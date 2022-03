Но текущие события, кажется, обрубили троссы этому лифту: историй формата «started from bottom now we here»/«пацан к успеху пришел», кажется, будет меньше — как и худричей-трэпстаров, залетающих на родной блок в шоу «Вписка».

Другое грустное следствие кризиса — рост социального неравенства. Раньше фанат русского рэпа мог купить в рассрочку «изики» и чуть-чуть почувствовать себя как кумир, то сейчас уже вряд ли. Так между рэпом и его слушателем может возникнуть пропасть, которая вряд ли будет мотивировать последнего следовать за артистом. На фоне почти закрытого мира сториз условного Джигана из Дубая будут, скорее, раздражать, чем мотивировать — слушатель поймет, насколько разные у него с кумиром вселенные, и насколько невозможно ему даже притвориться, что он туда попал.

Впрочем, означает ли это, что фэнси-рэпу — конец? Вовсе нет.

Во-первых, полезно не отрывать русский рэп (и всю нашу музыку) от глобальных процессов — русский рэп зависел от них в последние лет восемь более-менее всегда и точно не обрубит концы в одночасье. На западе с рэпом, каким мы его првиыкли видеть последние годы, все более чем хорошо — так что и здесь говорить о совсем уж радикальной перестройке преждевременно.

Во-вторых, не нужно забывать, что первая мощная высадка ньюскула прошла в стране, которую раздирали санкции после Крыма и падение цен на нефть. Индустрии, кстати, тоже никакой тогда не было — зато был Яникс, который так убедительно читал о том, чего у него нет — что на это можно было закрыть глаза.

Но в любом случае, что жизнь рурэпа все-таки разделится на «до» и «после». Весточки нового времени уже появились — «12» Моргенштерна идеальный тому пример: главный герой поколения одновременно и напоминает о том, что он к успеху пришел и при этом говорит о смерти. Русский рэп даже в самом его мейнстримовом изводе станет более серьезным и взывающим к справедливости, пусть и не в одночасье.

И вот это будет очень интересная история.

*Компания Meta, которой принадлежит Instagram признана в России экстремистской и запрещена