4 сентября вебзин Sadwave отмечает юбилей панк-фестивалем: в лайнапе — Jars, «Позоры», «Суперкозлы» и другие. По просьбе «Афиши Daily» редакция Sadwave выбрала песни 30 групп, которые определяют позицию, юмор и философию вебзина с момента его основания и до сих пор.

Максим Подпольщик (сооснователь и редактор Sadwave) Warkrime «Brat Camp»

Хардкор-панк-группа из Сан-Франциско, наделавшая в городе и окрестностях немало шуму в нулевые. Команда прославилась вызывающим поведением — в частности, выступала на фоне флага Израиля, чем бесила абсолютное большинство зрителей, пела о том, что шанс надо давать не миру, а войне, и до кучи несправедливо заслужила звание расистов, сексистов и гомофобов. Лидер группы Брейс Белден, которому на момент существования Warkrime не было и 20 лет, писал уморительные, едкие и не по годам зрелые колонки в журнал Maximumrocknroll, чем и привлек в свое время наше внимание (первые публикации на Sadwave были переводами текстов Брейса, который, в отличие от многих участников сцены, никогда не стеснялся транслировать то, что на самом деле думал). Белден довольно быстро перерос Maximumrocknroll и за последние годы успел слезть с героина, повоевать в Сирии за свободный Курдистан, вернуться целым и невредимым, возглавить профсоюз крафтовых пивоваров в родном городе, возродить группу. Да, песня «Brat Camp» посвящена одноименному детскому лагерю, куда нашего героя сослали в детстве за поджог. Roach Motel «I Hate the Sunshine State»

Первая и наиболее злая группа еще одного героя Sadwave, Джорджа Табба, тексты которого мы переводили на заре издания. Табб, что редкость, успел повариться и в ранней хардкор-тусовке (Dead Kennedys, Minor Threat, Black Flag и других), и среди музыкантов CBGB (легендарный нью-йоркский клуб, существовал с 1973 по 2006 годы —Прим. ред., пронеся дружбу и любовь к Ramones через всю жизнь. Впрочем, мы бы никогда об этом не узнали, если бы Джордж в своей уникальной манере не рассказывал о своих приключениях на страницах упомянутого выше MRR, который мы выписывали и покупали в нулевые. В начале 2000-х в жизни Табба наступил самый невеселый этап, он стал жертвой 11 сентября и до сих пор не справился с последствиями самой страшной катастрофы в истории США. Джордж дважды принимал нас у себя в гостях в Нью-Йорке и по-прежнему не теряет присутствие духа. Почитайте его материалы у нас, они очень добрые и веселые. Masshysteri «Tvivel»

Еще одна легенда и сценообразующая команда из маленького студенческого города Умео в Швеции, где едва ли не каждый второй играет в группах, потому что больше там делать абсолютно нечего (свидетельствуем лично). Masshysteri во многом придумали свой стиль, замешав панк-77 с распевным траль-панком (шведским народным подвидом жанра) и, наверное, группой Wipers. Нервная, меланхоличная и отчаянная музыка шведов вдохновила многие минорные панк-команды из разных стран, о которых коллеги подробно написали ниже. Лидер группы Роберт несколько лет назад перебрался из провинции в Стокгольм и продолжает дело группы в сольном инди-проекте Hurula, нередко исполняя песни Masshysteri на концертах. Kalashnikov Collective «Pravda the Overdriver»

Первая зарубежная группа, которой мы сделали концерт в 2009 году. Точнее, сразу два. Подряд. Итальянский анархо-коллектив с русским названием, состоящий чуть ли не из 10 человек, с тех пор не раз приезжал в Россию и даже доехал до Якутии, неизменно устраивая из каждого своего концерта праздник с танцами и всеобщим братанием. Разменявшая уже второй десяток группа по-прежнему стоит на ультра-DIY-позициях, самостоятельно делая вообще все, к чему имеет отношение (вероятно, поэтому ее до сих пор нет в стримингах). Музыкально Kalashnikov — это такая смесь «Монгол Шуудан» в лучших проявлениях и с женским вокалом, стремительного поп-панка и метала (с годами музыка группы, правда, сильно помрачнела и утяжелилась). Последние альбомы группы — концептуальные, гитарист Стефано сопровождает каждый диск объемной повестью. Так что если вы знаете итальянский, расскажите, про что там. Crimpshrine «Another Day»

Одна из многочисленных и наиболее известная (поп-панк)-группа еще одного крайне важного для Sadwave музыканта и DIY-деятеля, Аарона Кометбаса. Аарон больше 30 лет выпускает литературно-панковский зин Cometbus, постоянно играет (на барабанах) в панк-командах, заведует букинистическим магазином в Нью-Йорке и выглядит в свои 50 с чем‑то как минимум на 20 лет моложе. Среди прочего, Кометбас стоял у истоков Green Day, но предпочел карьере музыканта жизнь и работу в андеграунде, о чем, кажется, иногда жалеет. В 2017 году нам удалось привезти Аарона в музей «Гараж» с лекцией, после которой мы сделали Кометбасу творческий вечер в «Фаланстере», приуроченный к выпуску его книги о совместном туре с Green Day на русском (спасибо друзьям из издательства Common Place!). Вадим Гуров (сооснователь и редактор Sadwave) Skulls, Angels and Sluts «Черновик»

Сложно описать, что такое грустная волна, которую мы в свое время подняли на знамя. Это трудноуловимое настроение, вне рамок позитива и негатива, такой многогранный, комплексный взгляд на мир. Кажется, будто бы эту волну, как никому другому, удалось почувствовать, понять и воплотить в панк-роке московской группе Skulls, Angels and Sluts, или «ЧАШ». Истории их песен вписаны в мелодичный панк-рок с очень личной и эмоциональной лирикой, напоминающей слушателям, что реальный мир очень скучен, по-своему безысходен, и в нем нет сказок со счастливым концом. Кому нравится «ЧАШ», рекомендую послушать старую группу «В бега». NOFX «The Big Drag»

Если задаться целью создать список ныне существующих групп, которые не просто повлияли, но буквально создали так называемые панк-музыку и панк-сцену в современном их понимании, то сложно будет назвать коллектив более влиятельный, популярный и самобытный, чем NOFX. Конечно, вы можете возразить, а как же те, ныне уже стадионные коллективы, те, с которыми NOFX начинали свои движения? Ведь самые популярные панк-формации эпохи постнирвановского интереса к гитарной музыкe Bad Religion, The Offspring, Rancid, Weezer и Green Day прекрасно активны до сих пор. Они снова как ни в чем не бывало собирают стадионы в постковидном США. NOFX, однако, выгодно отличаются от коллег по цеху искренностью, сплоченностью и душевностью. Они действительно транслируют свой во многом противоречивый, но очень честный опыт, в нашу стремительно меняющуюся реальность, собирая единомышленников под знаменем лейбла Fat Wreck Chords. Музыканты группы как будто бы до сих пор по-настоящему интересуются турами и путешествиями, а не только гонорарами. NOFX — одна из немногих групп, которая проехала все континенты, кроме Антарктиды, неся слово и идеи панка в такие места земного шара, где на этом не просто нельзя заработать, но и просто опасно находиться. Этому, кстати, посвящен документальный сериал о зарубежных путешествиях команды «Backstage Passport». История Sadwave невозможна без интервью NOFX — настоящего триллера, истории, как взять интервью у группы, которая в принципе интервью не дает. Творчество NOFX до сих пор актуально, полно самоиронии и невероятной рефлексии, чему и посвящен вышедший месяц назад анимационный фильм на композицию «The Big Drag».

Увидеть выступление NOFХ, надеемся, удастся уже в мае 2022 года. Генри Роллинз «Henry Rollins Is Sick of „We“»

Сложно найти личность, вышедшую из панк-движения, более многогранную и продуктивную, чем Генри Роллинз. Оставив далеко в прошлом роль фронтмена Black Flag, группы, чья эстетика повлияла на всю шумную музыку на годы вперед, Генри попробовал себя во всех возможных ипостасях и ролях, добиваясь целей в самопознании и роли человека в этом мире. Мало кто обладает такой внутренней стойкостью и самоуверенностью при столь глубокой разочарованности в жизни и людях. Еще одна черта, характеризующая Генри, — практически монашеская аскеза, которая позволяет ему творить и путешествовать больше, чем любому из нас. Творчество Роллинза давно вышло за рамки музыки и сегодня представляет собой лекции и стендапы. При этом смысла и многогранности вопросов, которые он поднимает, в них, может быть, даже больше, чем в песнях любой из ныне активных панк-групп. Daily Ritual «Coldstore Operation»

Полагаем, что именно Daily Ritual, коллектив из Сингапура, самого стерильного места Юго-Восточной Азии, смог своим творчеством описать, а также наиболее точно и понятно наметить векторы уменьшения пространства свободы в мире. Настроение «Ежедневного ритуала» — мелодичный и сложный панк-рок, полный меланхолии и отчаянного задора. Это саундтрек к антиутопиям, истории, которые становятся реальностью быстрее эпизодов сериала «Черное зеркало». Brutus «War»

Бельгийское трио Brutus — многогранная история, созданная на пересечении стилей, где нашлось место и хардкор-панку, и блэк-металу, и шугейзу, и даже построку. Brutus — это надрывная, пробирающая до мурашек музыка с чистым, периодически срывающимся на крик вокалом. Вокалистка и одновременно барабанщица группы Штефани Маннаертc стучит и поет так, словно знает, что завтрашнего дня может не быть. Александр Мальцев (сооснователь и редактор Sadwave) Ceremony «Sick»

Главный панк-гимн современности. C прямолинейным, немногословным и очень значимым текстом. Группа образовалась в середине нулевых и прошла путь от яростного и быстрого хардкора до чуть ли не инди-рока. Однако все этапы творчества Ceremony можно считать настоящим панком, таким, каким он должен быть. Как и полагается такой супергруппе, участники команды до сих пор активно участвуют в жизни независимой музыкальной сцены и параллельно с Ceremony переиграли в куче других проектов. Недаром эта группа входит в число наиболее часто упоминаемых коллективов на Sadwave. Minor Threat «In My Eyes»

Наверное, важнейшая хардкор-группа. Регалии перечислять очень долго. Были одни из первых, градус энергетики на выступлениях зашкаливал, умные и неустаревающие тексты, считаются главными популяризаторами стрейтэйджа (ответвление панк-культуры, основанное на идее самоконтроля — Прим.ред), так как первые написали об этом одноименную песню, участники играли в куче важных групп. Вокалист Ян Маккей (на самом деле Иэн Маккей, но в России его всю жизнь называли неправильно, что по-своему прикольно) для панков — это как Литл Ричард для рок-н-ролльщиков. После распада Minor Threat Маккей создал, как считается, первую в мире эмо-группу Embrace, а после нее основал свой самый популярный коллектив Fugazi, который не раз пытались переманить к себе мейджор-лейблы. Но Маккей не зря считается иконой андеграунда, так как ни разу не пошел на подобного рода сделки. Все свои группы он издавал на собственном лейбле Dischord Records, который за время своего существования взрастил несколько музыкальных стилей и не одно поколение групп. Charles Bronson «Youth Attack!»

Пауэрвайоленс-группа из Иллинойса просуществовала три года, но след оставила на века. Породила как кучу поклонников и подражателей, так и хейтров, и вернула дискуссию в хардкор. Группу не хотел издавать ни один лейбл, и поэтому вокалист Марк Маккой создал свой собственный — Youth Attack Records. Впоследствии лейбл стал культовым, так как открыл миру кучу талантливых нишевых групп, а также породил в нулевых как минимум один поджанр mysterious guy hardcore (злобный шумовой хардкор-панк, чьи музыканты намеренно скрывали какую‑либо информацию о себе). Negative Approach «Nothing»

Одна из первых и самых злых хардкор-панк-групп. Группа образовалась в Детройте под влиянием местных героев The Stooges и британского Oi! (Blitz, 4-Skins) и с самого начала зазвучала гораздо агрессивнее и жестче, чем их авторитеты. Показательный пример того, как группа, просуществовавшая всего три года и выпустившая пару семерок, остается иконой стиля и по сей день. Swing Kids «Blue Note»

Очень важная и влиятельная постхардкор/скримо-группа из Сан-Диего с талантливыми музыкантами, которые впоследствии участвовали в куче других важных групп от нью-скул-хардкора (Unbroken) до инди-рока/построка (The Album Leaf). Наш герой — вокалист Джастин Пирсон. Художник и актер, законодатель моды и основатель постмодернистской арт-пауэрвайоленс-группы The Locust. Пирсон также играл в не менее интересных и влиятельных командах Holy Molar, Some Girls и The Crimson Curse. Наравне с Марком Маккоем из Charles Bronson до сих пор является двигателем экспериментальной хардкор-сцены. Дмитрий Шуваев (редактор Sadwave): «Солнце и сталь» «Порочный круг»

<a href="https://sunandsteelhc.bandcamp.com/album/self-titled">Self-Titled by СОЛНЦЕ И СТАЛЬ</a>

Группа — оммаж ранним Cro-Mags, героям хардкор-сцены Нью-Йорка 1980-х, собранная героями московской хардкор-сцены 2000-х и 2010-х. Громко, сыро, яростно — и слегка вгоняет в краску, настолько трогательно. Команда выступит на Sadwave Fest; вероятно, легких травм никому не удастся избежать. «Мразь» «Эмиграция»

<a href="https://themraz.bandcamp.com/album/-">Тайное общество by МРАЗЬ</a>

Группа «Мразь» вызывает у меня свинячий восторг. Первый вариант этого текста забраковал фронтмен «Мрази» и главред Sadwave Максим Подпольщик: очень уж мой комментарий напоминал пресс-релиз, написанный излишне усердным подчиненным, который только и ждет повода, чтобы подлизаться к начальству. Что ж, Макс, ты сам напросился. Лидер «Соломенных енотов» Борис Усов пел: «Мир по определению не трагичен». Кажется, именно такой настрой и транслирует «Мразь» всю дорогу. У музыкантов столько самоиронии и фиг в кармане, что даже песни, в которые вложены, по всей видимости, глубоко личные переживания (как раз как в случае с «Эмиграцией»), никогда не звучат чересчур пафосно или горько. Одна из самых находчивых и угарных команд на отечественной панк-сцене. На третьем Sadwave Fest первым плюну в их сторону. Jars «******* [Утомило]»

<a href="https://jars.bandcamp.com/album/iii">ДЖРС III by JARS</a>

Московские нойз-рокеры Jars — постоянные герои Sadwave на протяжении всей истории вебзина. В конце 2020-го выпустили альбом, первая же песня с которого, «******* [Утомило]», метко подводит итоги не только прошлого года, но, кажется, и всего прошлого десятилетия. Все еще надеюсь, что Jars наконец станут известными далеко за пределами родного панк-болотца. Группа сыграет на нашем фестивале (как будто кто‑то сомневался). Hellspin «Smelling Sperm»

<a href="https://hellspin.bandcamp.com/album/hellspin-ep">Hellspin EP by Hellspin</a>

Лайвы гаражного трио Hellspin надо ставить всем в пример. Чтобы заставить своих поклонников начать неистово биться головой об пол и рычать как динозавры, группа обходится самым минимумом: перегруженным басом, барабанами и запредельной харизмой вокалистки Люси. Впрочем, впечатляют Hellspin не только вживую — под песни команды можно с не меньшим успехом разбить себе лоб и дома. Признаюсь честно: трек выбрал в первую очередь, конечно же, из‑за провокационного названия. Если вдруг кто не знает: специально для Sadwave Fest Hellspin соберутся впервые за черт знает сколько лет. «Дотти Дэнжер» «Ленинградские призраки»

<a href="https://dottiedanger.bandcamp.com/album/-">О, упырь by Дотти Дэнжер</a>

Темнейшая панк-группа Питера: мрачные саспенс-мелодии, жуткий вайб, загробный вокал. Музыку и тексты в «Дотти Дэнжер» пишут всамделишные эрудиты; по разбросанным в песнях отсылкам лидера команды Паши Мрачека потом можно ходить еще очень долго. Кроме того, от манеры Мрачека держаться на сцене бросает в дрожь, мурашки ползут по коже. Почему‑то это никого никогда не смущает — на нашем фесте сможете увидеть, как все дружно распевают «Сашу» и поливают другу друга пивом. Александр Токарев (редактор Sadwave) Red Dons «My Life In Exile»

<a href="https://reddons.bandcamp.com/album/fake-meets-failure">Fake Meets Failure by Red Dons</a>

Главные портлендские любимчики Sadwave. Как и почти все представленные в этом блоке группы, Red Dons играют минорный панк-рок на грани депрессии. Мрачная мелодика, политизированные тексты — все, что мы любим, не зря же мы грустная волна. Открою секрет: мы уже несколько лет отчаянно надеемся привезти Red Dons в Москву, но это настолько недешевое мероприятие, что сами музыканты посоветовали нам обратиться к какому‑нибудь русскому олигарху. Короче, если это читает какой‑нибудь олигарх, пиши на почту, там, по сути-то, копейки. Autistic Youth «Couriers of Kings»

<a href="https://autisticyouth.bandcamp.com/album/nonage">Nonage by Autistic Youth</a>

Autistic Youth начинали в 2006-м с грустного хардкора, но со временем их звучание смягчалось. В 2017 году музыканты так и вовсе поменялись инструментами и заиграли постпанк под именем Public Eye. Autistic Youth рассказывали нам, что сложно играть веселую музыку, когда 9 месяцев в году идет дождь, так что мы их не виним за такие стилистические метания. Arctic Flowers «Ex Oblivione»

<a href="https://arcticflowers.bandcamp.com/album/weaver-2">Weaver by Arctic Flowers</a>

Никто же уже не ждет от меня чего‑то веселого? Ну и правильно. Arctic Flowers похитили мое сердечко при первом же прослушивании. Меланхоличный гот-панк с мелодичными музыкальными ходами, пронзительным вокалом Алекс Кароккио и чуть выведенным на первый план басом кого хочешь доведет до мурашек. В противном случае у вас нет сердца. Сорян, не я придумываю правила. Wipers «Youth of America»

Wipers — это не только альфа и омега всего портлендского депрессивного панк-рока, но и одна из первых американских панк-групп вообще, в 1977 году образовались, не хрен собачий. Обратите, кстати, внимание на имя группы. С английского оно переводится, как «автомобильные дворники». Помните же про дождь 9 месяцев в году? Вот. Buddy Wynkoop «A Bed Is a Human Shelf»

<a href="https://buddywynkoop.bandcamp.com/track/a-bed-is-a-human-shelf">A Bed Is a Human Shelf by Buddy Wynkoop</a>

Свежее открытие из столицы Орегона. Тут как раз тот случай, когда группа играет не слишком грустно (от этого, впрочем, не хуже). Увидев Buddy Wynkoop однажды на канале Bridge City Sessions, я так взбодрился, что начал всем про него рассказывать, а потом мы написали в объявлении о поиске новостника, что прослушивание портлендцев перед собеседованием (ха-ха) обязательно. На тот момент у них было 15 прослушиваний на Spotify в месяц, а уже через неделю — 19, причем все новые из России. Сейчас прослушиваний 64, и мне приятно думать, что Sadwave дал старт такой звездной карьере. Павел Терентьев (редактор Sadwave) Viagra Boys & Amy Taylor «In Spite of Ourselves»

Кажется, лучший коллаб конца прошлого года. Абсолютно прекрасный и забавный текст о любви (конечно, о чем же еще) и очень оригинально снятый клип, пронизанный глубинным американским духом. Обязательно организуйте караоке со своей второй половинкой и спойте эту песню вместе! «68’» «Without Any Words»

Нойз-панк-дуэт прожженных романтиков из Атланты. Группу основал Josh Scogin, который до «68’» участвовал в проектах The Chariot и Norma Jean. Стиль, мощная подача и ощущение нерва в музыке — то, что мне всегда нравилось в этой группе. Restraining Order «Don’t Really Think»

Молодая хардкор-банда из Коннектикута. Я узнал о них из очумелого лайва на hate5six, где ребята играли в закрытых лабораторных костюмах в поддержку врачей (о том, как в них жарко, я знаю не понаслышке). Много драйва, молодости и панк-рока в лучших традициях 1977 года. The Cavemen «Satan Is Her Name»

Сырой, грязный и наэлектризованный гаражный панк от новозеландских «пещерных людей». Авторская задумка — записать звук настолько плохо, чтобы получилось хорошо. Ну а нам что, мы такое как раз любим. The Flex «The Herd»

Яркие представители новой волны британского хардкора. Мощнейшая подача, жесткие гитары и рычание вокалиста настроят вас на волну тотального уничтожения всего, что попадется под руку. Макс Ланкастер (редактор Sadwave) Lightning Bolt «The Metal East»

Непревзойденный нойз-дуэт из Провиденса никак не мог пройти мимо нашей редакции. По уровню энергии, хаотичности и громкости с двумя Брайанами может потягаться разве что The Locust. Ну а о первом (и пока что единственном) концерте Lightning Bolt в Москве побывавшие там вспоминают с замиранием сердца, а упустившие его пускают слезы (да, это я!). The Locust «Solar Panel Asses»

Уже дважды упомянутый выше коллектив Джастина Пирсона следом за Lightning Bolt поборется за первенство в насилии над вашими ушами. Sleaford Mods «O.B.C.T.»

Мы писали об этих работягах из Ноттингема до того, как они стали собирать десятки тысяч человек на «Гластонбери»! Невероятно экспрессивный и при этом весьма простой хип-хоп с примесью постпанка обязательно должен послушать каждый уважающий себя панк. «Соломенные еноты» «Остров-крепость»

Отцы и вдохновители нашего вебзина во главе с Борисом Усовым, воспевающие родное Коньково, чудесный Теплый Стан и лучший город на земле (это Москва имеется в виду). Напичканные оголтелым количеством литературных и синефильских отсылок песни и скрежещущий по ушам саунд в свое время никого из нас не оставили равнодушным. Ricochet «Дням дерзко украденным у смерти»