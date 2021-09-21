Свежий альбом Manic Street Preachers, Feduk спел с Дорой и выпустил EP, дебютный мини-альбом мировой звезды тиктока — свежая музыка за две недели в традиционном дайджесте «Афиши Daily».

Feduk выпустил EP — если Федор вам нравится больше всего в балладно-лирической ипостаси, ставьте на плей и репит. Главный трек — «Поздно» с Дорой: правда, кажется, что Дарья звучит здесь как R’n’B-певица, а не как Дора.

Новый альбом Manic Street Preachers утолит тоску скучающих по старорежимному британскому року. В последние лет пятнадцать валлийское трио неспешно лавирует от пышноватых рок-гимнов и жужжащих боевичков до смирных баллад и обратно. Баллад здесь больше.

У главной поющей тикток-звезды планеты Нессы Барретт вышел мини-альбом. Если вы увидели слово «тикток» и сразу вспомнили про выходцев российских хаусов, недовольно закатив глаза, не торопитесь с выводами. Несса исполняет томно-сентиментальный и ладно скроенный поп-рок — фанатам The Neighbourhood слушать в первую очередь.