Однако имен, которые там есть, более чем достаточно: Би Би Кинг, Глэдис Найт, Sly and the Family Stone, The 5th Dimension, канонический дуэт Махалии Джексон и Мэвис Стейплз — и две песни великой Нины Симон в качестве финального аккорда. Это не так мощно, как кино, но базовое представление о «черном Вудстоке» — прошедшем в Гарлеме летом 1969-го грандиозном фестивале, только стараниями Квестлава застолбившего себе должное место в истории, — саундтрек дает. Его релиз на виниле обещают в июне.

Various Artists «Sing 2»

Под стать обнародованной еще три месяца назад новой песне U2 оказался саундтрек к анимационному jukebox-мюзиклу c Боно в роли царя зверей (он же — рок-звезда на пенсии). Симпатичнее всего получились «Heads Will Roll» Yeah Yeah Yeahs и «Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of» тех же U2 в исполнении Скарлетт Йоханссон, хуже всего — «A Sky Full of Stars» Coldplay от промахнувшегося песней Тэрона Эджертона. Звучащие за кадром оригиналы — Элтона Джона, Билли Айлиш и, страшно сказать, Mercury Rev — в саундтрек не включены.