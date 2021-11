Теперь все плейлисты — внизу!

Три главных альбома недели (а, может, и не недели)

Если вам некогда слушать все альбомы за неделю и есть время на один, пусть это будет «Valentine» Snail Mail. Линдси Джордан записала 10 песен, в которых можно найти эхо примерно всей приличной гитарной альтернативы девяностых и начала нулевых: от Pavement до 12 Rods, от Bush до Mazzy Star. Джордан успешно проворачивает тот же фокус, что Beabadoobee год назад — приноравливает слегка архаичный звук к сильным чувствам человека из поколения десятых. Он бы не работал как просто игры в стиль, если бы не умелые сонграйтерские навыки исполнительницы и высокий эмоциональный заряд самих песен. «Valentine» — это альбом, прежде всего, о большой и сильной любви, от которой разрывается сердце, даже если она счастливая. Это песни, от которых и тревожно, и горько, и тепло одновременно. Это глубоко личные истории, которые каждый может примерить на себя. Маленький плейлист для большого сердца.

И два других важных альбома недели примерно о том же и про то же. Уроженка Лос-Анджелеса Хана Ву, начинавшая с бедрум-попа, теперь заиграла музыку более размашистую и масштабную. Только где у Snail Mail гремят гитары, у Ву начинается дискотека, только довольно грустная. Ее «Public Storage» — 12 песен от имени очень неприкаянного человека, которому (как и героине Ву в клипе на песню «Keeper») нигде не тепло.

Наконец, квартет из британского города Брайтон Penelope Isles, берется за музыку чуть более шумную, но не менее надрывную и сердечную: от Stereolab до Deerhunter. Их «Which Way To Happy» — это такой красивый домашний трип под ретро-бит, с жужжащими гитарами и теплым женским вокалом. Если «Valentine» — это открытка с признанием в любви, «Public Storage» — рюкзак вечной путешественницы, то «Which Way To Happy» — одеяло, которым тебя накроют, когда ты начнешь мерзнуть. И чаю принесут.

Нулевые и t.A.T.u

Насчет нулевых из начала текста — не шутка, мы все проверяем календарь и удивляемся, что на дворе 2021-й, а не 2001-й. Смотрите сами. Slipknot возвращаются к саунду великого альбома «Iowa». Radiohead переиздают «Kid A» и «Amnesiac» (про это будет отдельный текст). Оксимирон вместе с группой «ППР» изображает группу «Кирпичи». И все вновь слушают группу t.A.T.u, только в исполнении других музыкантов.

Последнее — очередное напоминание всем нам о том, почему массовые трибьюты на 20-30 артистов вредны. На 26 треков есть два отличных (от «Молчат Дома» и «Винтажа»), несколько сносных (скажем, Алены Швец и Жени Любич) и тьма абсолютно проходного материала (тот случай, когда даже ЛСП и Монеточка почему‑то не вывозят). Возможно, дело в том, что некоторые песни из представленных вообще не поддаются переделке. Они не живут без этих диких крикливых интонаций и дискотечной удали имени Ивана Шаповалова и Елены Кипер. Зато мы в очередной раз вспомнили, какой крутой — и дико недоцененный — был второй альбом у дуэта.

И кое‑что еще

Британские рейв-обновленцы Real Lies продолжают записывать эффектную электронику для вечерних сумерек в большом городе. Porcupine Tree вернулись! U2 в кои-то веки записали приличную песню. Franz Ferdinand — тоже. The Horrors жестят. Foals танцуют. Shame качаются. Gnod кричат и катаются на скейтах. Alt-J тоскуют. Katy B танцует.