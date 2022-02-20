Перефразировав название своего любимого фильма, славящегося величайшим из саундтреков, автор одноименного телеграм-канала Сергей Степанов раз в месяц рассказывает о музыке в новых фильмах и сериалах. В обзоре саундтреков января и декабря — Пол Маккартни, Foo Fighters, Финнеас, Джарвис Кокер, «Трагедия Макбета» и — наконец-то! — «Лето соула».

Послушать плейлисты с лучшей киномузыкой зимы можно в «СберЗвуке», Spotify, Apple Music, «Яндекс.Музыке» и VK Music. Саундтреки Various Artists «Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)» Один из лучших документальных фильмов прошлого года и фаворит «Оскара» в соответствующей категории обзавелся наконец официальным саундтреком. Пока — только в цифровом формате и на CD, что вряд ли обрадовало режиссера «Лета соула» и одного из главных коллекционеров винила на планете, барабанщика The Roots Квестлава, но для начала хватит и того, что продюсерам саундтрека удалось очистить права на многие из звучащих в фильме песен. Многие, но не все: скажем, имя Стиви Уандера в финальном треклисте отсутствует.

Однако имен, которые там есть, более чем достаточно: Би Би Кинг, Глэдис Найт, Sly and the Family Stone, The 5th Dimension, канонический дуэт Махалии Джексон и Мэвис Стейплз — и две песни великой Нины Симон в качестве финального аккорда. Это не так мощно, как кино, но базовое представление о «черном Вудстоке» — прошедшем в Гарлеме летом 1969-го грандиозном фестивале, только стараниями Квестлава застолбившего себе должное место в истории, — саундтрек дает. Его релиз на виниле обещают в июне. Финнеас О’Коннелл «The Fallout» Незаметно — и сразу онлайн — дебютировал один из лучших игровых фильмов 2021-го, выигравшая Гран-при прошлогоднего кинофестиваля South by Southwest тин-драма о последствиях школьной трагедии. Полнометражный дебют канадской актрисы Меган Парк стал ее реюнионом со старыми знакомыми: со звездой фильма Дженной Ортегой Парк играла в сериале «Девственница», а с композитором Финнеасом познакомилась, снимая один из первых («Watch») клипов его сестры, Билли Айлиш.

Больше, чем О’Коннелла, за «Последствия» хвалят только и впрямь феноменальную Ортегу, что немудрено: в нерв находящегося в фокусе фильма поколения его электронно-фортепианный, умышленно недопродюсированный саундтрек попадает безошибочно. Помимо музыки Финнеаса, в альбом вошли треки Perfume Genius и еще одной канадки, потомственной певицы и звезды сериала «Нэшвилл» Мэйси Стеллы. Картер Беруэлл «The Tragedy of Macbeth» Сложно поверить, что растянувшаяся на почти 40 лет коллаборация братьев Коэн и их любимого композитора увенчалась нулем номинаций на «Оскар» — даже гениальная музыка к «Фарго», на все лады передиравшаяся по ходу четырех сезонов одноименного шоу, осталась в свое время ни с чем. Вот и «Трагедия Макбета», замеченная в оскаровском шорт-листе из 15 лучших саундтреков последних 10 месяцев, мимо итоговой пятерки, увы, промахнулась.

А жаль: в сольном режиссерском дебюте Джоэла Коэна Беруэлл, как обычно, на высоте. Это подобающе мрачная и успешно избегающая стандартной для исторических драм величественности музыка — так, вероятно, мог бы звучать сочиненный им же саундтрек «Залечь на дню в Брюгге», не будь там шуток. Бонус — шекспировские монологи в исполнении голливудских титанов Дензела Вашингтона и Фрэнсис МакДорманд.

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Николас Брителл «Don’t Look Up» Вместо Беруэлла в пятерку оскаровских номинантов угодил один из самых востребованных композиторов последних лет с проходной по его меркам музыкой к проходному по любым меркам кино. Кого на «Оскар» номинировать стоило, так это Ариану Гранде с Кидом Кади и удачно вписанной в сюжет фильма песней «Just Look Up», но куда там. Как бы то ни было, Брителл вновь подтвердил свою стилистическую гибкость, став соавтором обеих написанных для «Не смотрите наверх» оригинальных песен, «Don’t Look Up» и спетой Bon Iver «Second Nature».

Various Artists «Sing 2» Под стать обнародованной еще три месяца назад новой песне U2 оказался саундтрек к анимационному jukebox-мюзиклу c Боно в роли царя зверей (он же — рок-звезда на пенсии). Симпатичнее всего получились «Heads Will Roll» Yeah Yeah Yeahs и «Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of» тех же U2 в исполнении Скарлетт Йоханссон, хуже всего — «A Sky Full of Stars» Coldplay от промахнувшегося песней Тэрона Эджертона. Звучащие за кадром оригиналы — Элтона Джона, Билли Айлиш и, страшно сказать, Mercury Rev — в саундтрек не включены.

Песни Джарвис Кокер «This House Is…» («Этот дом») Строго говоря, полнометражный саундтрек вышел в январе и у анимационной — пусть и адресованной в основном взрослым — антологии Netflix. Но написанный дважды оскароносным Густаво Сантаолальей («Горбатая гора», «Вавилон» и обе части игры «The Last Of Us») трехтомник — 38 треков, 68 минут — это, как и фильм, вещь на любителя. А вот новая песня озвучившего одного из героев Джарвиса (для которого эта вторая — после «Бесподобного мистера Фокса» — работа в кукольной анимации) способна очаровать и в отрыве от картинки.

Foo Fighters «Fraggle Rock Rock» («Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру») Не обошлась без специальных гостей и перезагрузка детского шоу, выходившего на американском ТВ с 1983 по 1987 год. Дейв Грол тогда уже вовсю играл в панк-группе Scream, но совсем без маппетов и его детство явно не обошлось, раз Foo Fighters стали специальными гостями нового шоу и возглавили его саундтрек. На нем фрэгглам ассистируют и другие серийные номинанты «Грэмми» вроде Давида Диггса («Гамильтон»), Синтии Эриво и крестной матери соула Патти Лабелль.

Лана Дель Рей «Watercolor Eyes» («Эйфория») Крайне представительным обещает получиться саундтрек ко второму сезону «Эйфории», где наряду с сочиняющим основную музыку к сериалу Labrinth будут замечены как минимум Джеймс Блейк, Туве Лу и Лана Дель Рей. Ее очередная томная баллада стала первым синглом в поддержку будущей компиляции, где наверняка найдется место и каким‑нибудь старым песням — благо песен в «Эйфории» их по два десятка на эпизод.

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Момент Paul McCartney and Wings «Let Me Roll It» («Лакричная пицца») Новый — как обычно, превосходный — фильм Пола Томаса Андерсона так и не ответил на вопрос, что такое лакричная пицца, но гугл нам в помощь: оказывается, это жаргонное название виниловой пластинки. Так же называлась и сеть музыкальных магазинов в Калифорнии 1970-х, которую ПТА вспоминает в «Лакричной пицце», где что ни сцена, то эффектный needle drop. Лучший из них — это одна из главных песен сольного сэра Пола, идеально сопровождающая трогательную сумятицу в отношениях 15-летнего Гари (сын Филипа Сеймура Хоффмана Купер) и 25-летней Аланы (Алана Хаим из Haim).

Новость Билли Айлиш, Бейонсе и Джонни Гринвуд — номинанты «Оскара» Ни Аланы Хаим, ни, подумать только, Леди Гаги не оказалось в итоге среди оскаровских номинантов в категории «Лучшая актриса», но без поп- и рок-звезд на 94-й премии «Оскар», разумеется, не обойдется. Билли Айлиш («Не время умирать») попробует не проиграть давным-давно напророченный ей песенный «Оскар» Вэну Моррисону («Белфаст»), Бейонсе («Король Ричард»), вездесущей Дайан Уоррен (драма об аддикции, которую никто не смотрел) и Лину-Мануэлю Миранде («Энканто»). У последнего было бы существенно больше шансов выиграть вожделенный EGOT (полный комплект из «Эмми», «Грэмми», «Оскара» и «Тони»), будь оскаровским номинантом от «Энканто» не испаноязычная баллада «Dos Oruguitas», а бьющий рекорд за рекордом суперхит «We Don’t Talk About Bruno». Но что вышло, то вышло, и Айлиш с Финнеасом остаются бесспорными фаворитами своей категории, в то время как в соседней — композиторской — ожидается нешуточная борьба Ганса Циммера («Дюна») и Джонни Гринвуда («Власть пса»).