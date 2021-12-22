Глеб Калюжный — исполнитель главной роли в сериале «Солдаут» и гость нового выпуска «Узнать за 10 секунд». В нем он пытается отгадать песни «Ленинграда» и «Агаты Кристи», вспоминает раннего Элджея и респектует группе Onyx. А мы предлагаем послушать плейлист из треков, которые загадали Глебу.