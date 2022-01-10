Не врываемся, но тяжело входим в первую рабочую неделю. Чуть легче и веселее этот процесс станет с новыми альбомами и песнями. Ее немного, но зато какая: альбомы The Weeknd и Burial и другая свежая музыка.

Не успел год толком стартовать, а у нас уже есть один большой альбом, который мы будем слушать весь 2021-й. Речь, конечно же, о The Weeknd. Последние пять лет нам очень нравилось наблюдать за его флиртом с музыкой 1980-х: от чуть застенчивого семплирования Tears for Fears до беспардонного подчинения себе звуковых приемов синти-попа. «Dawn FM» флиртом с 1980-ми назвать сложно: это уже даже не соитие, а регистрация союза и штамп с пропиской. В отличие от позапрошлогоднего «After Hours», новый альбом обращается прямо к корням нью-вейва: не к песне «Take on Me» или золотому периоду Tears for Fears, а прямиком к группе The Human League и Гэри Ньюману с их студящим звуковым минимализмом и треском старого «роланда». Все вроде бы хорошо, но новой «Blinding Lights» или «Starboy» тут нет — и это настораживает. Подробнее об альбоме мы поговорим утром во вторник!

Совпадение или нет: второй важный релиз постпраздничной недели называется «Antidawn». Новый EP Burial — это обезгрувленный, ноющий, ухающий и беспокойный эмбиент: кажется, это ровно та музыка, которая просится под настроение, с которым мы читаем новости в рунете в последние несколько дней. Ну, и «антирассвет» к нынешнему контексту куда больше годится, чем «рассвет». Увы.

Прошлогодняя шалость «Вечернего Урганта» с костюмированной игрой во вселенную фестиваля Сан-Ремо настолько удалась, что забаву продлили на второй год — удивительно, но вообще без потерь в качестве. Смотря шоу, занимательно не только наблюдать за легкостью конвертации песен из российских чартов в итало-диско, но и вспоминать, что вообще-то и итальянская эстрада в свое время встала в советский эфир посреди ВИА как влитая. Другой вопрос, что на следующий год этот трюк уже не прокатит: поэтому пока фантазируем на тему того, что дальше (Франция? Англия?), и кайфуем от того, что все это удовольствие можно послушать на стримингах. Ну, и важно отметить, что по факту «Ciao-2021» — это не итало-диско в чистом виде. Новый сборник отлично вписывается в тренд на любовь к синти-попу восьмидесятых (точнее — очередной виток любви к нему), за который отвечает выше упомянутый Абель Тесфайе.

Наша любимая группа «Мои ракеты вверх», которая в нулевые делала англоязычный альт-рок с человеческим лицом, собралась старым составом и запела по-русски. Результат — очень трогательный и даже в чем‑то слезливый трек «Больше не я».

Другая наша любимая группа Bicycles for Afghanistan, которая в десятые делала русскоязычный альт-рок с человеческим лицом, под конец года заиграла танцевальный поп в духе New Order и Pet Shop Boys — и какой! Новый трек «Цунами» по-любому должен войти в дискотечные сеты всех приличных людей. А скоро будет и целый EP с подобными вещами.

Из остального. Очень много всяких старых редкостей: от Пи Джей Харви, Broken Social Scene и Дэвида Боуи. Много жести и мощи — Deaf Club (громкий и вязкий панк) и G.I.Bill (шугейз-хардкор из США, первое слово важнее второго). DJ Shadow красиво ремикшировал песню King Gizzard & The Lizard Wizard (а еще на нее есть безумный клип). Всем советуем послушать хорошую инди-группу Gang of Youth (такой душевный рок, чтобы вы заплакали) и рэпера Kot the Friend (у нас что‑то пока не очень известный автор расслабленных интроспективных хип-хоп-песен, что‑то вроде Мака Миллера, только более оптимистичного). Father John Misty выпустил красочную крунерскую балладу. Halsey — красочную ретро-балладу. Aurora — красочную балладу просто. Еще вышли неплохие песни у Beirut и Let’s Eat Grandma — ничего сверхъестественного, но в плейлист добавить точно можно. А теперь — плейлисты! Содержание плейлистов может различаться, так как некоторые песни отсутствуют на некоторых стримингах.