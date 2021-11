От составителя:

Для меня Depeche Mode в свое время стали группой, из‑за которой я стал слушать современную музыку, а конкретно Дейв Гаан — человеком, из‑за которого я начал покупать музыкальные журналы: в 2003 году он приезжал в Россию и по такому случаю оказался на обложках большинства популярных тогда профильных медиа. Я всегда считал, что Depeche Mode интересно слушать за пределами их пикового периода конца восьмидесятых — начала девяностых, и уж тем более за пределами их набора хит-синглов. Порой — например, на «Songs Of Faith And Devotion» — самые сильные вещи не попадали в чарты, на них не снимал клипы Корбайн, они выпадали из сет-листов под конец туров. Ну, и отдельно страшно недооценен их послекризисный период: «Ultra» и «Exciter» — образец примирения героев стадионов с новой реальностью: трип-хоп, эмбиент, шелестящая и шуршащая электроника, расслабленная атмосфера, спокойствие и всеобщая любовь после больших бурь. Никогда — ни до, ни после — Depeche Mode не были такими сосредоточенными.

Этот плейлист можно считать максимально субъективным топом не самых очевидных песен Depeche Mode. Здесь нет «Enjoy The Silence», «Personal Jesus» и «People Are People» (хотя их я люблю не меньше), зато есть трип-хоп-шедевр «I Am You», тягучий индустриальный номер «To Have And To Hold» (через 10 лет его перепоют Deftones — и не менее шикарно), наконец, грандиозная баллада «Higher Love», финальный номер «Songs Of Faith And Devotion», которая вполне могла стать последней песней и группы, и ее великого вокалиста — но к счастью, не стала.