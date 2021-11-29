Петр Буслов у нас как Гай Ричи: саундтреки к его фильмам играют не менее важную роль, чем сюжет. По случаю релиза его новой картины «Бумеранг» решили вспомнить музыку ко всем работам Буслова, начиная с легендарного «Бумера».

«Бумер» (2003) Что: один из главных фильмов нулевых. История о четверых пацанах, которые попали в неприятную ситуацию и вынуждены колесить по России на автомашине марки BMW. Что звучит: один из главных саундтреков нулевых авторства Сергея Шнурова. Только превратившийся в поп-звезду буян-бонвиван пробует себя в роли кинокомпозитора и делает это настолько удачно, что даже не смотревшие картину и сейчас наизусть насвистят-напоют мелодию «Мобильника» (по слухам, сделавшего Шнурова миллионером исключительно благодаря рингтонам). Что послушать обязательно: «Мобильник», самый удивительный хит нулевых, «Никого не жалко», краткое описание жизни в России в любую эпоху.

«Бумер. Фильм второй» (2006) Что: продолжение истории выживших героев первого «Бумера», куда более замороченное и куда более безнадежное по итогу. Явление миру замечательной Светланы Устиновой. Что звучит: усредненный поп-микс середины нулевых. Есть песня Сереги про «Черный бумер», есть песня «Кровостока» про «Белый ягуар», есть Чайковский, но главное — новый бенефис Шнурова под музыку «Кипелова», суть которого сводится к тому, что свободы нет и не будет. Да и не нужна она. Что послушать обязательно: уже упомянутую «Свободу» (см. прошлый плейлист) и секси-номер «Лифт» от группы Supersonic Future (совершенно позабытый шедевр электроники той эпохи).

«Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011) Что: история о «нескольких драматических днях» Владимира Высоцкого, которого играет тщательно замаскированный Сергей Безруков. Широкими мазками написанная картина жизни творческого человека в застойном СССР. Что звучит: собственно, песни Высоцкого (продюсером фильма выступал сын музыканта Никита, так что с правами проблем не было) плюс немного актуальной поп-музыки. Правда, есть вопросы к тому, почему в фильме есть хит «Яллы» про три колодца, вышедший через год после смерти Высоцкого, и песня Боба Марли. Что послушать обязательно: любую из песен Высоцкого. Если выбирать одну, то пусть будет «Певец у микрофона».

«Родина» (2015) Что: история о скитаниях дочери очень богатого россиянина по столице дауншифтинга для россиян победнее. Бодрая, яркая и легкомысленная. Что звучит: драматичные мелодии композитора Александра Симоненко, Кобзон на титрах, но главное — песня Басты про большую и сильную любовь к родине. Где родился, там и пригодился. Что послушать обязательно: собственно, только Басту и слушать.

«Домашний арест» (2018) Что: ироничный сериал о жизни чиновника, который сперва наворовал, а теперь расплачивается за свои грехи. Или нет. Что звучит: в сериале звучит куча песен — от «Полковника» «Би-2» до «В краю магнолий» «Ариэли» (ее все помнят больше по «Грузу 200»), от «Ленинграда» до Синатры. Плюс инструментальные ироничные композиции от француза Людовика Бурса. Что послушать обязательно: специально для сериала Семен Слепаков записал песню о деньгах и счастье и о том, что не в деньгах счастье.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/5908494/track/44134282'>Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/1598994'>Семён Слепаков</a> на Яндекс.Музыке

«Бумеранг» (2021) Что: долгожданный фильм Буслова, который наконец выходит в прокат! Дикая комедия с Тимофеем Трибунцевым и Дмитрием Нагиевым в главных ролях. История о том, как художник-неудачник даже свести счеты с жизнью нормально не может: вместо небес ему теперь светит 10-миллионный долг бизнесмену. Тот, впрочем, тоже не без странностей и берет художника к себе на работу. И вы не поверите, что случится дальше! Что будет звучать: в титрах — десятки песен! Кажется, Буслов так не размахивался со времен второго «Бумера». Одну из главных песен (называется «Москва») поет опять Сергей Шнуров. Отдельно в саундтреке поучаствовал хороший лейбл Svoboda Zvuka. Оттуда в фильм попали песни групп «Фаза» и «Всадники ЖКХ», а также наш любимый хип-хоп-исполнитель последних лет Недры. Еще звучат «БеллаЧао», группа «Аркадий Коц» (авторы великого «Давай разрушим эти стены»), Эми Питерс и Ноггано с диким хитом «Кот, который тебя унизит». Что послушать обязательно: кажется, опять же впервые со второго «Бумера», выбрать что‑то одно страшно сложно. Но мы попытаемся. Обязательно послушайте Шнурова, Недры «Занят делом» и «Шубу» «Всадников ЖКХ».