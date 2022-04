1993-й стал годом пика в карьере многих больших групп и исполнителей восьмидесятых. Лучший альбом Depeche Mode («Songs Of Faith And Devotion») — это 1993-й. Главные хиты Duran Duran (в том числе «Come Undone») — тоже 1993-й. Мощнейший рок-альбом A-Ha, который многие недооценили в момент выхода («Memorial Beach»} — тот же год. И самая пронзительная песня U2 («Stay»), и последний большой альбом Стинга («Ten Summoner’s Tales»), и последний большой хит Tears For Fears («Break It Down Again») — все это случилось именно в 1993 году.

Это был год, когда артисты прошлого удачно примеривались к новой эпохе и брали от нее все лучшее. Еще один пример — Джанет Джексон, которая если не в коммерческом, то в творческом состязании победила брата с альбомом «Janet».

Именно с 1993 года ведет свою родословную практически современная стадионная поп-музыка. Тогда вышел альбом Ace Of Base «Sign», а на нем — хит «All That She Wants». Среди его соавторов — шведский продюсер Дениз Поп, вскоре он станет помогать другим поп-исполнителям по обе стороны Атлантики. А после смерти сонграйтера эстафету примет его ученик Макс Мартин: тот самый, что помогал записывать лучшие хиты почти всем большим исполнителям из топов стримингов: от Адель до Coldplay, от Тейлор Свифт до Джастина Тимберлейка. Но начала свой путь шведская машина хитов именно тогда с гуттаперчевого электро и почти что рыка «She lives a lonely life».

1993-й — это еще и год ретро-грува в поп-музыке и электронике. Год дебюта Jamiroquai и первого хита Stakka Bo (Бу Юхан Ренк вскоре станет снимать клипы звездам уровня Мадонны, но любим мы его прежде всего за «Here We Go Again»), песни «Cantaloop» и лучшего альбома A Tribe Called Quest. Афроамериканские мелодии и ритмы прочно обосновались на новой эстраде и не только. А вместе с ними и хип-хоп — помимо A Tribe Called Quest в 1993-м свои главные работы тогда выпустили Ultramagnetic MC’s, Айс Кьюб, Тупак Шакур и другие.

В России же новая музыка продолжала поиски себя в нестабильной среде. С одной стороны появился новый андеграунд имени клуба «Там-Там», и в 1993 году появился его первый манифест, дебютный альбом группы «Химера». С другой стороны, старорежимный рок тоже успешно находил новые средства выразительности: «Аукцыон» выпустили «Птицу», свой самый доступный альбом, «Алиса» — «Для Тех, Кто Свалился с Луны», злобный манифест злобных времен. Наконец, 1993-й подарил нам самый дикий хит эпохи, песню «Хара Мамбуру» группы «Ногу Свело». Вскоре обзаведясь клипом, она превратилась в символ девяностых: когда цветастое безумие было лучшим способом побега от реальности, в которой крови было слишком много, а надежды — слишком мало.