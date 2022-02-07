Джонатан Дэвис из Korn на фестивале Download Festival 2018 в Донингтон-парке 8 июня 2018 года в Донингтоне, Англия. Фото: Ollie Millington/Getty Images

По традиции в понедельник подводим музыкальные итоги прошедших семи дней. В этом выпуске — сольник лидера «Увулы», возвращение Korn в форму, большое искусство от BCNR и многое другое.

Мы так увлеклись составлением топ-100 лучших альбомов за 30 лет, что решили раздать номинации и записям этой недели. Русскоязычный альбом недели. Вокалист «Увулы» Алексей Августовский (lek) выпустил сольный альбом «1000 i 1 razbitoe serdtse», в котором под холодный электропоп много говорит, собственно, об одиночестве и разбитом сердце. Очень печальная и очень красивая пластинка.

Нерусскоязычный альбом недели. Группа Black Country, New Road (лишившаяся вокалиста буквально за несколько дней до релиза) возвращает нам середину нулевых, когда не было музыки важнее, чем та, что играют инди-оркестрики плакальщиков из Северной Америки. Только если это и Broken Social Scene, то в весьма извращенном виде: у BCNR будто бы нет права на оптимизм, и весь альбом звучит как признание человека, который движется по инерции, хотя давно пора уже перестать. Более подробно о диске — в тексте Артема Макарского.

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Слезы недели: группа «Макодзеба», за которой мы уже год пристально следим, выпустила свой лучший трек. Пробирает до каждой клеточки, до дна, до сантиметра. Ностальгическое видео прилагается.

Англоязычный альбом недели. Мицки теперь играет поп-музыку с ретрофильтрами. Ее новый альбом «Laurel Hell» — путешествие в женский мейнстрим середины восьмидесятых: от Пэт Бенатар до Синди Лаупер, от Лоры Брэнниган до Кейт Буш. Даже странно, что еще никто не подвергал анализу это наследие. Тем более так лихо. Ретро недели, Кейт ле Бон на альбоме «Pompeii» тоже устраивает путешествие в прошлое. Только вместо Кейт Буш тут главные — Fleetwood Mac. «Pompeii» звучит как пластинка для расслабления и отдыха — только такого, немного тревожного. Наше ретро недели. Актер Мастерской Брусникина Игорь Титов под псевдонимом Banvivan записал сингл, который напоминает сразу обо всем лучшем, что было в русском рокапопсе начала нулевых. Надрывная романтика для всех и сразу. Трип недели. Animal Collective выпустили свой самый доступный и мелодичный альбом за последние 10 лет. Будто вновь горожане заблудились в волшебном лесу и переговариваются-перекрикиваются друг с другом с применением барабанов, духовых и чудесатых примочек.

Мощь недели. Группа Korn все последние десять лет копила силы и возвращала себе былую мощь. Альбом «Requiem» — финальная точка этого пути. Буйствуют ударные, гудят гитары, Джонатан Дэвис вновь то напряженно и угрожающе почти шепчет, то срывается на дикий крик. Ню-метал давно пора реабилитировать. «Requiem» этому как никогда способствует. Пацаны недели: Лиам Г. (экс-вокалист Oasis) и Дейв Г. (все еще лидер Foo Fighters) сыграли вместе. Получился идеальный рок-гимн.

Шум недели. A Place to Bury Strangers на новом диске «See Through You» продолжает устраивать дикий звуковой террор, в котором спрятаны милейшие мелодии. Лучшие моменты — когда террор этим мелодиям окончательно уступает площадку, как на песне «Love Reaches Out». Поп недели. Группу Bastille альбомами слушать решительно невозможно, но стоит, чтобы найти хорошее. Диск «Give Me the Future» — не исключение. Куча восторженных и совершенно невыносимых поп-рок-гимнов прикрывает несколько бодрейших хитов, как, например, синти-поп-номер «Stay Awake». Гимн силы недели: Foilar против абьюза. Очень прямолинейный и очень честный сингл. Казус недели: Григорий Лепс перепевает группу «Слот». Причем получается совсем не комично. Молодость недели: свежая песня нашей прошлогодней героини Жанульки, такой лоуфай-поп о котиках. Ремикс недели: Наадя и ее коллега по Moremoney Иван Калашников сделали новую версию ее старого трека «Омут». Вместо мечтательного инди-попа — жесткое электро. Какие времена, такие и песни. Коллаб недели: группа «Гафт» вместе с кучей приятных людей типа «Свидания» и «Комсомольска» перезаписала трек со своего недавнего альбома в честь Дня борьбы с раком. Видео прилагается.

Фит недели: еще одна песня Ic3Peak с иностранцами, на этот раз с трэп-металистом Kim Drakula из Австралии. Камбэк недели: RHCP вернулись, и Фрушанте с ними. Черт знает что: новый трек «Black Summer» ругают. Хип-хоп недели. Еще одна песня Basic Boy, без особых сюрпризов оптимистичный мелодичный хип-хоп. Ждем альбом. Рок недели. Австралийцы Rolling Blackouts Coastal Fever — с еще одним миловидным боевичком, которому самое место на летних фестивалях. Танцы недели. Röyksopp зареклись выпускать альбомы, вместо этого весной они выпустят «концептуальный проект», а их новый сингл с Элисон Голдфрэпп — «инсталляция». Что бы это ни значило. Что до самой песни, то это все то же нордическое электро, за которое мы когда‑то и полюбили норвежцев. Лебединая песня недели. Джордан Задорожный, он же Blinker the Star, с переменным успехом уже почти 30 лет записывает трогательнейший инди-рок, который отлично годится хоть в титры доброй мелодрамы, хоть для медляка на хорошем свидании. Вот и трек «Swan Song», исполненный им впервые с музыкантом Брэдом Лейнером, такой. Слезы счастья, слезы прощания. Хорошо, что сам Задорожный вопреки всему с нами не прощается (ну, хотелось бы верить).