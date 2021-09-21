В середине сентября русский рэп отпраздновал 10-летний юбилей сразу двух дебютов — «Вечного жида» Оксимирона и «Видеть цветные сны» ЛСП. Оба альбома радикально расширили представление о том, как должен звучать жанр, но при этом не стали классикой, а сейчас и вовсе звучат архаично. Владимир Завьялов переслушал их и объясняет, как так вышло.

«Видеть цветные сны» и «Вечный жид» вышли в сентябре 2011-го с разницей в сутки. Но чествовать их — значит гарантированно отмечать два разных праздника. Это видно хотя бы по музыкальному телеграму, где про альбомы рассказывают исключительно по отдельности. И правда: включить в одну категорию оба альбома — да и вообще заводить разговор про ЛСП и Оксимирона в контексте не их рабочих отношений, а творческого наследия — тяжелая задача. Мирон Федоров существует в текущей повестке лишь в роли фантазийного коллаборатора почти настоящих OG Buda и его друзей в показательной пародии Сатира (цель ролика — показать, где Мирон, а где фрешмены!). ЛСП же с песней 2012 года (которую нещадно чистят на стримингах) идеально соотносятся с духом времени. Это было тяжелой задачей и в 2014–2015 годах: творческий союз ЛСП с Оксимироном (вытекший из административного) строился на антитезе друг другу. Это было непросто и в 2011 году: более полярных взглядов на развитие русского рэпа, чем идеализм Мирона Федорова и новаторство Олега Савченко, не получалось найти.

Почему «Вечный жид» и «Видеть цветные сны» — очень разные альбомы? И Федоров, и Савченко были уверены: рэпу на русском необходимо развитие . Просто у каждого был свой взгляд на прогресс жанра. Оксимирон изображал его в агрессивных треках на базе немецкого баттл-рэпа и грайма и читал на сложносочиненном русском, поминая Блаватскую и имея в анамнезе увлечения Дугиным и Галковским. Он рассказывал об эмигрантском лоулайфе посреди непарадного Лондона. При этом Федоров не забывал и о программной критике тогдашнего русского рэпа через призму заграничного потребителя. Федоров ругал жанр и его героев за нелюбознательность и монотонность, низкий скилл и плохие тексты. Русский рэп десять лет назад и правда отвечал на вызовы времени куда менее охотно, чем сейчас. Мирон смотрел на него глазами не рассудительного критика, а максималиста-хейтера, который не хочет уживаться в инородной среде и быть ее частью. На этом он и построил свои миф, образ и творческий метод.

«В говне» — каноничный документ лондонского лоулайфа Оксимирона

Олег Савченко не спускал всех собак на весь русский рэп: его творчество и образ все делали за него. Русский рэп носил эирмаксы и спортивки, Олег — скинни и рэйбэны. Русский рэп бухтел про мутные замуты, Олег под жирнейшим автотюном читал и пел про любовь. Русский рэп качал левой рукой под пианинку, Олег пел и читал (первое — чаще) под трещотки и модную бростеп-пилу. Смогли ли «Вечный жид» и «Видеть цветные сны» что‑то изменить в хип-хопе тогда?

Оксимирон и ЛСП в 2011 году были аутсайдерами. Их революционные для тогдашнего хип-хопа деяния никак не изменили ситуацию в жанре, лишь наметили возможные маршруты для перемен.

Лучше всего жизнь Оксимирона-2011 описал он сам в каноничном интервью на «Хип-Хоп.ру». В нем он рассказал, где в Лондоне поесть бейглов за фунт и как заплатить за 10 тарелок суши как за две, а еще пожаловался на то, что его выселили, и ему придется вписаться у друга из университета. Олег Савченко учился в Минске на лингвиста и не скитался по Европе, но тоже был отщепенцем, чьи песни были мало кому нужны. В недавнем интервью сайту «Палач» наш коллега из «Вписки» Коля Редькин рассказал, что на первом московском концерте Олега было всего десять человек.

Первый клип ЛСП

В карьерном смысле Оксимирону тогда повезло чуть больше — «Вечный жид» пошумел далеко за пределами сайтов и форумов про хип-хоп и буквально за год привел бывшего пилигрима в забитые залы, на премию GQ и обложки журналов. ЛСП повезло меньше — «Видеть цветные сны», несмотря на публикации в том числе в «Афише», мало кто слушал, концерты мало кто посещал. Первых больших успехов Савченко пришлось ждать еще три года. Важнее то, что и Федорову, и ЛСП не удалось главное: глобально изменить расклад сил в русском рэпе. Остались прежними и топ-4 (Гуф, Noize MC, «Каста» и Баста), и локальные герои эпохи (The Chemodan, «Триагрутрика», «ОУ74», Рем Дигга). «Вечный жид» оказался громким казусом, жирной кляксой, но не драйвером изменений, а «Видеть цветные сны» — и вовсе сокровищем-невидимкой, замеченным хоть как‑то лишь годы спустя. Почему оба альбома сложно слушать в 2011 году? «Вечный Жид» и «Видеть Цветные Сны» не проходят проверку временем . Альбом Оксимирона, будучи яростной оппозицией правящему режиму рурэпа-2010, звучит как документ той эпохи и тех методов. Это злой нефильтрованный рэп с креном в текст и либерально-попустительским отношением к звуку и работе над ними: обычно ругать за сведение и мастеринг — дурная практика, принятая в полумаргинальной среде аудиофилов, но здесь режет и самое рядовое ухо. «Видеть цветные сны» одним из первых показал, как может звучать на русском хип-хоп с автотюном и трещотками, но в одном плейлисте с OG Buda и Платиной эти песни будут сочетаться плохо. Дабстеповая пила кажется жуткими морщинами на теле песни «Хиппи», танцевальный бит в «Ламбаде» прямо шлет к клубным хитам тех лет (хоть и выглядит как прародитель хаус-рэпа), а автотюн здесь по-олдскульному нарочитый.

«Ламбада» — хит, которого не случилось

«Видеть цветные сны» и «Вечный жид» не стали главными или просто важными в какой‑то мере альбомами своих авторов. Даже в фанатском зале славы «Вечный жид» изображен как набор зарисовок неспокойной лондонской жизни Мирона, баттловых репрезентов, саморефлексии и обязтельных факов русскому рэпу. На этом фоне в треклисте сильно выделяются агрессивная «До сих пор МС», внезапная антиутопия «CCTV» (привет будущему «Горгороду»), и упражнение по классу лирики «Привет со дна». Дебютник Мирона не кажется цельной работой — скорее, пробой пера в разных областях, поиском своего звука и строительством мифа о себе. Особенно на фоне монолитного «Горгорода» (или даже микстейпа «Долгий Путь Домой» 2013 года). «Видеть цветные сны» — самая непоказательная работа ЛСП. Посмотрите, что написано в пресс-релизе к ней: «добрый, солнечный и немного загадочный рэп» — а речь точно об ЛСП идет? Это сердечные, светлые и беззаботные песни, где даже в самый черный момент есть повод для оптимизма: мы любим эти улицы с черно-белой гаммой, но продолжаем ночами видеть цветные сны! Уже спустя год Олег с будущим напарником Ромой Англичанином напишет «Номера», и творчество ЛСП помрачнеет навсегда. При этом совсем списывать оба диска в утиль не стоит. Пусть их и сложно слушать сейчас, пусть они и не являются важным событием в дискографии обоих артистов (смешно, что оба как‑то на юбилей не особо отреагировали), но оба альбома заложили бомбу для будущего взрыва . «Вечный жид» добавил Мирону приток новых слушателей оттуда, где рэп никогда ими не питался — из гуманитарных вузов, фейсбука, библиотек, креативных пространств и модных баров внутри Бульварного кольца и окрестностях Невского с Петроградкой. Будто бы специально для них Оксимирон снимал стигму с русского рэпа — показав, что он способен не только иллюстрировать наркотический быт спальников и провинции. Со временем этот приток аудитории стал настолько мощным, что плотину должно было прорвать. «Видеть цветные сны» не принес ЛСП примерно ничего, кроме желания продолжать дальше и отстаивать верность своим методам — время показало, что они работают. Сейчас русский рэп сложнее представить, скорее, без автотюна, чем с ним, а нахальный и беззаботный вопреки всем обстоятельствам голос Олега Савченко звучит на самых крупных площадках.