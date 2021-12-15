Иван Дорн и Constantine в новом выпуске «Узнать за 10 секунд.doc» угадывают «ВИА Гра», Егора Крида и «Океан Ельзи», а также рассказывают о любимой еде и человеческих качествах друг друга.

О «Попытке № 5»

Иван Дорн: Многие не знают, что на «Новой волне» было одно из первых моих появлений на ТВ. Я залез на рояль Константина Меладзе на высокой платформе: это был его творческий вечер, мне посчастливилось перепевать «Попытку № 5».

Кстати говоря, оригинала нашей переделанной песни так нигде и нет. Хотелось бы, чтоб был. Понимаешь, наш компьютер, где были все перепевки, накрылся.

О 5’Nizza

Дорн: Да сколько можно уже распадаться и сходиться? Они нашли золотую жилу как великие артисты: курят, расходятся, потом сходятся красиво и опять расходятся. Возможно, они возьмут рекорд Гиннесса как группа, которая чаще других сходилась и расходилась. После t.A.T.u. и Spice Girls.

О запретных удовольствиях

Constantine: «Cолнце Монако» Люси Чеботиной. Ну правда, мне нравится эта песня, что такого?Это трек, который я слушал на репите, пока летел к вам.

Дорн: Музыкальное guilty pleasure — «Руки вверх!».

Кем себя видят музыканты через десять лет?

Дорн: Моя жизнь через десять лет будет выглядеть шикарно: я буду ездить на велосипеде, у меня свой велосипедный парк. И у меня, скорее всего, будет большая плешь, появятся седые волосы. Но я буду красивым, несмотря ни на что. Я напишу книгу. Или к тому времени уже буду успешным режиссером авторского кино. Что не фильм, то piece of art. Будут вестись споры, где же Иван Дорн лучше — в режиссуре или в музыке. Но это уже риторический вопрос.

Constantine: Я точно знаю, что буду более богат духовно, чуть-чуть приближусь к идеалу. У меня будет много концертов, альбомы, от которых будут кайфовать я и мои фанаты, домик на берегу, детишки.

Я буду счастливым, благодаря тому что делаю любимое дело, развиваюсь самовоспитанием, поэтому я вижу себя человеком с большой буквы, который помогает другим, дарит миру позитив, веселье, праздник.