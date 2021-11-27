Дарья Виардо сочиняет песни большой красоты под гитару о неизбежном пути к свету через мрак, а недавно стала участницей программы Radar от Spotify. Специально для «Афиши Daily» Дарья составила плейлист любимых песен с авторскими комментариями.

Августин «Много в садах георгинов»

Августин — моя невероятно талантливая землячка и настоящий художник с уникальным видением и подходом. Песня «Много в садах георгинов» написана на стихи советской поэтессы и барда Новеллы Матвеевой — и этот синтез порождает настоящую магию. Августин создает очень искреннюю, достающую до самых глубин музыку: это целый мир, трепетно выстроенное пространство. Я с огромным нетерпением жду ее новых работ. Le Mystere Des Voix Bulgares «Kaval Sviri (The Flute Plays)»

«Мистерия болгарских голосов» — сокровище и откровение. Когда я их впервые услышала, испытала настоящее потрясение. Я очарована мелодикой болгарского фольклора, их уникальными многоголосиями — это, без преувеличения, похоже на переживание чего‑то божественного. Leonard Cohen «You Want It Darker»

«You Want It Darker» — заглавная песня последнего альбома Леонарда Коэна, вышедшего за 19 дней до его смерти. Музыку и поэзию Коэна я открыла для себя еще в подростковом возрасте, и с тех пор обращаюсь к этому автору и по сей день. Для меня эта песня звучит как молитва, пророчество. Его называли «говорящий с Богом» — и его последнее творение для меня в полной мере свидетельствует об этом. ANOHNI «You Are My Enemy»

Недавно моя подруга познакомила меня с музыкой ANOHNI. Она показала мне эту песню со словами: «Она будто открыла восьмую ноту» — лучше и не скажешь. Это не песня, это какая‑то будоражащая симфония, искрящееся током произведение. Меня трогает Энони, ее искренность и нерв — есть чувство, что она отчаянно предана своему призванию. Lana Del Rey «White Dress»

Мне очень нравится то, что сейчас делает Лана — это очень авторская музыка. Она все тщательнее сосредотачивается на творчестве и возвращается к истокам. Теперь из дискографии Ланы альбом «Chemtrails Over the Country Club» — мой самый любимый. Laura Marling «What He Wrote»

Пронзительная песня, которую Лора Марлинг написала, вдохновившись опубликованными в газете письмами с фронта. «What He Wrote» — пожалуй, моя самая любимая песня у Лоры, это одна из тех редких песен, которые для меня — как река: из тех, что держат в исступлении, заставив затаить дыхание, и ведут за собой от начала — и до конца. Вероника Долина «Мой дом летает»

Не так давно я узнала о Веронике Долиной: внутри сразу что‑то откликнулось, и я тут же полюбила ее песни. Мне будто бы знакомы ее интонации, очень близок ее поэтический нерв. К тому же, меня как любителя французской песни в ее мелодике изначально очень зацепила некая «французскость». Действительно, как оказалось, Вероника Аркадьевна в своих интервью много говорит о своей большой любви к Франции и французской эстраде. Françoise Hardy «Il n’y a pas d’amour heureux»

К слову, о французской музыке — очень люблю слушать Франсуазу Арди. Эта песня написана на стихи поэта Луи Арагона «Счастливой нет любви». Завораживающе и очень чувственно.