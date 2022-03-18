Последние недели вообще не располагают к прослушиванию музыки — ни новой, ни старой, никакой. Этот плейлист «Афиши Daily» тоже без музыки. Внутри — успокаивающий шум и звуки природы, которые, надеемся, помогут справиться с шумом информационным.

Важно: так как каталоги очень сильно различаются в случае с данным плейлистом, то некоторые композиции могут не совпадать, однако мы постарались подобрать во всех случаях аналогичные звуки (скажем, ручья или дождя), чтобы пользователи всех стриминговых сервисов не чувствовали себя обделенными.