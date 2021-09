Максим Подпольщик (сооснователь и редактор Sadwave) Warkrime «Brat Camp»

Очень важная и влиятельная постхардкор/скримо-группа из Сан-Диего с талантливыми музыкантами, которые впоследствии участвовали в куче других важных групп от нью-скул-хардкора (Unbroken) до инди-рока/построка (The Album Leaf). Наш герой — вокалист Джастин Пирсон. Художник и актер, законодатель моды и основатель постмодернистской арт-пауэрвайоленс-группы The Locust. Пирсон также играл в не менее интересных и влиятельных командах Holy Molar, Some Girls и The Crimson Curse. Наравне с Марком Маккоем из Charles Bronson до сих пор является двигателем экспериментальной хардкор-сцены.

Дмитрий Шуваев (редактор Sadwave):

«Солнце и сталь» «Порочный круг»