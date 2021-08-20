Пятница

Вечером обязательно надо пойти на сцену Meadow и послушать лайв-сеты от лучших инди-исполнителей. Наш выбор — «Аигел» (хорошеет с каждым релизом) и Zavet (продолжает успешно раздвигать границы хип-хопа).

Потом идем на мейн. Слушаем Aurora Halal и Нур Джабер. Это главные девушки-диджеи момента, полный отрыв! Если не хочется туда — бегите на шоукейс Popoff Kitchen. У них никогда не бывает плохо, уверяем. А утро встречаем на сцене «Рабицы» с Molodoy Chelovek и John Rock.

Суббота

Сперва днем идем на Nrevmusic, потом — на RML Odissey. Вечер начинаем опять на Meadow, слушаем Мирель и Shortparis (мы можем много ругать их новый альбом, но их лайвы великие просто).

Ночь встречаем, естественно, с Родиной и после нее — Ниной Кравиц (занимайте место заранее). Потом бежим на «Мебиус», там — Николас Луц и Сонья Мунир (ух, движ!).

Воскресенье

Чиллим на расслабоне, а затем мчимся тратить последние силы на сцене WIP, где будет вечеринка комьюнити Dub.Raw. Завершаем трип на сцене Prizma, где будет бомбический шоукейс от Esthetic Joys.

Что еще стоит помнить

Вроде бы обещают днем жаркую погоду, так что не забываем санскрины, очки и кепочки. Ночью, наоборот, будет дико холодно по меркам нынешнего лета (+12 в ночь на воскресенье), так что свитера, кофты и прочие утеплители строго обязательны. Дождя, кажется, не будет, но дождевик стоит иметь под рукой. Берегите себя, пользуйтесь санитайзером и отрывайтесь по полной.