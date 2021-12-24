Монеточка выпустила песню «Шаганэ» и mood-видео к ней. Она непохожа на прежнее творчество певицы — это бойкий и сметливый рок-трек. Специально для «Афиши Daily» Лиза и автор музыки Витя Исаев рассказывают о том, почему они решили обратиться к бодрому рок-н-роллу и поговорить о феминизме.

Монеточка: «Я мечтала записать песню о независимом и сильном женском персонаже»

— Я давно мечтала записать песню о феминизме: о независимом и сильном женском персонаже. Когда я только начинала писать песни, все самостоятельные и сильные герои в моих песнях были мужчинами, я писала и пела от мужского лица. Это было не специально, я старалась с этим бороться, но творческий процесс не всегда зависит от твоей логики и твоих желаний. Мне было спокойнее, когда этим «лидирующим персонажем» в текстах был мужчина.

Раньше мои песни, спетые от женского лица, всегда означали какую‑то насмешку и повествовали о взаимоотношениях двух полов, как, например, в треке «Каждый раз». И только на последнем альбоме «Декоративно-прикладное искусство» я начала петь о серьезных вещах от лица женщины.

Витя Исаев: «Песня „Шаганэ“ — смесь The Beates, Гвен Стефани и Ramones»

— Эта песня родилась достаточно давно, еще во времена первого карантина. Тогда было очень сложно подобрать к ней какую‑то форму. Было большое количество демок до тех пор, пока я не принял изначальный материал Лизы, который был основан на параллельных мажорных аккордах. А если вы музыкант, то знаете, что в мире достаточно мало стилей музыки, которые можно выразить через эти аккорды, и я думаю, что мы приняли верное решение, обратившись к рок-н-ролльной версии песни.

По итогу я решил полностью принять этот исходный материал и максимально его раскрыть через живое звучание. У себя в голове я это видел как смесь The Beatles, Гвен Стефани и Ramones. Если в «Раскрасках для взрослых» из живых инструментов была только гитара и все остальное — синтезаторы и прочее, а в «Декоративно-прикладном искусстве» было 50 на 50 [живых и электронных инструментов], то здесь, наверное, нет ни одного неживого инструмента, я все сыграл живьем и записал.

С помощью mood-видео, которое вышло в поддержку трека, мы пытались показать, как героиня отправляется в прошлое и фантазирует о выдуманном мире. Но не потому, что она ностальгирует по каким‑то событиям: героиня обращается к прошлому, чтобы вобрать в себя силу протестов, любви к себе и к окружающим, понять, как правильно вести борьбу в этом мире за место женщины. Аутро, которое звучит в конце, возвращает нас к другой музыке и олицетворяет борьбу, намекая нам: несмотря на то что героиня уже живет в будущем, битва еще не окончена, и нам есть за что побороться.