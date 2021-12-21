Владимир Завьялов послушал новый альбом Макса Коржа, снова попытался найти в его творчестве себя, но нашел лишь идеальные портреты бывшего одноклассника, рандомного коллеги с подработки времен студенческой юности, парня в слеме, парня на трибуне и других людей, с которыми ассоциировать себя никак не получается и не хочется.

Лето-2015, первый VK Fest в Питере, я плетусь один к главной сцене, где грохочет EDM-пила и стоит на ушах толпа. Вдруг танцы прерываются. Под печальное фоно человек со сцены на каком‑то непесенном языке, близком к задушевно-пьяному, говорит: «Не выдумывай, соберись, ну че ты, старина» — как будто это не певец со сцены, а тип с тусовки, эмпатично разменявший борзоту на сострадание. Так рейв в миг превратился в сеанс групповой терапии: звучавшая песня «Не выдумывай» по масштабам подъема души казалась «Fix You» на русском с рядом контекстных сносок и поправок. Как сказал позднее Юрий Бардаш (стоит отметить, что по ходу очень спорного спича с обвинениями уже бывшей жены Луны в измене с музыкантом ее группы): не думал, что когда‑нибудь доверюсь Коржу. Вот и я не подозревал: «Не выдумывай» резко срезонировала с моими переживаниями очень турбулентного периода в тогдашних отношениях.

Лучшая, по мнению автора, песня Коржа

К чему это я? Кажется, это был единственный искренний мэтч с творчеством Коржа. Все остальное время я по-человечески радовался успехам Макса, впечатлялся кадрам из дворцов спорта, примечал и признавал его способность говорить со слушателем на самом понятном языке из возможных, даже будучи звездой стадионов. Но не получалось лишь одного — находить себя или хотя бы что‑то для себя в его творчестве. Новый альбом к этому ощущению не добавляет ничего нового, хотя с точки зрения звука «Психи попадают в топ» — едва ли не самая интересная пластинка Коржа. Помимо традиционного соития EDM, хай-хэтов и блатных аккордов здесь звучат шансон в его исконной ипостаси, джипси-панк, русский рок из вселенной «Нашего радио» и даже витч-хаус — и это не говоря о любопытных опытах Макса в области мияги-флоу. Лирически Корж стал разве что чуть взрослее — обращение «малые» адресовано уже не к девушкам, а к собственным детям. Взрослыми стали и развлечения — движ унесся аж в опасный Кабул накануне прихода одной запрещенной в РФ и общественной порицаемой организации: туда Макс гонял писать альбом. Но в целом это тот же Корж, который не разменяет вписки с друзьями, пожалуй, ни на что, — малый повзрослел, но остался пацаном .

Новый альбом Коржа

Пока я писал строчки выше, на телефон прилетел пуш о том, что Корж сместил Оксимирона с первого места в Apple Music. Можно натянуть сову на глобус и найти здесь красивый символ, но лучше порассуждать о том, что Макс Корж вообще натворил за эти почти десять лет. Как известно, любая идея жизнеспособна, покуда у нее есть последователи. Лучшая иллюстрация благоухания и здоровья идеи Коржа — сегодняшние чарты, где с Коржом чуть ли не на равных правах конкурируют условные Фогель, Hensy, группа Dabro и прочие последователи, которые подсмотрели у него все понемногу: распевный флоу, пацанские истины, дворовую романтику.

Глобально чарты 2021-го за небольшим рядом исключений — вообще свидетельство победы пацанского дискурса, который призывает кайфовать, не давать себя в обиду, любить девушек с позиции силы и не кидать кентов.

Корни всего этого ведут понятно куда: в падики и рэп конца нулевых — начало десятых. Другое дело, что представить такой рэп за пределами родной среды обитания было сложновато — эта музыка не качала на концертах в сегодняшнем понимании этого слова, не влюбляла в себя девушек (кроме девушек рэперов), особо не интересовала медиа и в целом существовала в огромной, но нише. Прошедшее десятилетие было ознаменовано целым рядом кардинальных изменений, в том числе и тем, как пацанская эстетика на уровне внешних проявлений стала считаться неклассной. Общепринято мнение, что хипстеры проиграли идеологически, но чисто косметический след они оставили. Уже в середине десятилетия по всей России и соседним странам парни с полубоксом, которые предпочитали бить баклуши в падике, вдруг подстриглись под андеркат в только что открывшемся районном барбершопе, сходили в H&M (он также до района дошел) и узнали про крафтовые бары. Макс Корж идеально озвучил эти перемены и вовремя смекнул, как можно изобразить пацанский рэп: мелодичным флоу, хитовыми припевами, жирными дропами и простыми аккордами. При этом он отцепил прошлые признаки жанра: бандитский флер, бум-бэп, поиск справедливости посреди страггла и большое внимание к теме наркотиков.

Герой Коржа очутился чуть в другом мире по сравнению с предшественниками, где не бьют за рэп, где жить не так уж и плохо и можно даже покайфовать, а главный повод для грусти — дела сердечные.