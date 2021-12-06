Один из лучших московских басистов Дима Мидборн выпустил 3 декабря альбом «Качественный отдых», в котором рассказывает о приключениях джентльмена в большом городе и неуютных обстоятельствах. Мы объясняем, чем этот альбом особенно ценен, а сам Мидборн рассказывает про каждую песню с него.

«Это осень патриарха, дальше закат», — говорил Дима Мидборн в комментариях к своему дебютному альбому «Мужчина средних лет». Собственно, «Качественный отдых» — это пластинка о том, как жить после заката.

Главную фразу на своем альбоме Мидборн говорит уже ближе к финалу: «Есть такое ощущение, словно из меня уходит жизнь». Весь альбом «Качественный отдых» — про то, как уважаемый бездельник проживает день за днем в ворохе абсолютно бессмысленных событий. Если предыдущий альбом Мидборна был про разные формы переживания кризиса этих самых лет, то на «Качественном отдыхе» герой будто бы бросает рефлексию и пускается в совершенно лишенные смысла развлечения и увлечения, которые его изничтожают изнутри, и пытается сжиться с обществом вокруг, но не особо успешно: «Знал бы, что так страшна жизнь социальная, вышел бы из окна диалогового».

Такие размышления могли бы погибнуть в другом звуке, но Мидборн выбрал самый эффектный вариант для сохранения этой рефлексии на виду. На «Отдыхе» он продолжает работать с эхом музыки восьмидесятых, очищая ее от всякого героизма и лишних красот, оставляя лишь сухой скелет ритма. Так делали, скажем, Gang of Four или Василий Шумов. Последнего Мидборн даже перепевает на альбоме, выстраивая, таким образом, прямую преемственность. Шумов в «Центре» рисовал картины невыносимой позднесоветской жизни под формально танцевальную музыку, Мидборн рисует картину невыносимой среднероссийской жизни под формально танцевальную музыку.

Ценность «Качественного отдыха» — именно в этой совершенно лишенной пафоса постшумовской интонации. Мидборн может шептать, хрипеть как ранний Бутусов, равнодушно петь по слогам, но он не будет кричать или печалиться. В итоге получается удивительный эффект: как будто тебе говорят о конце света с интонацией ведущего прогноза погоды — и тебе становится окончательно страшно. «Качественный отдых» (а с ним, скажем, «ббб» группы «Ада», вышедший в тот же день) — идеальная музыка нового застоя. «Из квартиры в квартиру перемещается мужчина». Зачем, почему? А что еще делать? Подозреваю, что автор совсем не это имел в виду, а получился точный слепок эпохи с точки зрения того, кто оказался в ней не очень удачным образом и у кого «все не то чтобы хорошо». Например нас.