Новые синглы Korn и Slipknot, камбэк Limp Bizkit и просто тоска по прошлому заставили нас вспомнить о песнях, на которых выросли те, кто ходил в школу 15-20 лет назад. Встречайте — плейлист с хитами альтернативы: от «Numb» до «Bring Me To Life». С небольшим предисловием от редактора.

Альтернатива нулевых в самом ее тяжелом и при том доступном изводе доходила до нас не альбомами, но сборниками. Это могли быть и всякие подборки от профильных медиа (вроде радио «Ультра»), и просто болванка, на которую ты закидывал MP3-файлы у друга дома, и набор треков для очередной школьной дискотеки (так было и у автора текста). Кажется, впервые главной единицей контента был не альбом с концепцией, обложкой, трек-листом, но файл, полученный подчас не самым легальным способом. Это было дикое и дико крутое время.

Ню-метал, готика, британская альтернатива, очередная волна эмо, Rammstein и их сателлиты — все это благодаря таким подборкам и заодно каналу MTV с его sms-чартом (где месяцами на первом месте могла висеть песня Linkin Park или Evanescence) проникло в нашу жизнь и стало важной основой для нашего музыкального самообразования. Мы много писали о том, как поколение нулевых выросло на «Фабрике Звезд» и альбоме «200 по встречной», но абсолютно так же оно выросло и на «Bring Me To Life», и на «Numb», и на «Before I Forget», и на «Plug In Baby».

Но дело не только в физической доступности материала, конечно же, но и в творческой. Начало нулевых — это время, когда порожденная Nirvana и коллегами альтернативная волна достигла своего апогея благодаря инъекции поп-музыки. Проще говоря, очисти, скажем, «Take A Look Around» от гитарной жести — получишь лихой рэп-хит, который не обидит и домохозяйку. С такими вводными немудрено было бороться с какими‑нибудь N*Sync за места в чартах. Интересно, что многие герои нашего плейлиста имели в анамнезе увлечение новой волной, то есть жанром, на котором и сейчас базируется современная поп-музыка

Первая половина нулевых — это последний раз, когда условно тяжелая музыка не просто попадала в чарты, но и являла собой некий важный для всего звукового континуума тренд. Это был последний раз, когда за тем, что называется крайне размытым термином «альтернатива», было интересно следить не только поклонникам входящих в нее жанров. Это было замечательное время. И есть ощущение, что скоро ностальгия по нему породит очередную ретро-волну, а вместо нью-вейва или гранжа поп-фрешмены будут указывать в источниках вдохновения Deftones или Slipknot.

Наша же любовь к музыке — возвращаясь к началу текста — началась с этих групп. С таких вот нелепых самопальных сборников, которые радовали и бодрили своим мелодичным пубертатным роком. Мы решили вспомнить, как это было и сделали такой аналог MP3-сборника, только на стриминговых сервисах. 100 с лишним больших хитов (и не совсем хитов) в диапазоне от Deftones до Rammstein, от Crazy Town до Puddle Of Mudd.

А теперь — музыка!

Количество песен в плейлистах может отличаться из‑за доступности определенных треков на определенных стримингах.