвертый — альбом помог Rammstein нащупать баланс. Перейдя на Universal с Motor Music, пережив волнообразные пики популярности и едва не распавшись, и, наконец, отметив десятилетний юбилей, группа пришла к «Reise, Reise» по-настоящему взрослой. Rammstein сменили метод работы, став внимательнее к идеям друг друга и прорабатывая каждую, а не отбрасывая маргинальные большинством голосов, как это было раньше. В результате релизом — едва ли не впервые — осталась довольна вся группа. Сквозной сюжет альбома — катастрофа пассажирского лайнера Boeing 747 в Японии 12 августа 1985 года. Правда, напрямую к ней отсылает лишь обложка и зашифрованный во вступлении кусочек из расшифровки черного ящика. На деле же тема «Reise, Reise» гораздо более широкая, да и сами музыканты указывают на немецкий экзистенциализм как на основной источник влияния. Обманчиво мягкая «Dalai Lama» — парафраз классического стихотворения Гете «Der Erlkönig», «Mein Teil» с его ухающими бочками отсылает к истории каннибала Армина Майвеса (тот из тюрьмы попытался подать на группу в суд), а зажигательную танцевальную «Moskau» бессмысленные русскоязычные куплеты только украшают. Разобрать можно каждую песню — все разные, и при этом плохих нет. 1. «Rammstein» (2019)

Фанаты ждали нового материала десять лет, но на месте музыканты все это время не сидели: группа дала множество концертов, выпустила несколько сборников ремиксов, компиляцию «Made in Germany» и практически артхаусную документалку «Rammstein: Paris», а Круспе и Линдеманн еще и активно развивали сольные проекты. Разговоры и слухи о грядущем альбоме Rammstein шли как минимум с 2015 года, но ждать релиза пришлось аж до апреля 2019-го. Первый сингл, «Deutschland», оказался настоящим magnum opus группы — это своеобразный итог их многолетней рефлексии роли Германии в мире, а почти десятиминутный клип по сюжетной наполненности и драматическому накалу сравним с приключенческим кино. Монументальная «Deutschland» открывает альбом, но он и дальше не разочаровывает: здесь и нарочито ностальгическая «Radio», и «Zeit dich», сопровождаемая похожим на ангельский хором, и душераздирающая «Was ist liebe» (здесь, как и в случае остросоциальной «Puppe», Линдеманн обращается к своим давним стихам), и почти дискотечный «Auslander». Музыканты в интервью рассказывают, что группа как бы сделала полный круг — и перед записью нового альбома чувствовала себя примерно так же, как во время работы над «Herzeleid», настолько же свежо и весело. Это очень видно: здесь есть и энергия, и сила, которая была у группы в девяностые, но есть и еще опыт, и мастерство. Альбом вместил в себя все, чему научились Rammstein за 25 лет: группа здесь показывает свою наилучшую форму, и более того — очевидным образом продолжает развиваться. Последний диск — это абсолютно бесшовная гармоничная работа, где всего в меру — гитары и клавишных, тяжести и лирики, юмора и ужаса, любви и ненависти, размышлений о судьбах родины и о маленьком человеке. Не сказать, чтобы здесь были какие‑то фантастически непредсказуемые вещи. Но это Rammstein во цвете лет, знающие себе цену и понимающие свою нишу.