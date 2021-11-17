Стереотип, что в рэперских текстах частенько фигурируют деньги, не стереотип, и вполне имеет под собой основания. Сможете угадать или, может, вспомнить, что читали рэперы про кэш, бабло и всякое лаве?
«Больше, чем бабло, я люблю …». Что можно любить больше, чем деньги? Ну, по мнению Адиля Жалелова.
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«Все, о чем мечтал, — мираж над пустыней. Бабки — чтобы …». Для чего, по мнению Markul, нужны деньги?
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«Я лишь просто притворяюсь, что не знаю ничего./Просто … собирающий монеты все в мешок». С каким «собирателем монет» здесь ассоциирует себя T-Fest?
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«Детка, я взорвал на трапе// …». Какие слова Big Baby Tape идут дальше?
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«Мой рэп — телефон, на балансе…/Gucci и Vuitton — о! — мой рацион». О чем читает покорительница чартов Дарья Зотеева?
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«Два мульта на мне — часы», — читает Morgenshtern в совместном с Элджеем хите «Cadillac». А сколько стоит сумочка LV в этом же треке?
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«Меня воспитал отец, а не ксива,/Я ради денег …». На что ради денег не готов Иван Дремин?
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«Кто‑то сливает по килограмму денег в клубах,/А мне не хватит и пяти кило, чтобы …». На что Гуфу не хватает?
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«… почему мне не платят проценты?» За что Олегу Нечипоренко могут полагаться проценты?
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«Сделал бабки, как … Палят меня, будто сканер». Какое слово пропущено в этом треке Obladaet, одного из главных любителей сравнений?
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«Потратили миллион, нам все еще не надо экономить, мой братан — …». Какое слово из трека Яниса Бадурова пропущено здесь?
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