«Молчат Дома» — новые гости «Узнать за 10 секунд». Музыканты рассказали, что думают о пост-панке, Цое и отмененном туре, а также порассжудали о проблемах в русскоязычной музыке.

Об отмененном туре и тиктоке

Мы собирались [перед пандемией] ехать в американский тур. Мы были такие настроенные: да все нормально, ничего не закроется. Но все закрылось, тур отменился, никаких планов. А что делать вообще? Что происходит? Депрессия, апатия, что с творчеством — непонятно. Тут появляется тикток — и мораль поднялась, и прослушиваний больше стало, что подбодрило в тот момент.

О грядущем туре в США

Мы ни разу не были в Штатах. Другой континент, другой мир. Мы так не летали далеко даже. Надеемся, что будет все отлично. В данный момент по продажам билетов все прекрасно

Очень хочется в Америку: посмотреть, как там люди реагируют на еас.

Ожидание [тура] невыносимо. Уже бы поехали! А ты сидишь, ждешь, думаешь, какие вещи могут понадобиться. Почти весь нас тур уже продан на данный момент: будет очень много людей на концертах.

О постпанке

Public Image Limited? Вообще без понятия. На ком из пост-панка мы росли: Joy Division, The Cure, группа «Кино».

Мы сейчас уже стараемся от этого жанра отходить, пробовать себя в другом. Не то чтобы отходить, а экспериментировать — просто мы музыку другую сейчас слушаем.

О первой популярности

Как случилась наша международная слава? Это секрет еще для нас самих. Нам в какой‑то момент повезло: в 2018 году на виниле вышел альбом «Этажи». [Пластинки] потихоньку продавались, и в январе 2019-го нам пишут ребята: спрашивают, видели, что происходит в ютьюбе с вашим альбомом? Мы не видели, а там видео: просто статическая картинка — кто‑то купил винил, оцифровал его и оформил все красиво. Это видео попало в алгоритмы ютьюба — и там появилось 25 тысяч просмотров. Как только стало полмиллиона, кто‑то из нас сказал: надо ехать в Европу!

О дебютном туре

Менеджмента не было: мы сами сделали первый тур. Это была нереальщина! Весь мерч сами возили: кассеты, диски, майки, вещи, инструменты — на автобусах и поездах. Приехали из тура: класс, пошли на работу. Потом пара концертов в России еще была — и мы укатили в первый большой европейский тур. Откатали его успешно, и в январе случается тикток!

О тиктоке

Так странно: многие думают, что нас тикток раскрутил. И еще слышали мнение, что нас Ивлеева в тиктоке раскрутила, как будто мы с ней договаривались и заплатили ей!

О кризисе русскоязычной музыки

В русскоязычной музыке сейчас происходит коллапс, ее — переизбыток. Из‑за доступности инструментов, интернета и прочих вещей, контента стало безумно много: картины, видео, музыки, стихи, поэзия. И очень сложно это все фильтровать. Нужно потратить безумно много сил и времени, чтобы что‑то хорошее найти — раньше было проще.

Вот говорят: раньше было трудно стать музыкантом, чтобы тебя услышали. Но сейчас это гораздо сложнее: легко выйти в свет со своей музыкой, но чтобы тебя услышали, поняли и послушали, это тяжело. Да и фильтровать [контент] уже не хочется? если честно. Как будто проще поставить в машине то, что ты уже слушал, чем пытаться что‑то найти.