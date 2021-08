Николай Овчинников, шеф-редактор «Афиши Daily»: Маленькое предисловие. В середине августа основатель фестиваля «Боль» и Moscow Music Week Степан Казарьян попросил меня составить (вместе с другими коллегами) плейлист песен из 1998 года, которые я считаю важными. Потом этот самый плейлист играл 17 августа (в очередную годовщину дефолта) в баре Default, который Степан открыл в Москве.

А я, пока составлял, осознал, что мы много говорим про революционный 1991-й и просто замечательный 1999-й, а 1998-й нам кажется каким‑то излишним, скучным, переходным периодом. Но это не так. Именно тогда Massive Attack окончательно похоронили трип-хоп на «Mezzanine», а Мадонна инкрустировала его останки в свой лучший альбом «Ray of Light». Именно тогда Pulp записали «This Is Hardcore», а Manic Street Preachers — «This Is My Truth Tell Me Yours», показав, таким образом, новый взгляд на брит-поп.

Это был год поп-музыки на перепутье. Когда в чартах могла оказаться совершенно разболтанная, шуршащая, звенящая, ползучая электроника. Когда отказ от гитарного пуризма — не роскошь, а осознанная необходимость. Когда ретросаунд еще в новинку и больше про джентльменские развлечения в районе пляжа, нежели про угрюмый постпанк-канон. Когда электронная музыка еще казалась элементом грядущего будущего, и тревога, воспроизводившаяся на главных ее альбомах, еще была неподдельной. Это был год «Mezzanine» и «Angels with Dirty Faces», «Fin de Siècle» и «This Is Hardcore». В конце концов, это был год, когда наша поп-музыка заложила основы собственного триумфа и благополучия на пять лет вперед: от песни «Сука любовь» до «Гостей из будущего», от «Гранатового альбома» до «Целлулоида» — русский рок, умная альтернатива и поп для только появившегося MTV — все это оттуда, из 1998 года. И к черту кризисы.

В общем, небольшой подборкой по случаю я решил не ограничиваться. Вот 98 треков 1998 года, которые стоит добавить себе в аудиозаписи/медиатеку, любить, ценить и слушать на повторе.

