Заслуга Брайана Ино в том, что он формализовал и довел до логического предела изыскания в области эмбиента. Его второй альбом в этом жанре «Music for Airports» (первым был «Discreet Music», но он больше похож на пробу пера, чем на законченный стейтмент) — это торжество абстрактного минимализма. Вместо ясной мелодии — тягучий электронный поток, который медленно движется между каналами, как речки с карты на обложке альбома. Вместо ритма — мягкая электронная гладь. «Music for Airports», как правильно отмечали мои коллеги несколько лет назад, звучит по нынешним временам слегка наивно и архаично. Но при этом на фоне любой условно альтернативной музыки того времени он звучал ошеломительно.

Действительно, в начале 1990 годов напряжение спало и громыхнул дождь из эмбиент-записей, которые были не про глубокое исследование окружающей среды, но про отдых от нее. Эмбиент девяностых — это чилл после рейва, это осколки электроники, продирающиеся через похмельную голову. The Orb, Афекс Твин, The KLF, Orbital, The Future Sound of London, Autechre придумали использовать эмбиент для того, чтобы можно было красочно отходить от очередной вечеринки в ангаре. Название альбома The KLF «Chill Out» прямо указывало на то, где эта музыка должна применяться.

Наверное, две самые показательные в этом смысле записи сделал Афекс Твин. На первой части «Selected Ambient Works» он представил эмбиент как музыку для полуденного полусна. Булькающий, приглушенный — будто колонки опустили под воду — звук идеально подходил не для сосредоточения, но для расслабления. Композиция «Xtal» — настоящий шедевр нового эмбиента: издалека к тебе плывет электронный ритм, тихо и нежно поет женский голос, постепенно минор сменяется на мажор, а туманные сумерки превращаются в рассвет. Действительно, пластинка на века, которая не устареет никогда.

Но нельзя говорить, что Афекс Твин постулировал развлекательную природу эмбиента через свои работы. «Selected Ambient Works Volume II» — это тоже сон, но такой, слегка тревожный. Афекс Твин показывает, что из состояния покоя в состояние перманентного подспудного беспокойства можно перейти буквально за несколько секунд в рамках одной композиции. Эмбиент Афекса Твина — это неспокойный сон типичного горожанина девяностых годов. Его единственное пристанище, его минута покоя.