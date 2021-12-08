Lovv66 — самый продуктивный фрешмен 2021-го: за год он выпустил три альбома, на последнем из которых зрелищно привез гиперпоп в рэп-ньюскул. Мы встретились с артистом, поставили ему два десятка песен и пообщались о Скриптоните, Лил Пипе, OG Buda и многих других.

О Лил Пипе

Он как заблудшая душа, ребенок. Он взрослел, но в его взгляде не появлялся какой‑то прищур. Умом он остался ребенком, наивным, прямым, добрым

Когда я начинал заниматься музыкой, мне много кто говорил, что я похож на Лил Пипа или кошу под него. Сейчас это меньше заметно, но я понимаю, что я не прилагал усилий, чтобы быть похожим, так получилось.

О работе со Скриптонитом и пророчестве OG Buda

Объем энергии такой, что я бы сравнил [творчество Скриптонита] с шаманами. Это глубокая атмосфера. Когда я слушаю его музон, [создается] такое ощущение, что я причастен к его размышлениям о жизни.

Когда вышел альбом [«Физикал пэйн»], мне напророчил [успех] OG Buda: мол, специально не хвалил тебя, чтобы ты не расслаблялся, но ты сейчас реально выстрелишь. Я послушал, думал, просто хорошие тречки будут, но это хиты, просто хиты!» И потом пишет, что меня Скриптонит репостнул, притом что он никого не репостит. Я смотрю: Скрип подписался на меня! Написал ему: «Дядя, большое тебе спасибо, что поддержал!» И он такой: «На связи!»

У меня был такой мандраж, когда я ехал на студию к Скрипу! Он для меня был авторитет русской эстетики, визуала, саунда. Я еду к нему, а у меня ногти накрашены, как у бабули, розовым цветом! Но это же я, ничем стирать их не буду, я вывезу, если что, за ногти.

Об Оксимироне

Это Оксимирон. Ноу, ноу, ай донт андерстенд! Честно скажу: респект Оксиморону, он мастер слова. Но я не слушаю его музыку, мне не нравится отсутствие мелодичности. Все со смыслом, но теряешь атмосферку. Для меня — нет эйфории.

О фите мечты

У меня есть фит мечты: Уиз Халифа. Один фит мечты уже случился — со Скриптонитом. Поэтому следующий — Уиз Халифа и Эйкон. Я бы закончил карьеру после этого.