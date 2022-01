Не успел год толком стартовать, а у нас уже есть один большой альбом, который мы будем слушать весь 2021-й. Речь, конечно же, о The Weeknd. Последние пять лет нам очень нравилось наблюдать за его флиртом с музыкой 1980-х: от чуть застенчивого семплирования Tears for Fears до беспардонного подчинения себе звуковых приемов синти-попа. «Dawn FM» флиртом с 1980-ми назвать сложно: это уже даже не соитие, а регистрация союза и штамп с пропиской. В отличие от позапрошлогоднего «After Hours», новый альбом обращается прямо к корням нью-вейва: не к песне «Take on Me» или золотому периоду Tears for Fears, а прямиком к группе The Human League и Гэри Ньюману с их студящим звуковым минимализмом и треском старого «роланда». Все вроде бы хорошо, но новой «Blinding Lights» или «Starboy» тут нет — и это настораживает.

Подробнее об альбоме мы поговорим утром во вторник!