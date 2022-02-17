Жители британского Лидса Alt-J выпустили четвертый альбом «The Dream», на котором возвращаются к щебечущему и полиритмичному инди-року, за который их и полюбили. Николай Овчинников поговорил с басистом группы Гасом Ангер-Гамильтоном о снах, синдроме самозванца и любви к хип-хопу.

— Каково это, возвращаться с альбомом после долгого перерыва?



— Замечательно. Ведь у тебя есть новый альбом, и ты можешь о нем со всеми поговорить! Нам еще есть что сказать. Между нами все еще очень сильная химия. И, мне кажется, это наш самый сильный альбом. Так что возвращаемся мы с удовольствием и с гордостью за проделанную работу. — Вы говорите: «нам еще есть, что сказать». Что вы имеете в виду?



— Ну, я не имею в виду, что мы собираемся делать какие‑то заявления [с этим альбомом]. Речь о том, что мы все еще пытаемся делать какие‑то новые вещи в смысле музыки: пробуем новый саунд, новые жанры. Нет ощущения, что мы повторяемся. И, надеюсь, никогда не будем. Это отличное чувство. — Я послушал альбом и, да, у меня то же ощущение. Что еще я почувствовал: это ваш самый мрачный диск. Вы разделяете эту точку зрения?



— Мне так не кажется. У нас хватает и светлых, и темных моментов на альбоме. Но если у вас такое ощущение, это тоже нормально.

— Окей, а как бы вы описали альбом, как он звучит, по-вашему?



— Я бы его описал соответственно названию — как сон. Знаете, это как если бы вы сперва оказались в каком‑то хорошем месте, а потом буквально за минуту перенеслись в место похуже, не понимая, как вы там вообще оказались. Земля постоянно двигается под вашими ногами. Это одновременно восхитительно и нервно. Вы никогда не уверены, насколько безопасно то место, где вы оказались во сне. Вы никогда не уверены в том, что происходит. Так и в песнях: они могут содержать эмоционально сразу несколько уровней. Некоторые из них одновременно мрачные и увлекательные. Некоторые из них — грустные и вдохновляющие одновременно. Это немного сбивает с толку…

Да, этот альбом будет постоянно сбивать вас с толку. Это как если бы вы проснулись и не понимали, как вы себя чувствуете после сна.

— Да, когда вы проснулись и не понимаете, что вообще произошло, остались только ощущения.



— Именно. И ощущение — единственное, что у вас осталось. Например, вы проснулись совершенно счастливым, но не понимаете, почему, не помните, что вам снилось. Или вы можете проснуться с облегчением от того, что проснулись, но при этом не помните, что вас напугало. Вот у нас как раз такой альбом.

«U&Me» — одна из самых интересных песен с «The Dream». Сама группа сравнивает ее с калифорнийским инди-роком девяностых, наподобие группы Eels

— Если продолжать разговор о ночи, сне и тишине. Мне всегда было интересно не только то, как вы работали со звуком, но и то, как вы работали с тишиной. У вас в этом смысле очень аккуратные записи. И «The Dream» — идеальный пример подобного. — Очень хорошо, что вы это подметили. Для нас эта тема всегда была очень важной. Мы еще в самом начале поняли, что, когда ты пишешь песню, а потом отправляешься в студию, самое важное — не то, сколько всего ты в нее (песню — Прим. ред.) поместишь, а сколько ты из нее выкинешь.

Ты думаешь не о том, как засунуть как можно больше гитарных партий в трек, а о том, как вообще выкинуть гитару из него, оставить только вокал или перкуссию.

На нас 10 лет назад, когда мы только начинали, очень повлиял Джеймс Блейк — у него как раз только вышел дебютный альбом. Вот этот минимализм, эта разреженность, которая была свойственна и ему, и тогдашнему дабстепу, нас захватила. Вообще со временем нам все проще было вдохновляться кем‑то. Мы развивались как группа и понимали, что это нормально — заимствовать. Возьмем песню «You and Me»: мы хотели, чтобы у нее был такой звук, будто ты едешь на скейтборде в Калифорнии девяностых и у тебя в наушниках что‑то из местной инди-рок-сцены — например, Eels. Или, скажем, песня «Philadelphia» — мы очень хотели, чтобы она звучала как трек The Beatles: мы много слушали их альбом «Revolver» и исследовали его саунд и аранжировки. И нам нравятся такие заимствования.

— К слову о песне «Philadelphia». Как вам удалось затащить оперную певицу в студию?



— У нашего продюсера Чарли Эндрю были неплохие контакты в музыкальном мире, в том числе и в академическом. И он решил позвать Кристи [Валериано]. Она пришла, и все сразу же получилось. Если не вслушиваться, то кажется, будто это сэмпл из оперы: мы хотели, чтобы это звучало, будто из машины, едущей за вами или по радио.

Alt-J никогда не были чужды ни хип-хопу, ни поп-музыке. Их лучшая песня, вышедшая в 2014 году «Hunger Of The Pine», отдаленно напоминает трэп и содержит сэмпл из Майли Сайрус.

— А как это вообще у вас устроено? Ну, то есть вы прямо берете и говорите: «О, давайте тут позовем оперную певицу, а тут уберем барабаны»?



— Ну, да, так и происходит. Когда мы в студии, кто угодно [из участников группы] может предложить что угодно. Хотите позвать оперную певицу? Ок. Хотите, чтобы песня звучала как хаус-трек? Ради богу. Давайте пробовать. Или вот мы решили, что нам нужны средневековые духовые инструменты. Чарли сделал пару звонков — у него были знакомые, играющие на крумгорне (он в итоге звучит в первых двух песнях альбома — Прим. ред.). Ну, и уже через неделю мы все записали. И, знаете, это огромная привилегия для нас.

Благодаря нашему успеху в прошлом, мы можем делать безумные вещи, даже если они стоят денег.

— Про Eels еще хотел спросить. Какая у вас любимая их песня?



— Дайте подумать… Наверное, «It’s A Motherfucker». — У меня «Your Lucky Day In Hell». Интересно, что у вас есть сильные сходства в том, что касается интимности в звуке, минимализма.



— Да, именно. Марк [Эверетт, лидер и единственный постоянный участник Eels] — замечательный музыкант. Вы абсолютно правы по поводу звука. А еще Eels умеют быть одновременно страшно искренними, исповедальными и при этом веселыми и привязчивыми. И мы пытаемся делать что‑то подобное. Слово «исповедальный» мы, кстати, часто использовали применительно к «The Dream». — Если продолжать разговор об искренности и исповедальности. Джо Ньюман (лидер группы — Прим. ред.) в интервью говорил, что «The Dream» — самый драматичный альбом Alt-J, и самый эмоциональный. — Да. Мне кажется, Джо очень сильно вырос как автор текстов. Он вырос до той степени, когда он может себя называть «лириком» и не стесняться этого. Раньше он чувствовал себя слишком неопытным, у него был синдром самозванца. А сейчас он ушел. — А у вас был синдром самозванца?



— Конечно. Знаете, вот вы ходите покупаете альбомы, CD, слушаете группы, а потом сами записываете альбом, а на его обложке — ваше имя. Это кажется нереальным. И только потом ты понимаешь, что нет, это настоящий альбом и там твоя музыка. — Хочу еще про ваш звук поговорить. У вас в ритм-секции очень заметны элементы хип-хопа, такой совершенно не роковый грув.

— Это так. Ну, в нашей юности — особенно это касается Джо — хип-хоп был главной музыкой. И она не могла на нас не повлиять. Как и в хип-хопе мы в песнях рассказываем истории. И как и в хип-хопе мы сушим звук барабанов, убираем все лишнее. Получается такая драм-машина.

— Сухой звук ударных — отличительная черта еще одной группы из Лидса, Gang Of Four. Как на вас повлияло музыкальное прошлое вашего города?



— Для нас было важно не то, что мы из Лидса, а то что мы вместе учились в университете. Лидс — отличный город, но мы не были сильно вовлечены в местную музыкальную сцену. Что же до университета, он нам дал очень многое в плане мышления: думать иначе, ставить себя на чужое место. Какие‑то очевидные для нас нынешние вещи были тогда в новинку. И я думаю, что это определенно повлияло на нас в музыкальном плане, с точки зрения нашего стремления произвести впечатление друг на друга и на окружающих, нашей оригинальности. — Ну, и последний вопрос. Что вы сегодня читали?

— Божечки! (Думает) Ну, вот конкретно сегодня я читал моему сыну книгу про морковь, точно не скажу название (Смеется). А так, ну, мне сегодня было некогда особо читать, потому что я занимался тем, чем занимаюсь прямо сейчас — даю интервью. А так больше всего я читаю сейчас новости — особенно, о том, что происходит у вас в регионе.