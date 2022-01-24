Традиционно утром в понедельник подводим итоги прошедших семи дней в музыке. В этот раз слушаем новый альбом Years & Years, сборник лейбла «Ниша», новые синглы Севдализы и Нилюфер Яньи и многое другое.

Новый альбом Years & Years «Night Call» — это саундтрек к очень хорошей дискотеке с блестками, диско-шаром и только хорошими и добрыми людьми вокруг. Ключевые треки — вступительная истеричная «Consequences» и космического размаха медляк «Strange & Unusual». «Night Call» и «Dawn» The Weeknd’а теперь спорят в наших головах и сердцах за звание любимого поп-альбома зимы.

Майлз Кейн на новом альбоме «Change The Show» продолжает свой ретро-трип. Теперь больше солнечных аранжировок прямиком из шестидесятых, танцев в ладных костюмчиках и меньше пацанской психоделической смури и рока как средства перемещения по глубинам сознания. Что, впрочем, даже к лучшему.

У хорошего лейбла «Ниша» вышел второй отчетный сборник. Много совсем дремучей и малоизвестной локальной музыки (что хорошо): шумный болезненный гитарно-электрический сумбур — настоящий саундтрек зиме 2021-2022. Отметим особо два трека: сердечный русский рок от Марата Сулейманова и печальный эмбиент от Vecher: в конце и вправду только тишина.

Две главные наши любимые артистки 2019 года — Севдализа и Нилюфер Янья — выдали по синглу: у первой — как всегда сломанный r’n'b, у второй — как всегда, тягучий и нервозный инди-рок. Описание скучное получается, вы лучше сразу послушайте. Все хвалят дебютный альбом группы из Лидса Yard Act, еще одних брекзит-рок-деятелей, которые всем цветам предпочитают серый, а любому вокалу — мелодекламацию в духе Марка Смита из The Fall. Мы хвалить не будем, этот словоохотливый пост-панк нам порядком поднадоел (впрочем одну грандиозную песню мы нашли и у Yard Act, см. плейлист).

Зато реаниматорский эмо-рок нам не надоест никогда, хотя там тоже свежих идей по одной на сто миллионов групп. Вот и группа Anxious из Коннектикута ничего особенного не делает: крикливый такой эмо-ревайвл, нон-стоп-невротик-кабаре. Но в том и дело, что заезженные методы все еще работают, особенно если люди умеют писать прилипчивые рок-бэнгеры — вот Anxious умеют.

Два новичка из Саратова, которых вы точно должны послушать в этом году. Первый — «Хрупкое и доступное» — делает мечтательный инди-поп с хип-хоповыми трещотками, песни для беспокойного сна. Второй — Фрэнк? — записывает пронзительную домашнюю акустику о том, что лучший выход — это уход. Под обоих хочется разрыдаться. И об остальном кратко. Khruangbin продолжают записывать занимательные ретро-поделки в компании Леона Бриджеса — хотим еще! Герои стадионного пост-панка Simple Minds на новом сингле учат своих экс-соперников в борьбе за хит-парады U2, как и спустя 40 лет после начала карьеры играть нестыдную музыку. Наши любимые Komplimenter записали еще один сингл — романтичный синти-поп, которому место в первых строчках чартов. Fred Again (человек, который записывает лучшую электронную музыку прямо сейчас и которого мы позорно профукали в прошлом году) записался с Роми из The xx — нежно. Basic Boy, Boulevard Depo и Tveth записали совместный трек — бодрое напоминание о лучших годах русского рэпа. Хорошая британская метал-группа Loathe записала совместный трек с авторами лучшего англоязычного рок-альбома прошлого года, гранж-реаниматорами Teenage Wrist — получилась такая понурая прогрессивная альтернатива с примочками, все как мы любим.