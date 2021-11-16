За героями чартов все сложнее уследить — каждый день там появляется по дюжине новых имен. «Кто все эти люди?» — спрашивают в интернете, не успевая следить за свежими звездочками. Отвечаем на этот вопрос!

GUMA

Уроженка города Когалыма Анастасия Гуменюк когда‑то записывала каверы и выкладывала их в инстаграм, а потом начала записывать собственные песни и потихоньку набирать слушателей. Но настоящий прорыв случился летом 2021 года после «Стеклянной» — песни, чьи слова были отданы на красивое истязание груву, вокальным интонациям и другой фонетической эквилибристике. Без визита на сайт Genius слова разобрать непросто, но припев и без этого (а может, и благодаря этому?) обезоруживает и берет слушателя в сладкий плен, из которого не вырваться. Песня стала настолько успешной в тиктоке, чартах и на радио, что ей решили продлить жизнь и записали новую версию с куплетом другого героя чартов — Леши Свика, который картину не испортил. Из всех героинь и героев этого текста перспективы Гумы кажутся едва ли не самыми большими — чуткость на мелодии и широкий набор вокальных приемов тут, безусловно, в помощь. Goro

15-летний краснодарец Гор Галстян завел в начале этого года тикток с каверами чужих хитов, а летом записал свой. «Дорога молодым» хоть и следует всем схематичным правилам кальян-рэпа с его восточными мелизмами и простой мелодией, но выделяется на общем фоне звонким, нервно дрожащим голосом Гора, несущим живую и голую эмоцию в жанр, выдохшийся от кайфа. «Дайте дорогу молодым» — звучит еще и как стейтмент против эйджизма. NЮ



Нас приучили к тинейджерам-тиктокерам, быстро меняющим хаусы на сцену. На этом фоне пример актера Юрия Николаенко особый: сначала он играл в кино и сериалах («Улица», «Молодежка» и другие), а в 30 лет пришел на второй сезон шоу «Песни», дебютировал на экране уже как певец и запустил большую музыкальную карьеру. Творчество NЮ — радийная, чуть флиртующая с хип-хопом (как и принято в чартах) поп-музыка про любовь. Два его главных хита — фиты с певицей Асией (тоже участницей шоу «Песни»), но прямо сейчас хит-парады штурмует сольная «Никто». Kambulat

Восточные мелизмы встречают эмо-рэп — так можно коротко объяснить творческий метод 20-летнего дагестанца Камбулата Алибекова. В 2018 году он с переменным успехом начал выкладывать песни в VK, заинтересовал своим творчеством лейбл Legacy Music и стал набирать популярность. Свежая «Привет» уже забралась в топ-5 чартов: мы привыкли к токсичной маскулинности, которая нередко соседствует с рэпом и поп-музыкой на базе восточных мотивов, но здесь ее совсем нет. Вместо нее ранимо-анемичный голос Камбулата, нехарактерный для жанра. Люся Чеботина

Людмила Чеботина пыталась пробиться наверх через традиционные институты шоу-бизнеса (украинский «Голос» и шоу «Главная сцена» на «России-1»), но популярность приобрела благодаря интернету и стриминг-успехам. У Люси впечатляющий список дуэтов: от Bahh Tee и Клавы Коки до певца Юркисса. Последний снялся в ее свежем клипе на песню «Солнце Монако» — въедливую вещицу в жанре жуков-попа. В остальном ее музыка — форматный поп, похожий на все сразу, но местами искрящий текстовым остроумием: «Я была в любви, тонула во лжи, теперь в моих венах — антитела» — как вам такое? MACAN

Если вы разбираетесь в машинах, то знаете, как произнести псевдоним этого артиста. Если нет, то сейчас узнаете: Macan назвался в честь люксового кроссовера от Porsche, чтобы как бы намекнуть, где должна звучать его музыка. Творчество Macan — это апгрейд пацанского рэпа в его самой простодушной ипостаси до свежего звука и распевов, где простым языком и несложным флоу и борзоты навалят, и за душу тронут. Последний хит «Без названия» — агрессивная даже по меркам пацанского рэпа отповедь: видимо, бывшей девушке артиста. Akmal'

18-летний житель Ташкента по имени Акмал участвовал в детском «Голосе», но вряд ли это привело его к успеху, скорее, блогерская деятельность. Классическая история: парень сначала записывал короткие ролики и каверы других песен, набрал аудиторию, потом выпустил свой материал и выстрелил. Большой успех ему обеспечила баллада «Из‑за тебя»: если вам нравится «Прятки» HammAli & Navai, то должна прийтись по вкусу и она. Jamik

Обычно на героях чартов любят обкатывать гипотезу, что синглы гораздо важнее, чем альбомы. Илье Борисову (он же Jamik) удалось доказать обратное: его последний альбом «Семья или бизнес» набрал 6,6 миллиона прослушиваний: не «Bandana» Кизару и Big Baby Tape (там уже за 60), но тоже солидно. О музыке Jamik можно сказать примерно то же, что и о творчестве Macan: пацанский рэп со слезами про маму и печалями из категории try hard, читка на основе реггетона и гулкий бас. Xcho

Творчество 20-летнего Хачо Дунамаляна осознанно или нет отталкивается от успеха Miyagi & Andy Panda и результативно сочетает кавказский мелодизм с реггетоном. Правда, Xcho тяготеет больше в сторону баллад, где может лучше раскрыться голос, надо сказать, довольно сильный. Свежие «Вороны» — характерный пример такой баллады. Kentukki