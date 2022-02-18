Rozalia — поп-звездочка из тиктока и героиня программы Radar от Spotify. Специально для «Афиши Daily» артистка поделилась любимой музыкой и рассказала о ней.

Romeo Santos «Odio» (feat. Drake)

Он очень воздушный, легкий, мне нравится представлять, что я в летнем платье танцую у моря, чувствую себя красивым человеком, познавшим эту жизнь, нет никаких забот. Если я вдруг ощущаю себя подавленно, этот трек всегда напомнит мне, что я рождена не грустить, а танцевать латину на пляже. Beyoncé «Pray You Catch Me»

У меня в принципе от Beyoncé мурашки, но трек цепляет иначе, когда знаешь ее историю. Меня вдохновляет все в этой песне — текст, вокал, музыка. Пробирает до костей, несмотря на то что я переслушивала этот трек сотни раз. Эрика Лундмоен «Этот поцелуй»

Ее голос — это нечто, чаще всего мне у нее нравится каждый трек, этот зацепил простотой, здесь просто гитара и рассказанная история. Текст песни очень откликается во мне, я бы хотела написать что‑то подобное. Daniel Caesar «Best Part (feat. H.E.R.)»

Залипаю на вокал, все эти мелизмы, вокализы и т. д. Очень красиво и мелодично, я люблю, когда в треке все аккуратно. Мне близок этот жанр и такое настроение. Rihanna «Rude Boy»

Ну это же Рианна! От нее очень мощная энергетика исходит, особенно в старых треках. Она — дива, и я с детства слушаю ее, сейчас еще и текст понимаю. Танцуется под нее отлично, выплескиваешь эмоции, уходит стеснение. Она придает уверенности. Adele «My Little Love»

Трек вышел недавно в ее последнем альбоме, но стал очень близок. Я могу под него пустить слезу, это не просто очень красиво — там так много эмоций самого артиста, будто она со мной лично разговаривает. Текст вообще как сеанс у психолога, особенно если воспринимать через призму «взрослый я говорю с собой ребенком». Silk Sonic «Smokin Out the Window»

Они [Андерсон Пак и Бруно Марс] просто очень крутые, как и весь альбом в этой коллаборации. Тоже очень придают уверенности, как будто я сама красивый успешный мачо в смокинге. Конкретно в этом треке еще и юмор присутствует. Doja Cat «Ain’t Shit»

Мне очень нравится она как персонаж. Текст крутой, она читает и поет круто, здесь есть юмор, месседж, вкус, заражающая энергетика. Amy Winehouse «You Know I’m No Good»

Красивая музыка, уникальный вокал. Она легенда и кумир для меня. В жанрах R’n’B и Soul для меня она самая лучшая. Мне всегда нравилось петь эту песню, пыталась повторять ее [Эми. — Прим. ред.] манеры. Ludacris «What’s Your Fantasy» (feat. Shawna)

Я вообще люблю олдскульный хип-хоп! Если собираюсь на тусовку и мне дают там включить треки, вот что‑то подобное я точно поставлю. Качает их бит и читка, они какие‑то настоящие, я верю в то, о чем они поют. Верю их образу, энергетика бешеная!