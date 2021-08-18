В честь выхода книги «Не надо стесняться» об истории 169 самых важных хитов России и соседних стран мы решили проверить, насколько хорошо вы знаете эти песни, чтобы им подпевать, — и подготовили для вас тест!
Музыкальный настрой — …
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Что из этого не входит в список возможных действий певицы Нюши?
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Сколько раз в песне «Мама Люба» повторяется строчка «Мама Люба, давай, давай, давай»?
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«А у неба нету дна/Как билетов нет в кино/И сегодня дотемна/Про одно все, про одно» — кто из участниц «Фабрики» поет эти строчки?
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«Пачки сигарет и кругом вино…» — продолжите куплет хита Quest Pistols
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Восстановите правильный порядок слов в песне «Красавица» группы «Фактор-2»
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«Я пройду километры — …»: продолжите строчку песни «Мокрые кроссы»
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«I got love my…» — вы поняли, что за песня (если не поняли — то это главный хит Miyagi & Andy Panda), а теперь продолжите!
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Как предположительно звали то ли девочку, а то ли видение из песни Максима Леонидова?
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Что не входит в список преступлений у героини песни «Потому что нельзя быть красивой такой» группы «Белый орел»?
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Что рассказали о третьей по счету попытке участницы группы «ВИА Гра» в песне «Попытка № 5»?
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Какая часть тела была непокорна в песне Шуры «Ты не верь слезам»?
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«Ее могли бы звать экзотически: Мадонна или попросту…» — а дальше?
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Кто не жил в коммуналке в песне группы «Дюна»?
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Героиня песни «Ты не такой» сокрушается, что она…
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