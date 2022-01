Помните группу The Wombats, авторов дубового дискотечного хита «Let’s Dance to Joy Division»? Мы помним и любим, но не за эту песню, а за их лиричные джентльменские рок-боевики. Вот таких на их новом альбоме «Fox Yourself, Not the World» полно. Британский рок никогда уже не будет таким как 20 и уж тем более 30 лет назад, но такие альбомы — идеальное напоминание о тех временах.