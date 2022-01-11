В ноябре редактор раздела «Музыка» Николай Овчинников попросил читателей своего телеграм-канала Voice рассказать, под какую музыку им лучше всего работается. По итогам опроса мы составили вот такой плейлист: от Муджуса до Брайана Ино, от эмбиента до инструментального рока — лучшие треки для того, чтобы вернуться к работе после праздников.
Спасибо за ответы, которые помогли составить этот плейлист: Борису Резницкому, Радифу Кашапову, Максиму Куббе, Павлу Беспалову, Айдару Хуснутдинову и всем-всем-всем.
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