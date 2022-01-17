Каждую неделю мы выбираем лучшие новые песни и альбомы. В новом выпуске традиционной рубрики про свежую музыку — микстейп FKA Twigs, новые альбомы The Wombats и Миртл и многое другое.

FKA Twigs новую работу называет микстейпом, но разница между ним и любым другим ее альбомом минимальная. Все тот же роскошный соул-поп в минималистичных R’n'B-аранжировках, только более беспечный и оптимистичный. На подпевках — Абель Тесфайе и Джорджа Смит, среди продюсеров — соратник Ника Кейва Уоррен Эллис и Арка.

У Bicycles for Afghanistan записали всего лишь EP, и это грустно. Грустно, потому что надо было сразу фигачить целый альбом такого поп-безобразия. Хаус, джангл, альтернатива девяностых, синти-поп — и все это с таким чистым и светлым юношеским надрывом, что хоть все треки можно заряжать на выпускной-2022. Можно еще альбом?

Еще о ностальгии. Белорусская певица Миртл выпустила первый за два года альбом (по нынешним меркам о-го-го какой перерыв) с участием Влада Чернина (BFA, «Источник») и Лени Иорданяна («Источник»). Вышло лихо: много мы говорили про разные формы ностальгии по непрожитому времени. Вот Маргарита Крупта и вытаскивает все что есть: от меланхоличного попа девяностых до практически поп-панка.

Помните группу The Wombats, авторов дубового дискотечного хита «Let’s Dance to Joy Division»? Мы помним и любим, но не за эту песню, а за их лиричные джентльменские рок-боевики. Вот таких на их новом альбоме «Fox Yourself, Not the World» полно. Британский рок никогда уже не будет таким как 20 и уж тем более 30 лет назад, но такие альбомы — идеальное напоминание о тех временах.

Наша любимая ирландская рок-группа Fontaines D.C. вернулась с новым синглом и обещает альбом весной. «Jackie Down the Line» — меланхоличный и скороходный пост-панк, немного напоминающий «Guns of Brixton» The Clash. Возможно, лучшее, что Fontaines D.C. вообще записывали.

Брайтонская группа Thyla выпустила еще один сингл с грядущего дебютного альбома. Разрывающий в клочья дрим-поп про Алису в Cтране чудес — от финальной коды впору прослезиться. Судя по уже вышедшим синглам, дебютник Thyla так и просится в список рок-альбомов года еще до релиза.

Еще один трогательный сингл с лиричным видео — от петербуржца Максима Куббе (он же Komplimenter). Уютная домашняя романтика под не менее уютный электропоп, какой у Куббе всегда хорошо получался.

За кем точно будем следить в этом сезоне — за итальянской продюсеркой тунисского происхождения Линдой Феки, выступающей под псевдонимом LNDFK. Делает она страшно игривую электронику с джазовыми корнями и томным голосом. Как будто неосоул последних лет крупно так прокачали. Вот и ее новый сингл «Ku» — отличное тому доказательство. Дебютный альбом выйдет уже 10 февраля.