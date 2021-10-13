Свежий выпуск ежемесячной рубрики о новинках в мире поп от Антона Вагина («Всякая годная попса»). В этот раз — ветераны британской поп-музыки, облдательница «Грэмми», яркие инди-звездочки и многие другие.

Музыкальная индустрия всё больше оживает, и мы не только собираем урожаи яблок в деревнях, но и наслаждаемся очередной порцией новых релизов. Самое интересное, конечно, отложено на ноябрь, но и сейчас есть, чем поживиться. Зацените. Синглы DJ Smash, Karna.val «Тихий гимн»

Помните все эти истории из учебников биологии про животных, существующих в симбиозе и помогающих друг другу? Вот вам лишний пример: Валя Карнавал, звезда ТикТока, коллабится с диджеем Смэшем. Оба сейчас более чем популярны, но аудитория разная, так что чего б и не записать совместку, авось, чужих фанатов удастся привлечь. А ещё и получилось-то как хорошо! Помпезно, мелодично, торжественно. Топ! GAVRILINA «Всё равно»

Коллега Вали Карнавал по HypeHouse, Юля Гаврилина, конечно, со звёздными диджеями особо не коллабит, но оно ей, может, и не надо: и сама справится! Традиционная для Юли лирика в куплетах внезапно прерывается сверхсинтовым припевом, разгоняющимся, как кибер-гепард. NABOKOVA «Звездобой»

А вот Ника Набокова, может, и не звезда ТикТока, но делать крутые песни ей это нисколько не мешает. Восьмидесятнический вайб, лёгкая мелодия, небольшая добавка кьют-рока — готовый хит! Можно только пожелать тов. Набоковой, чтоб её песни звучали из каждого банана и холодильника — они этого достойны. Альбомы Kacey Musgraves «Star-crossed»

Кейси Масгрейвс всем всё уже давно доказала: в мире кантри она звезда, да и вне его тоже — всё-таки «Грэмми» за лучший альбом года просто так не дают. Действительно, пластинка «Golden Hour», вышедшая в 2018 году, вывела славу Кейси за пределы довольно замкнутого мира кантри и превратила её в весьма значимую поп-исполнительницу без привязки к банджо, скрипке и прочим обязательным элементам жанра. И всё бы хорошо, да в личной жизни у Масгрейвс всё не заладилось: замуж вышла, а чуть больше года спустя и развелась — такое себе. Но мало что может вдохновить музыканта так, как неудача в отношениях. Вот и Кейси взяла да сделала из своей скоротечной истории брака, можно сказать, концептуальный альбом. 15 песен — 15 зарисовок на тему семейной жизни: сначала надежды на счастье, затем суровый быт и, в конце концов, разочарование во всём. В принципе, ничего уникального, у нас так тысячи людей живут и ничего, альбомы про это не пишут. Но талант Масгрейвс — в подаче. В том, как она умеет не просто красиво рассказать историю, а наполнить её такими затейливыми и романтичными мелодиями, что плакать хочется. Ощущение после «Star-crossed» такие же, как после просмотра какой‑нибудь хорошей, берущей за душу мелодрамы. При этом по звуку пластинка куда ближе к первым кантри-альбомам Кейси, чем к довольно попсовому «Golden Hour». Но не бойтесь: опять же, никаких банджо и скрипки, только милейшие гитары вместе с аккуратными и деловитыми синтезаторами на фоне. Что и говорить, по всем параметрам получился один из лучших релизов года. Sleigh Bells «Texis»

Американский дуэт Sleigh Bells уже больше 10 лет эксплуатирует когда‑то найденный им приём: танцевальный бабблгам-поп с нойзовыми гитарами и боевыми ритмами. На рубеже 00-х и 10-х это звучало как откровение. Поп-музыку тогда ещё было принято не любить: а здесь ты вроде слушаешь попсу, но сдобренную богоспасительными гитарами и андеграундным стильком. К 5-му альбому под названием «Texis» звук Sleigh Bells уже не кажется столь удивительным, но качает он никак не меньше. За всё это время у группы не появилось достойных конкурентов в плане соединения попсы и нойз-рока, чем ребята с лихвой и пользуются. «Texis» — работа, под которую только и хочется что разрушать дома кувалдой, обязательно при этом танцуя. Что сказать, не стареют душой ветераны нойз-попа! Bananafish «ИЛИ»

Группа Bananafish, которая долгие годы искала свой звук и варилась в океане шугейза, наконец, нашла себя и записала отличный альбом «ИЛИ». Вместо гитарного беспредела в мире рыбок-бананок теперь царят синтезаторы, которые, впрочем, добры и место струнным родственникам тоже припасли. Да и в целом атмосфера песен изменилась радикально: теперь в каждой песне нас встречает так любимый всеми нами морок 80-х с его обязательной гипер-романтикой. Впрочем, порой проскакивают и 90-е: трек «Сегодня» отчаянно напоминает музыку ранних «Блестящих». Перемены, конечно, поразительные и за Bananafish можно только порадоваться: найти себя — вещь, которая не всем подвластна, а уж записать такую годную пластинку — тем паче. Itzy «Crazy in Love»

Вот мы и дожили до первого полноценного альбома Itzy! Группа дебютировала 2 года назад и сразу было понятно, что эти девчата — честь и совесть четвёртого поколения кей-попа. Музыка коллектива — ультимативная форма звуковых развлечений. Кей-поп сам по себе таковым всегда и являлся, но сейчас уж вышел на совсем недостижимый уровень. Корейская поп-музыка родилась на стыке западной и японской индустрии развлечений, но спустя пару десятилетий развития наконец обрела своё собственное лицо. Вы послушайте Crazy in Love от начала до конца: конечно, там много знакомых моментов, но акценты расставлены так, как на Западе не делает никто. Странные сэмплы, неординарные мелодические ходы, умелый баланс между речитативом и пением. Один только трек «B[OO]M-BOXX» звучит, как идеальная поп-музыка 2021-го. Где ещё такое есть? Нигде. Запад рефлексирует и страдает, Корея развлекает и танцует. Таков положняк. Такова жизнь. Steps «What the Future Holds Pt. 2»

Звёзды британской попсы 90-х, группа Steps, уже второй год радуют нас новыми альбомами. После потрясающей прошлогодней работы «What the Future Holds» квинтет выпустил её вторую часть, и она радует, может быть, не так сильно, как первая, но всё же это очень примечательная штука. Во-первых, всегда интересно, как ветераны поп-сцены пробуют делать что‑то новое, когда высшая точка их славы уже прошла. Во-вторых, это просто отличный образец классической поп-музыки с её преклонением богине Мелодии. Вряд ли, конечно, всё это принесёт Steps такую же славу, как в 90-х, но мы ж тут с вами хорошую музыку пришли слушать, а не за цифрами в чартах. И чего-чего, а музыки такой «What the Future Holds Pt. 2» хватает сполна. Natalie Imbruglia «Firebird»

Продолжаем рубрику «Ветеран месяца». Следующая в очереди — Натали Имбрулья и её 6-й альбом «Феникс». Сразу, конечно, возникает соблазн прицепиться к названию и сказать, что Натали сгорела и, аки феникс, восстала из пепла! И такая мысль не лишена смысла. Конечно, Имбрулья не сгорала, но, признаться честно, в 2010-х за её творчеством было следить не особо интересно. И неспроста: сама певица говорила, что у неё был творческий кризис, новая музыка не писалась, а в какой‑то момент ей и вовсе хотелось завершить карьеру. Как вы уже, наверное, догадались, альбом «Firebird» вышел ровно потому, что Натали удалось этот творческий кризис преодолеть. Сейчас Имбрулья находится в лучшей форме за 20 лет. Конечно, ничего сверхнового вы там не услышите, это просто качественная и взрослая поп-музыка. Для тех, кому нужны не какие‑то взрывы модных звуков и ураганы танцев, а просто спокойно послушать песни про жизнь с простыми мелодиями и понятными словами. И да, Натали Имбрулья — действительно феникс. Каким‑то чудом ей удалось преодолеть творческое выгорание и записать чуть ли не лучшую работу в своей дискографии. И ничего, кроме восхищения и уважения, это не вызывает. Lindsey Buckingham «Lindsey Buckingham»

Готовы ещё к одному ветерану? Держите! Линдси Бакингем — человек, ответственный за радикальный поворот в истории группы Fleetwood Mac, когда та внезапно ударилась в поп-рок, получив новую волну популярности. Бакингем играл там ещё довольно долго, пока в 2018-м не произошёл конфликт, когда он ушёл из Fleetwood Mac, уйдя в сольное плавание. Собственно, новый альбом, названный его же именем, — первая полноценная работа с тех пор, записанная Бакингемом в домашней студии полностью в одиночку. Альбом этот в очередной раз ставит перед нами вопрос: успех того или иного музыканта — случайность или закономерность? Добился он это талантом или просто повезло? И если талантом, то сумел ли он его сохранить? В случае с Линдси Бакингемом и его новой пластинкой ситуация вполне себе однозначна: товарищ этот как умел писать потрясный поп-рок, так и умеет до сих пор. Не просто так Fleetwood Mac обязан значительной частью успеха именно ему, послушайте — убедитесь. Опять же: ничего безумного, никаких экспериментов. Просто нормальная и понятная музыка. И это хорошо. Annie «Neon Nights»

После прошлогоднего камбэка с альбомом «Dark Hearts» норвежская синт-герцогиня Энни и не думает останавливаться. Теперь на нашу голову упала мини-пластинка, состоящая будто из би-сайдов к релизу 2020-го года. Оно и хорошо, «Neon Nights» оказалась не хуже предшественницы. Всё те же синти-поповые запилы с ночным настроением бередят душу и заставляют захотеть, чтобы эти неоновые ночи никогда не заканчивались. Хорошо, что скоро зима и мечты смогут воплотиться в реальность. Poppy «Flux»