Пикника «Афиши» в этом году не будет. В нынешнем нестабильном мире проведение фестиваля практически невозможно. У нас были огромные планы на проведение Пикника аж в двух городах (Москве и Петербурге), но, к сожалению, им не суждено сбыться в 2022-м. Это обидно, но мы продолжаем работать.

У нас большие планы на Пикник. И команда «Афиши» будет работать над тем, чтобы провести как всегда лучшие концерты и фестивали в Москве (и не только) в будущем. Надеемся, что это самое будущее наступит в самое ближайшее время.

До скорых встреч!