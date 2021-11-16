За героями чартов все сложнее уследить — каждый день там появляется по дюжине новых имен. «Кто все эти люди?» — спрашивают в интернете, не успевая следить за свежими звездочками. Отвечаем на этот вопрос!
GUMA
Уроженка города Когалыма Анастасия Гуменюк когда‑то записывала каверы и выкладывала их в инстаграм, а потом начала записывать собственные песни и потихоньку набирать слушателей. Но настоящий прорыв случился летом 2021 года после «Стеклянной» — песни, чьи слова были отданы на красивое истязание груву, вокальным интонациям и другой фонетической эквилибристике. Без визита на сайт Genius слова разобрать непросто, но припев и без этого (а может, и благодаря этому?) обезоруживает и берет слушателя в сладкий плен, из которого не вырваться.
Песня стала настолько успешной в тиктоке, чартах и на радио, что ей решили продлить жизнь и записали новую версию с куплетом другого героя чартов — Леши Свика, который картину не испортил. Из всех героинь и героев этого текста перспективы Гумы кажутся едва ли не самыми большими — чуткость на мелодии и широкий набор вокальных приемов тут, безусловно, в помощь.
Goro
15-летний краснодарец Гор Галстян завел в начале этого года тикток с каверами чужих хитов, а летом записал свой. «Дорога молодым» хоть и следует всем схематичным правилам кальян-рэпа с его восточными мелизмами и простой мелодией, но выделяется на общем фоне звонким, нервно дрожащим голосом Гора, несущим живую и голую эмоцию в жанр, выдохшийся от кайфа. «Дайте дорогу молодым» — звучит еще и как стейтмент против эйджизма.
NЮ
Нас приучили к тинейджерам-тиктокерам, быстро меняющим хаусы на сцену. На этом фоне пример актера Юрия Николаенко особый: сначала он играл в кино и сериалах («Улица», «Молодежка» и другие), а в 30 лет пришел на второй сезон шоу «Песни», дебютировал на экране уже как певец и запустил большую музыкальную карьеру.
Творчество NЮ — радийная, чуть флиртующая с хип-хопом (как и принято в чартах) поп-музыка про любовь. Два его главных хита — фиты с певицей Асией (тоже участницей шоу «Песни»), но прямо сейчас хит-парады штурмует сольная «Никто».
Kambulat
Восточные мелизмы встречают эмо-рэп — так можно коротко объяснить творческий метод 20-летнего дагестанца Камбулата Алибекова. В 2018 году он с переменным успехом начал выкладывать песни в VK, заинтересовал своим творчеством лейбл Legacy Music и стал набирать популярность.
Свежая «Привет» уже забралась в топ-5 чартов: мы привыкли к токсичной маскулинности, которая нередко соседствует с рэпом и поп-музыкой на базе восточных мотивов, но здесь ее совсем нет. Вместо нее ранимо-анемичный голос Камбулата, нехарактерный для жанра.
Люся Чеботина
Людмила Чеботина пыталась пробиться наверх через традиционные институты шоу-бизнеса (украинский «Голос» и шоу «Главная сцена» на «России-1»), но популярность приобрела благодаря интернету и стриминг-успехам. У Люси впечатляющий список дуэтов: от Bahh Tee и Клавы Коки до певца Юркисса. Последний снялся в ее свежем клипе на песню «Солнце Монако» — въедливую вещицу в жанре жуков-попа. В остальном ее музыка — форматный поп, похожий на все сразу, но местами искрящий текстовым остроумием: «Я была в любви, тонула во лжи, теперь в моих венах — антитела» — как вам такое?
MACAN
Если вы разбираетесь в машинах, то знаете, как произнести псевдоним этого артиста. Если нет, то сейчас узнаете: Macan назвался в честь люксового кроссовера от Porsche, чтобы как бы намекнуть, где должна звучать его музыка.
Творчество Macan — это апгрейд пацанского рэпа в его самой простодушной ипостаси до свежего звука и распевов, где простым языком и несложным флоу и борзоты навалят, и за душу тронут. Последний хит «Без названия» — агрессивная даже по меркам пацанского рэпа отповедь: видимо, бывшей девушке артиста.
Akmal'
18-летний житель Ташкента по имени Акмал участвовал в детском «Голосе», но вряд ли это привело его к успеху, скорее, блогерская деятельность. Классическая история: парень сначала записывал короткие ролики и каверы других песен, набрал аудиторию, потом выпустил свой материал и выстрелил. Большой успех ему обеспечила баллада «Из‑за тебя»: если вам нравится «Прятки» HammAli & Navai, то должна прийтись по вкусу и она.
Jamik
Обычно на героях чартов любят обкатывать гипотезу, что синглы гораздо важнее, чем альбомы. Илье Борисову (он же Jamik) удалось доказать обратное: его последний альбом «Семья или бизнес» набрал 6,6 миллиона прослушиваний: не «Bandana» Кизару и Big Baby Tape (там уже за 60), но тоже солидно. О музыке Jamik можно сказать примерно то же, что и о творчестве Macan: пацанский рэп со слезами про маму и печалями из категории try hard, читка на основе реггетона и гулкий бас.
Xcho
Творчество 20-летнего Хачо Дунамаляна осознанно или нет отталкивается от успеха Miyagi & Andy Panda и результативно сочетает кавказский мелодизм с реггетоном. Правда, Xcho тяготеет больше в сторону баллад, где может лучше раскрыться голос, надо сказать, довольно сильный. Свежие «Вороны» — характерный пример такой баллады.
Kentukki
История дончанина Назара Васильева учит тому, что в чарты может попасть не только музыка по схеме и трафарету. Переехав из Донецка в Харьков и устроившись работать на завод, Назар снял тикток (прямо на заводе!) со своей песней «Замирает свет». Она звучит так, как если бы группа American Football вдруг захотела делать песни для российских стриминг-чартов, но не менять настройки гитар и творческий метод вообще.
Тикток с песней залетел в реки, а самого артиста позвали на Universal Music. После этого трек начал уверенно карабкаться по чартам. «Мне кажется, я написал хорошую песню, но непонятно, куда бы она попала без продвижения лейбла. Абсолютно точно, у меня не было бы столько стримов: в пиковый период песня собирала по 130 тысяч прослушиваний в одном только „ВКонтакте“. Нереальные для меня цифры. Ребята мне, безусловно, помогли», — рассказал артист в комментарии ИМИ.