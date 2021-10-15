Золотая осень — время беспробудной меланхолии и бьющихся сердец. Для тех, у кого неспокойно на душе — тридцать баллад слез и грусти, под которые можно шуршать опавшими листьями и красиво печалиться.

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