Зачем вы это придумали?

Меня всегда увлекали книжки в духе «1000 и 1 альбом, которые надо послушать, пока не умер» или журналы с бигматами типа «999 лучшая песня». Музыкальные сцены оказывались до последнего времени той редкой вещью, которая была общей у определенной части стран бывшего СССР. Вполне возможно, через несколько лет или месяцев все будет устроено совсем по-другому, и хочется подвести какой‑то итог.

Что это вообще за топ?

100 лучших постсоветских альбомов, вышедших в России и соседних странах с 1991 по 2020 год, преимущественно мейнстримовых в той или иной степени.

Как вы считали?

Сперва эксперты присылали нам по 30-50 альбомов, которые вышли с 1 января 1991 года по 31 декабря 2020 года и которые они считают главными, лучшими, важнейшими. Потом мы сложили все эти списки и сделали шорт-лист из только тех пластинок, которые назвали два или более экспертов. Потом экспертам (на втором этапе их стало больше) были выданы две анкеты, где альбомам предлагалось поставить оценки от 1 до 10 (и 0, если не слушали). Потом мы вычли все альбомы, за которые проголосовали менее 50% участников. После этого мы посчитали средний балл у каждого альбома и расставили диски в порядке уменьшения. Первые 100 альбомов и вошли в топ. Почему именно средний балл? Сумма баллов дала бы необъективный результат. Вперед (и мы это проверили) вырвались бы альбомы, которые послушали все, но не факт, что полюбили.

Впрочем, топ-10 был бы почти одинаковым и в случае с подсчетом среднего балла (а также среднего балла за вычетом единиц или десяток), и в случае с подсчетом суммы. А победитель голосования в любом случае был бы один и тот же.

Кстати, а кто вообще эксперты?

Дмитрий Мозжухин, Сергей Сироткин, Кирилл Иванов, Карина Истомина, Максим Динкевич, Павел Борисов, Николай Редькин, Александр Горбачёв, Сергей Мудрик, Юля Чинаски (Studio 21), Кристина Сарханянц, Артур @iamfirstfeel, Дмитрий Dimixer Гуменный («По студиям»), Артём Макарский, Максим Задворнов, Кирилл Диденок, Катерина Урлова, Илья Зинин, Андрей Клюкин, Екатерина Полищук, Надежда Самодурова, Quok, Даниил Брод, Сергей Степанов, Глеб Лисичкин, Володя Завьялов, Команда Warner Music Russia, Александр Кондуков, Владимир Полупанов, Антон Вагин, Mary Gu, Илья Майоров («Скиллз»), Александр Тобольский («Лонгплей»), Вадим Чувашев, Даниэль Блехер, Александр Куликовский, Георгий Володин, Лера Лазарева, Степан Казарьян, АЛМО, Гриша Пророков, Борис Барабанов, Андрей Бухарин, Алексей Алеев, Дмитрий Куркин, Лев Ганкин, Николай Овчинников, Александр Филимонов, Павел Яблонский, Александр Горбачев.

Кое-кого из крутых экспертов мы по глупости пропустили, кто‑то просто не успел. Но в общем список вот такой

Почему альбомы именно постсоветские, а не российские?

Потому что музыкальные рынки стран вопреки геополитике были если не единым целом, но постоянно соприкасались друг с другом, влияли друг на друга. Какие‑то больше, какие‑то меньше. И топ-20, который выйдет 7 февраля, показывает, что эти соприкосновения и взаимопроникновения были довольно сильными. Это была некая общая сфера и общий рынок. Данный топ — взгляд на этот общий рынок, прежде всего, из России. Вполне возможно, если похожий топ будет составляться в Киеве, Минске или Риге, он будет другой — и это классно. Мы живем в мире множества оптик.

Мы долго думали про то, как обозвать альбомы из списка. Русские и российские не подходят по определению, отечественные — тоже, русскоязычные — тем более, поэтому мы пошли тем же путем, что создатели книги «Не надо стесняться». Термина лучше «постсоветский», увы, никто не придумал.

Нет ли ощущения, что есть перекос в сторону определенных жанров?

Есть. Ну, на то этот список и «по версии „Афиши Daily“», то есть нас и экспертов, которых мы любим и которым доверяем. Они разные, но у них много общего. Это общее и оказалось сперва в шорт-листе, затем — в топ-100 (см. пункт «Как голосовали?»). Извините за избитую цитату, но мы ненарочно, просто совпало. Нам особенно обидно, что в итоге список остался почти без шансона и вообще без джаза, фолка и этники, это вышло довольно парадоксально. Это что‑то говорит и об экспертах, и о музыке, и о рынке. Об этом мы точно будем думать, когда и если будем составлять еще один похожий список.

Что этот топ вообще отражает по итогу?

Состояние современной музыки, если смотреть на нее из, преимущественно, Москвы и Петербурга. 100 альбомов, которые, как нам кажется, каждый из вас должен послушать. 100 пластинок, по которым лучше всего можно судить о том, как развивалась музыкальная культура после распада СССР.

Какие‑то смысловые выводы будут уже после публикации топ-20. Избежим спойлеров!

Какие еще альбомы были в лонг-листе?

Там было более 600 наименований. Нам надо их еще немного рассортировать, чтобы показать вам весь список.

Будут ли еще такие списки?

Да, мы любим списки.