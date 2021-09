«В его квартире было две комнаты, в одной он жил, а другая была его гардеробом, — вспоминает собственный шеффилдский корреспондент NME Энди Гилл (никакого отношения к гитаристу Gang of Four не имеющий). — Мэл был первым из безукоризненно стильных людей, которых я когда‑либо встречал». Шеффилдский фэнзин Gun Rubber подтверждает, что типичным нарядом для Маллиндера были серые складчатые фланелевые брюки, туфли из змеиной кожи, красная гавайская рубашка с поднятым воротником и замшевая куртка американских военно-воздушных сил.

Классическое звучание Cabaret Voltaire сформировалось где‑то между 1977-м и 1979-м: шипящий хай-хэт и хлюпающие барабаны ритм-генератора; слои синтезаторной слизи Уотсона; промозглый пульсирующий бас Маллиндера; щетинящаяся гитара Кирка, напоминавшая разбитое стекло. На таких синглах, как «Silent Command» и «Seconds Too Late», всё срослось воедино для того, чтобы создать параноидальный гипнотический грув, по ощущению бывший чемто средним между диско со смертью и дрыганьем Восточного Блока. На других синглах — «Nag Nag Nag», «Jazz the Glass» — ощущается почти что чарующий дух гаражного панка шестидесятых; гитара, примоченная фуззом, и аккорды органа Farfisa, напоминающие о ? & The Mysterians или The Seeds.