Ключевая интрига в российской музыке нового времени — как будет чувствовать себя хип-хоп, точнее та его часть, которая была про показное потребление и бесконечный флекс. Владимир Завьялов не торопится хоронить жанр (как это делают многие сейчас), но убежден: хип-хоп в России точно изменится.

Очевидный факт: дорогие машины, люксовая одежда, сверхпотребление — уместно ли это все сейчас? Трудности, с которыми рурэп в одночасье столкнулся — как финансовые, так и этические — легко подогнать под простой вывод: музыка про большие деньги и шикарную жизнь обязана уйти в прошлое . Надо думать, вслед за большими деньгами и шикарной жизнью. Логика такого мышления кажется предельно стройной. Хип-хоп последних пяти лет достоверно иллюстрировал возможности, которые принесла артистам стриминг-революция и только сформировавшаяся в России музыкальная индустрия. Причем иллюстрировал на личных примерах артистов, которые смогли в одночасье разбогатеть и с удовольствием об этом рассказывали. По инстаграму* и клипам рэперов стало понятно, что они смогли себе заработать на дорогие вещи, ювелирку, авто и жилье. Теперь таких возможностей станет меньше. Мы попрощались с платным Spotify, ApplePay, Visa MasterCard: нет сомнений, что русский рэпер получит меньше денег со стримов — вопрос лишь в том, насколько? Допустим, деньги остались: ну, пойдет он в ЦУМ — и на что он их потратит? Уедет за рубеж — кому будет давать концерты? Каждый из этих вопросов оставляет в целом мрачные ответы, сводящиеся к одному: читать рэп про большие деньги станет не очень убедительным и не совсем достоверным мероприятием.

Ты читаешь про миллионы, спорткар и яхту — неужели они у тебя есть? Пару месяцев назад в это поверить было просто. В ближайшее время — вряд ли.

Во всяком случае, флекс уж точно перестанет быть наглядным. Но мы уже привыкли к дорогим клипам, рарным айтемам и другим внешним признакам богатства — слишком ощутимым для слушателя покажется отказ рэперов от них. Есть и другая проблема — этическая (насколько вообще можно говорить о рэпе в контексте этики). Эпикурейско-потребительский образ жизни, культивируемый русским фэнси-рэпом рубежа 10-20-х морально устаревает на фоне стремительно нищающего и теряющего надежды на будушее населения — ядерный электорат рурэпа, кстати, здесь не исключение. Дискурс бренд-рэпа и окружающий контекст неизбежно вступят в конфликт друг с другом.

«12» Моргенштерна — как символ нового времени

Читатель возразит: русская провинция и раньше жила не то чтобы богато, и это мешало местной молодежи слушать рэп про роскошь и деньги — что вы на это скажете? Читатель будет прав, но лишь отчасти. Взлет фэнси-рэпа во многом основан на базе реактивных социальных лифтов, построенных на деньги от стримингов: провинция жила небогато, но из нее можно было быстро выскочить в топы вслед за старшими товарищами. Важно помнить, что значительная часть русских рэперов — выходцы из небогатой нестоличной среды. О чем они, кстати, с удовольствием сообщают. Как пел рижанин Роберт «Платина» Плаудис — «Еще совсем недавно я спал на диване, не было кровати — я спал на матрасе, не было матраса — да, я спал на трапе». И вряд ли это фигура речи. Во всей этой связи фанату русского рэпа было легко себя соотнести с кумиром. Достаточно посмотреть шоу «Вписка», где OG Buda возвращается в родную Тюмень, превращается из трэпстара в Гришу Ляхова, который пьет чай у мамы дома в панельке и смотрит детские фотографии. Слушатель сделает вывод: OG Buda такой же, как и я — значит, и я так смогу!

Русский рэпер не столько дразнил деньгами и вызывающим сверхпотреблением, сколько давал своему слушателю мотивацию и демонстрировал реально работающий социальный лифт в стране.