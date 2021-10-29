Ренарс Кауперс: Я хочу чуточку рассказать об альбоме «Год без календаря». Это ассоциации с 2020 годом, когда весь мир был на паузе, вокруг было так много неизвестного. Нам всем было непросто держаться и сохранить в себе бодрый дух, продолжать следовать своим мечтам, заниматься тем, что каждому важно и интересно. Это был год без календаря, без концертов, встреч, понимания о будущем. Появилась какая‑то пустота, но посреди нее начали рождаться песни и тексты. Благодаря нашему барабанщику Каспарсу потихонечку мы начали общаться дистанционно в зумах и поняли, что настало правильное время, чтобы записать новый альбом.

«Это любовь»

Ренарс Кауперс, вокал, гитара: Первая песня. Бодрая и энергичная. Такую нам всем надо было услышать, чтобы мы сами встряхнулись. Идея первоначально родилась в славном городе Энгуре, где живет наш барабанщик Каспарс [Рога], он автор этой песни. Вместе с нашим продюсером Повелом [Олсоном] они довели эскиз Каспарса до уровня хорошей демо-записи. Каспарс показал ее нам, и мы начали уже потихоньку заниматься каждый своим делом. Мэджик (Янис Мэджик Юбалтс, гитарист группы Brainstorm. — Прим. ред.) продумывал гитарные рифы, Марис [Михельсонс, клавишник и аккордеонист группы] — клавиши, Ингарс [Вилюмс] — бас-гитару. Кажется, все удалось хорошо! Славно, что это первая песня альбома! Она может быть первой и на концерте, она сразу создает атмосферу интриги: хочется узнать, что будет дальше… Мы представляем большой стадион и как зритель отсчитывает: три, два, один — и поехали! А насчет текста мы очень благодарны Константину Черкасу, отличный текст!

«Бумажные самолеты»

Ренарс Кауперс: Текст этой песни я пару лет назад написал на латышском. Я размышлял про юношеский максимализм, который нам всем присущ в [соответствующем] возрасте. И наши бумажные самолеты в мыслях готовы летать вместе с реактивными, высоко-высоко, лучше и быстрее всех! Кому‑то удается удержать эти мечты до конца жизни. А иногда жизнь выстраивается не так, и ты поддаешься общему течению, и твои мечты, твои бумажные самолеты, где‑то пропадают, и их уже никак не вернуть. Спасибо огромное Сергею Тимофееву, что он прекрасно перевел эту песню [на русский язык]. Он как всегда сделал очень оригинальную свою версию, но придерживаясь изначальной идеи. Также я очень благодарен Каспарсу и Повелу, потому что они чуточку изменили мою музыкальную идею. Когда я в первый раз услышал, я не был счастлив, нет-нет-нет. Но потом все равно ребята убедили меня, что это правильно. И сейчас я понимаю, что они молодцы, и я рад, что эта песня именно такая и в нашем альбоме, и в концертном фильме.

«Год без календаря»

Ренарс Кауперс: Титульная песня альбома. И хотя альбом так называется и я уже рассказывал, что это подразумевает, но это единственная песня, которая четко про 2020 год. И это хорошо! В латышской версии я ее исполняю с прекрасной латышской певицей Аснате Ранцане, основательницей этно-группы Tautumeitas. В ней девушки поют народные латышские песни с новым подходом, с хорошим стилем. Если говорить про музыкальную часть, то интересно, что куплеты написаны лет семь-восемь назад. У Конрада Карловича Михельсона была зарисовка этой песни, он показал ее мне, я что‑то напевал уже. Мелодия и фразировка, может быть, те же, но текст тогда был совершенно другой. Каспарс вместе с Повелом сделали отличнейший припев. Мы соединили эти две части — старый куплет, новый припев — и родилась, я должен признаться, одна из моих самых любимых песен в этом альбоме.

«Feels»

Каспарс Рога, барабаны, видеоклипы для группы: Идея визуализации или видеоклипа родилась, когда я послушал слова этой песни. Это история из моей личной жизни. Я шел через комнату и увидел, как моя дочка играет с игрушками. Один из персонажей игры — ребенок в инвалидной коляске. Вдруг я возмутился: как же так, разве можно играться с такими игрушками! И понял, насколько же мое духовное развитие искривлено, наверное, потому что в СССР [людей с инвалидностью] просто не было. И я понял, как же это [хорошо, что] есть такие игрушки! И дети, у которых со здоровьем все в порядке, играя сними, потом лучше интегрируются в общество, где есть дети с ограниченными возможностями. Так родилась идея клипа, где главная героиня не может передвигаться. Она боится выйти на улицу, и ее друг-муравей вдохновляет ее, выводит в реальную жизнь и просит не бояться ничего и призывает жить полным сердцем. По сюжету появляются всякие трудности, как в реальной жизни.