Андрею Лысикову, то есть Дельфину, сегодня исполнилось 50 лет. По такому случаю — первый выпуск обновленного шоу «Узнать за 10 секунд», в котором он подробно рассказывает о своей биографии. А мы выбрали главные цитаты из фильма.

1971 Дельфин родился в Москве на Плющихе (Слушая «Нежность» Кристалинской из «Трех тополей на Плющихе».) «Мы в семье любим послушать такие песни на хорошей аппаратуре. Нам всегда интересен момент записи звука того времени. Мы можем провести пару-тройку часов, слушаем такое. Очень много человеческого во всем этом. На Плющихе я прожил всего пару лет, потому практически ничего не помню. Там еще бабушка [моя] довольно долго жила, а мы переехали на окраину Москвы в более комфортабельную квартиру. Я думаю, что все сейчас чище, уютнее и проще. Одно из главных воспоминаний детства — забитые до отказа автобусы, куда бы ты ни ехал ».

Все песни, что Дельфин угадывал в выпуске, можно послушать в наших плейлистах в конце текста

1986 В СССР приходит брейк-данс, Лысиков увлекается им «Насколько я помню, сперва просто ходили слухи о каком‑то мифическом танце, где надо валяться на полу. А потом, когда удалось увидеть на видео, что это такое, я был дико впечатлен и понял, что это мне нравится. Я стал посвящать этому все свое свободное время». 1991 Появляется группа «Дубовый Гаайъ» — это первый инди-опыт Дельфина »[Это было] очень интересное путешествие, в которое я отправился с людьми, которые были мне интересны и научили меня многому. За это я им до сих пор искренне благодарен. Мне очень нравилось, что [у меня] два совершенно разных проекта [«Дубовый Гаайъ» и «Мальчишник»] и есть четкое разграничение между ними. При этом коммерческий проект кормил проект менее коммерческий, и это было здорово». 1991 «Мальчишник» едет в тур с «Сектором газа», не самый удачный, но вскоре они становятся большими звездами «Это был страшный тур! По каким‑то деревням и весям [ездили]! Люди, которые занимались нами и «Сектором газа», были почти одни и те же и решили совместить приятное с полезным, показав молодую группу сложившейся аудитории. Мол, может быть, что‑то как‑то сложится. Не знаю, какие у них были доводы, но меня и остальных участников группы мало вообще волновал этот вопрос. Группу «2 Live Crew» мы взяли как референс, чтобы делать что‑то похожее в локальном формате. Мы решили работать в том же поле, взяв саму идею представления себя на сцене, какие‑то образы, но положив их на реалии местной ситуации

В моей юности все это витало в воздухе. Если у тебя не было других капиталов, то ты пользовался агрессией в любом виде: будь то бизнес или творчество.

Возможно, [нынешние] молодые люди выросли в какой‑то более стабильной в бытовом плане истории, поэтому они чувствуют себя спокойно и более расслабленно.». 1996 «Мальчишник» участвует в туре «Голосуй, или проиграешь»Музыкальный тур в поддержку кандидата Борис Ельцина на президентских выборах 1996 года и записывает одноименный трек «Тогда было противостояние Зюганова и Ельцина. И мы, такие молодые, все за демократию, решили, что лучше пусть будет Ельцин. Поэтому мы и приняли участие в этой истории. Был клип, был зафрахтован самолет, который облетел 25 или 30 городов России. Там были все самые узнаваемые музыканты того времени. Мы прилетали города, давали сборный концерт. Это хорошо оплачивалось со всеми вытекающими последствиями. За два дня до тура я получил визу в Америку, но в итоге не поехал [в США]». 2018 Дельфин выпускает альбом «442», в котором впервые резко высказывается по поводу происходящего в стране «Политика меня раньше не волновала, потому что я был увлечен самим собой. То, что происходило вокруг [меня], было прекрасно. Я не замечал ничего плохого, видел только открытие новых возможностей. Я прекрасно помню, что, даже когда было нечего есть, все равно было как‑то весело. Я связываю это с тем, что была юность, взросление. У меня не было забот, кроме обычных забот обычного молодого человека. Людям постарше, конечно, было трудно. Мне хочется верить, что то, что я делаю, не выглядит так, что я представляю какую‑то политическую позицию. Я просто выражаю свое раздражение по поводу того, что происходит. У меня нет рецептов, я не готов рассуждать, что я бы сделал сам. Это не моего ума дело, я занят самим собой и делаю то, что мне нравится. Но мне было важно высказаться о том, что происходит вокруг».

Все песни из выпуска — здесь