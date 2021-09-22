В среду, 22 сентября, выйдет «Потерянное зеркальце», сказка от «СБПЧ» по мотивам произведения Павла Пепперштейна (он же рисовал обложку). Это трогательная история про поиск себя в духе доброй детской литературы. Героев озвучили разные важные люди — от Яны Трояновой до Антона Лапенко. Мы предлагаем вам послушать голоса и узнать их.
Чей это вкрадчивый голос?
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Это что за чепуха?
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Кому стыдно и обидно?
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Кто это так возмущается?
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Тут какая‑то артистка!
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Чья душа разбита, словно зеркало?
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Ну, да, ну, да, ладно, закончим на этом вопросе. Кто это?
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