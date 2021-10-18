15 октября умерла Ирина Паперная — основательница «Китайского летчика Джао Да». Алексей Крижевский вспоминает женщину, без которой клубная и музыкальная Москва была бы совсем иной.

На входе в клуб «Китайский летчик Джао Да» у метро «Китай-город» висит небольшой, распечатанный на цветном принтере портрет с траурной лентой — без подписей и пояснений. Прежде эту потрясающе красивую женщину с грацией и внешностью королевы можно было видеть здесь примерно всегда — например, лавирующей в прыгающей толпе на вечернем концерте в поисках свободного стула для очередного гостя. И так все понятно: это создательница заведения Ирина Борисовна Паперная, самый большой друг всех молодых душой и телом людей в горизонте от 2 до 78 лет. Человек, действительно знакомый со всей Москвой. В отношении которого употреблять прошедшее время кажется страшной нелепицей, настолько тяжелой потерей кажется ее уход из жизни — 15 октября, через пять дней после юбилея, который она встретила уже в реанимации Первой Градской больницы. Сложно поверить, что этой красавице с молодыми озорными глазами и всегдашней улыбкой, получившей в клубной Москве фамильярное прозвище Ирисовна, всего за несколько дней до кончины исполнилось 80 лет. Организацией концертов и мест, где их можно было бы проводить, она занялась совсем не в «Китайском летчике» в 2000-х и даже не в первом «Кризисе жанра», в 90-е прятавшегося в арбатских переулках, и уж тем более не в долгожительнице «Пропаганде», первые танцули в которой состоялись еще в 1997-м. А на творческих вечерах, которые в застойные годы устраивала в своем НИИ выпускница химфака Ирина Паперная, специалист по биологическим испытаниям химических соединений. Например, концерт Владимира Высоцкого. Затем последовала работа в только народившемся Театре Олега Табакова и приглашение на должность завлита в студию «Наш дом» Марка Розовского, позже получившую название «Театр у Никитских ворот». В конце 80-х в театре дебютировал ее сын Алексей Паперный — он организовал группировку «ТАМ» — «Товарищество артистов и музыкантов», с которой поставил спектакль «Твербуль». Первоначально он должен был играться в театре у Розовского, но затем все «Товарищество» — и Ирина вместе с ним — перешло со своим спектаклем на сцену Театра им. Пушкина. Эту работу можно было назвать одним из первых сайт-специфик-представлений в истории отечественного театра: выходя из театра на Тверской бульвар, зрители немедленно оказывались снова как будто в обстановке спектакля; театр продолжался в жизни, а песня «Блондинка» («В кольце Бульварном наш бульвар — прямой, как финка…») привязывалась намертво на несколько дней. Спектакль этот имел ошеломительный успех: говорят, он дважды объехал весь мир. Ирина Борисовна была в спектакле продюсером, хотя такое слово в 1988 году было, прямо скажем, еще не в ходу. То есть была примерно всем. И все, что делали Паперные дальше, они делали вместе — будь то выросшая из спектакля группа «Паперный ТАМ», клубы с театральными представлениями и без, развеселые концерты на больших площадках или опен-эйры на городских площадях. На клубах стоит остановиться поподробнее — хотя бы потому, как сильно они меняли городской пейзаж. Первым их опытом в клубном строительстве стал «Белый таракан» на Петровке, открытый в 1990-м и проработавший девять месяцев. Фактически, рассказывала Паперная, клуб был организован на месте репетиционной площадки «Твербуля», а саму идею первого в Москве закрытого ночного клуба мать и сын подсмотрели в Финляндии, где оказались со спектаклем на гастролях. Оформил пространство дизайнер Петр Пастернак, с которым Ирина Борисовна и Алексей будут работать до самого последнего времени. Среднего класса в России в тот момент не было, и потому в «Таракане» олигархи и бандиты смешивались с оперативниками с Петровки и музыкантами.

Вторым созданным им местом силы стал «Кризис жанра» в Большом Власьевском переулке, между Арбатом и Пречистенкой.

Спрятанное в подвале жилого дома малюсенькое заведение вызывало ненависть у жильцов, в связи с чем Ирина Борисовна лично, и зимой, и летом, выходила ласково просить курящую у входа молодежь отойти метров на 300. Тем не менее едва ли не каждый третий концерт заканчивался вызовом милиции. «Кризис жанра», в отличие от «Белого таракана», был местом музыкальным: днем кормил недорогой едой и поил дешевым пивом, а вечером приглашал на концерты, проходившие на крохотной сцене. Алексей находил молодые прекрасные группы, которые грезили о стадионах, и поднимал им самооценку неизменно полным залом, который вмещал от силы человек 50. Уже тогда открытием Паперной стал «человеческий маркетинг» — олигархов и бандитов в гости больше не ждали, а чая в кружку, если нет денег, студенту могли налить и бесплатно. Погубили «Кризис жанра» те самые курильщики у входа и их враги из подъезда над клубом: в какой‑то момент хозяев заведения вызвали в милицию и сказали, что больше терпеть их присутствие не намерены. Показателем того, насколько значимым и сильным было это место, может служить хотя бы тот факт, что в 2010 году на Хохловской площади открылось заведение под названием «Кафе, прежде известное как „Кризис жанра“». Его хозяева получили на это разрешение Паперных. «Китайский летчик» Ирина Борисовна и Алексей открыли в 1999-м — и он, конечно, стал самым известным их детищем, существующим и поныне. В нем сошлось все: умение Ирины Борисовны и Алексея искать и находить места силы в городе, огромное количество новой музыки, которой было негде выплеснуться, и вскормленная бесплатным чаем из «Кризиса жанра» публика, которая наконец выросла и сформировалась. Сюда валом повалили музыканты — один из первых концертов в Москве тут сыграл «Ленинград» (что? именно так!), здесь постоянно гостил «Аукцыон» Федорова и Гаркуши, рождественские и пасхальные концерты устраивала еще не освоившаяся в амплуа телезвезды Пелагея, регулярно выступали Markscheider Kunst и Tequilajazzz. В целом, тут были рады всем, кому было что сказать и спеть. Но одной из главных придумок Паперной и Паперного стала мифология заведения: Алексей написал целую музыкальную сказку о летчике, давшем имя клубу. Его прототипом стал инвестор клуба, старый друг и сосед Паперной Владимир Джао. В реальной жизни его основным активом была компания «Аэромар», кормящая нас на рейсах «Аэрофлота» и поставляющая питание еще в десяток авиакомпаний мира. В результате Паперные как‑то лихо снесли дверь между миром песен, сказок и образов — и реальностью, в которой Ирине Борисовне приходилось заниматься множеством рутинных дел. А потом в буквальном смысле снесли дверь в соседнее помещение: открыли в том же подвале небольшой ресторан «Дом Кукера» — по имени одного из персонажей сказки. Затемненный зал с винтажными столами, накрытыми матерчатыми скатертями и освещенные абажурами, — кажется, теплый и ламповый фирменный стиль (если не сказать предметный мир) Паперных был здесь доведен все тем же Петром Пастернаком до абсолюта. А «Летчик» тем временем стал настоящей продюсерской структурой, не забывая открывать для Москвы новых музыкантов. Так, например, первый концерт суперзвезды-левака Ману Чао, переживавшего пик своей популярности, был организован именно Паперными. Следующим их детищем вне клуба стал фестиваль «Дудки», на который несколько лет Ирина и Алексей собирали этно-, фолк- и просто хорошие независимые группы.

При этом в самом «Летчике» Паперная была не просто управляющим партнером заведения: раза с третьего она начинала узнавать любого посетителя, раза с четвертого — называть по имени, а продержавшись в завсегдатаях пару месяцев, можно было рассчитывать на столик в самый пиковый день и на самом популярном концерте — даже если заранее его не бронировал.

Творческим завсегдатаям заводили специальные почтовые ящики — так, через них любой молодой молодой музыкант мог подкинуть демозапись Артемию Троицкому или Дмитрию Диброву или рукопись Дмитрию Быкову. «Летчиков» быстро стало несколько — свои «Джао Да» открылись в Ярославле и Петербурге, а также в черногорском Которе. Еще одним важнейшим местом, созданным Ириной Борисовной, стала «Мастерская» в Театральном проезде, на задах «Детского мира». Паперным и их партнерше по «Мастерской» Варваре Туровой достался целый этаж старинного дворца: вдобавок к бальному залу, превращенному в бар со сценой, там обнаружился небольшой театр. «Мастерская» немедленно объявила себя театром-клубом, а Паперный снова взялся за старое — впервые со времен «Твербуля» написал и поставил пьесу «Река». Заодно сценой «Мастерской» охотно начали пользоваться все, кто делал в Москве новый и независимый театр, — например, нынешний худрук МХАТа им. Горького Эдуард Бояков. В отличие от небольшого «Летчика», большущая «Мастерская» закрылась: как рассказывали сотрудники заведения, такое решение приняла Паперная, когда увидела, что заведение должно начать работать в долг. Оказавшись перед угрозой невыплаты своевременной зарплаты сотрудникам, мудрая Паперная предпочла расстаться с намоленным местом.

Со стороны могло показаться, что Ирина и Алексей расставались с созданными ими местами с теми же эмоциями, с которыми буддийские монахи разрушают свои месяцами создаваемые мандалы.