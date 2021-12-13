Скриптонит воплощает чужие мечты (зачем?), Николай Басков поет под дрилл (да, мы обязаны были сообщить), Дима Бамберг звучит как группа «Звери» (и это классно!), а Алиша Киз — как раньше (тоже супер).

Все плейлисты — внизу! Ic3peak, от которых давно не было ничего слышно, записали совместный сингл с Оливером Сайксом из Bring Me The Horizon. Получилось грязно и злобно!

Пятница резко перестала быть томной, после того как Скриптонит записал альбом на английском языке с артистом Gee Baller. Вы знаете, кто это такой? Мы тоже нет: мы зашли в интернет и узнали, что это рэпер из Нигерии, который переехал в Москву и подписался на Musica36 (да, мы тоже не поспеваем за изменениями ростера лейбла!). Что это за альбом? Под благим делом подсвечивания протеже (он открыто говорит, что Скриптонит осуществил его мечту) Скриптонит занимается необременительной рэп-гимнастикой в области старого и нового звука, в то время как сам протеже оставляет неизбежные ассоциации с песней «Khabarovsk x Arkhangelsk». Впрочем, на выходных обсуждали не столько альбом, сколько скандальчик вокруг него: в треклисте был фит с артистом Rodionis, бывшим резидентом Musica36. Он заявил, что его куплет выложили без спроса, и потребовал удалить трек — сейчас его послушать в стримингах уже нельзя.

Очень радостно говорить про Диму Бамберга в контексте не конфликтов и боев, а творчества. Он выпустил EP «Ciao CIao Baby», на которой запел. Получилось хорошо: все-таки страшно увлекательно наблюдать за тем, как человек, не убивший в себе баттловую злость, несет ее во вселенную группы «Звери» и добавляет бешеный тестостерон в поп-рок про отношения. Ну и важно понимать, что помимо событийности сюжета мы имеем дело с хорошими песнями.

Послушайте дебютный альбом «WOKAWÓNA» — смарт-поп с редкой для жанра (к сожалению) хваткой на мелодии. За звук здесь отвечает половина дуэта «Мальбэк» и Shumno. Помимо хиточка «Он гениален» про спорный (и уголовно наказуемый) способ провести первое свидание есть хороший фит с группой «Мальбэк», много звукового остроумия с изобилием и хорошие перспективы на будущее.

К другим новостям. Хорошая группа Chernikovskaya Hata, которая переигрывала русский поп в стиле пост-панк, начала очищать права на песни — уже сейчас можно послушать кавер на «Ты не верь слезам» Шуры. Наши любимые поп-новички Парнишка и «Раёк» записали бомбический дуэт: очень хочется, чтобы в следующем году эти люди выступали на крупных фестивалях не в самом начале. У хорошей эмогруппы «Брасс» вышел EP, а там дуэт с Настей из «Забыл повзрослеть» — очень юная и очень бодрая музыка. «Нежность на бумаге», одна из главных представительниц новой акустической волны, выпустила очень печальную балладу, всем слушать. Кевин Уилан из культовой американской группы Wrens в рамках сольного проекта Aeon Station выпустил отменный альбом: такой старомодный инди-рок родом из девяностых-нулевых со слезами на глазах. Пол Дрейпер из великой бритпоп-группы Mansun и Стивен Уилсон из великой прог-рок-группы Porcupine Tree записали совместный сингл: песня о любви, в клипе — Чернобыль (стоит отметить, что Дрейпер даже сам в Припять съездил, завидуй, Бретт Андерсон!). R’n'b-исполнитель Бикей Декада запустил сольный проект «Джигги Поп»: играет он там бодрый и сексуальный рок, как у группы «Влажность», но потише и помягче.

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