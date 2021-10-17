По просьбе «Афиши Daily» Наташа Хомякова, автор канала «Чифирнуть бы — ништяк», рассказала о том, что происходит сегодня с русским шансоном и выбрала 9 интересных альбомов за последние пару лет. В тексте есть ссылки и на другие релизы, если топа окажется недостаточно.

Шансон — это однозначно самый широкий жанр в русскоязычной музыке. Он объединил рэп, рок, поп, инди, романсы, цыганские песни, блатняк и даже оперу. Потому что шансон — это не стиль музыки, а хулиганская подача, понятные смыслы о проступках, чувствах и болях. А еще — простота в текстах, где нет сложных метафор и путанных рифм. Песни, в которых почти нет второго дна: если ненавижу, то ненавижу, если люблю, то люблю. А если посадили, то, конечно, несправедливо. Лучше всего читать этот текст, включив плейлист «Состояние шансона».

Трогательный момент: Ирина Круг вывела на сцену сына

В тиктоке на песни новых шансонье, которые вполне могут вписаться в формат «Радио шансон», снимаются сотни тысяч роликов: группа «Бахтавар» из Северного Кавказа «залетела в реки» со своим треком про пацанку-хулиганку. А автор «Краша» Клавы Коки и «Ягоды-малинки» Хабиба Евгений Трухин создал группу Galibri & Mavik и выпустил «Федерико Феллини» — песню, которая звучит не только в тиктоке, но и на свадьбах и юбилеях, в сет-листе сразу после «Хали-гали пара-трупер» — драйв совпадает, танцы гарантированы. Шансон-рэп Очень не люблю заезженное сегодня слово «хтонь», но в шансон-рэпе без него никуда. Молодым пацанам петь о своем районе и братве под гитарку не в прикол. А написать текст, зачитать его агрессивно и нарубить басов так, чтобы колонки дрожали — другое дело. В плейлистах многих моих друзей из регионов Сергей Наговицын соседствует с автором залихватского шансон-рэпа про тачки, жизнь и пацанские понатия Альбертом Нурминским. Сингл «Коррупции», группы Юрия Бардаша и важного человека украинского хип-хопа Миши Крупина, зашел так же, как новый альбом Мафика. Если не помните/знаете, кто такой Мафик: раньше исполнял традиционный блатной шансон под три аккорда про братву, зону и А.У.Е. (деятельность организации запрещена на территории РФ), а сейчас осваивает хип-хоп (интересная у человека карьера!).

Заслуженный человек русского шансона резко меняет звук

Слушать прежний блатняк — дань уважения предкам и «хорошим людям», но хочется новых ритмов. Поэтому появился шансон-рэп с практически теми же понятиями: братва на первом месте, если любить, то королеву, все, что нетрадиционно и не общепринято — не воспринимается. В текстах много жаргона, в интонациях — бравады. А музыка живет по принципу «главное, чтоб качало». Бит может быть любым, побольше басов, голос с хрипотцой — пацанам зайдет. Гио Пика, Trueтень, группа «Литвиненко», Руслан Черный зачитывают про тюрьму, воров, порочных женщин и братву также искренне, как 50 лет назад про лагеря и ссылки пел Аркадий Северный. Чрезмерная брутальность, дерзкая подача и закаливающая четкость — это одно из направлений современного шансона. Он частично ушел в рэп, и ему там очень уютно. Отголоски светлого прошлого Музыкальные эстеты, в том числе историк жанра Максим Кравчинский, часто отмечают, что в глазах широкой публики шансон и блатная песня равны, хотя это совсем не так: есть криминальная лирика как продолжательница каторжной песни, а есть шансон по-русски: Александр Вертинский, Петр Лещенко, Изабелла Юрьева. У них действительно были совершенные треки, которые хочется поставить на граммофонный диск, погрузиться в табачный дым ресторана и погрустить по уходящей эпохе. Продолжателями «истоков русского шансона» сегодня можно назвать тех, кто был востребован публикой в начале «нулевых»: «Хоронько-оркестр», «Ля-МинорЪ», «Паперный Т.А.М.». Они не собирают большие залы и не выпускают популярные пластинки. Их музыка, скорее, для тех, кто находится во внутренней эмиграции и из нее в реальный мир не торопится. Они появились на сцене не вчера. Но так как они мало кто играет: по-кабацки бодро, даже в записи сплошной артистизм, а каждое живое выступление — маленький спектакль, общение с публикой, которая, чаще всего, сидит за столиками, потягивая винцо.

Выступления «Хоронько-оркестра» артистически мощны. Вот подтверждение

Из молодых в такой манере выступают, например, парни из команды «Деньги вперед», которые выпускают и свои треки, и делают каверы на шлягеры из «золотого фонда шансона по-русски»: «Лимончики», «Фонарики», «Мама, я жулика люблю». Если иногда копаться в новинках стриминговых платформ, можно найти клад: к примеру, Станислава Золотова и его альбом «Песни в белых штанах». Легкий, как настроение отпускника, курортный шансон с игривыми текстами, похожий на музыку эмигрантов первой волны и группу «Секрет» одновременно. Или группу «Хитобои» — остросоциальные, бытовые и хулиганские тексты с матерком под стильные духовые. Такая музыка и в кабаках может звучать, и дома для поднятия боевого духа. И да, это тоже шансон. Пост-пост, мета-мета С жанром стало модно заигрывать. То Анна Зосимова с Петаром Мартичем выпустят пластинку шансона, то Лиза Монеточка поет про козырного туза. Fire Granny выпустили техно-оперу про братка-колобка, который всех пытался обмануть. Сюжет сказки все знают, но как он переложен на пацанские манеры — любо-дорого потратить 40 минут своей жизни на такой релиз. А Шамиль Юмадилов в пиджаке на голое тело стоит в пустой комнате у микрофона и выдает панк-стендап об одиночестве простого мужика, которому просто очень хочется праздника. Шансоном пропитана вся российская музыка, его не искоренить. Даже в инди и экспериментальные направления жанр входит довольно уверенно, может, потому что мы все устали быть сложными и серьезными. Хочется, чтобы все было просто и понятно: и музыка, и тексты. А главное — понятные смыслы: любовь, друзья, тоска, проблемы ребят с окраин, которых треки про «Кадиллак» или золотые цепи уже больше раздражают, чем качают.

Можно сколько угодно говорить, что шансон — второсортный, низкий и вообще для людей без вкуса. Но только он для всех и про всех. И ничего вы с этим не поделаете.

Что послушать из свежего шансона? Александр Новиков «Стрелочник»

Этот культовый артист шансона не изменяет себе. Десятилетиями его гитара звучит одинаково: вперемешку со студийными клавишами под неторопливые барабаны Как пел про кабаки, гулящих женщин, драки и тоску во время отсидки, так и поет. Хотя из тюрьмы уже давно вышел и теперь возглавляет Театр эстрады в Екатеринбурге и сидит в кресле жюри шоу «Три аккорда» на главном канале страны. Его песни пропитаны болями простого мужика, у которого было все: и зона, и пьянки, и бизнес, и безденежье. А теперь он благостен: может почивать на лаврах и только множить легенды, о том, как выигрывал женщин в казино или отжимал студии звукозаписи у музыкантов Свердловского рок-клуба. «Стрелочник» — это экспириенс для тех, кто никогда не слышал шансон-альбом целиком. Неважно: Новиков, Круг, Наговицын, «Бутырка». Нужно просто сесть и послушать. Если после этого не возникнет ощущения, что по сравнению с лирическим героем релиза у вас жизнь хороша, значит вы либо в глубокой депрессии, либо в местах лишения свободы. Третьего не дано. Елена Ваенга «#ре#ля»

Сложно представить, через сколько кругов ада и стадий принятия прошли музыканты Ваенги, когда писали этот альбом. Потому что он вышел максимально нескучным по звуку, все-таки Елена Владимировна — женщина крайне требовательная в вопросах своей музыки, почти как Земфира. Каждый трек на своем месте: начинается танцевально, затем трек в духе «Снова стою одна, снова курю, мама, снова», а потом уже заигрывания с романсами, рок-н-ролльными соло и под финал — соул-фит с молодой артисткой JEIN. Духовая партия простенькая, но это уместно — она же в начале альбома Ваенги, слушатель еще не включился в пластинку, чтобы его загружать. А если стоит в треке рифма «номерок-урок», то потому что этого требует стилистика — про русскую мать песня, вот и не надо усложнять. Сергей Трофимов «Пересмешник»

Как Трофима еще допускают до федеральных каналов и радиостанций — загадка. Он вообще не боится хлесткой сатиры в песнях, смело шутит на концертах про власть, коррупцию, повышение пенсионного возраста. А еще просит всех людей в погонах на время выступления просто расслабиться, а не фиксировать слова артиста, потому что это «шутка, только и всего». В новом альбоме очень много иронии над всем, что происходит вокруг. Один только трек «Фейсбучная» чего стоит — тут стеб и про зомбирование, и про «пятую колонну», и про скрепы: «Нет сильнее наслаждений, чем совокупление мнений». И, конечно, Трофим всегда хорош в гитарных риффах и соло. Главный хулиган «Радио Шансон» — нужно подсказать ему такой слоган. Геннадий Жаров и Сестры Гулей «Мы танцуем»

Последний альбом легенды блатного шансона. Недавно коронавирус стал причиной ухода Геннадия Жарова. В этой пластинке целых 20 треков для дурацких танцев, шалостей в караоке и ощущения, что «душа развернулась, а потом завернулась обратно» — как любят взрослые женщины из бухгалтерии и водители фур. Очень запоминающиеся мелодии, которые любой даже начинающий гитарист со двора может переложить под стандартный бой и те самые три аккорда. Идеальный вайб для шалостей. Станислав Золотов «Песни в белых штанах»

Пластинка была записана в конце «нулевых», но на стримингах появилась только сейчас — когда альбом был сведен, ушел из жизни продюсер музыканта и карьера Золотова встала на паузу. Он продолжал писать для себя, работал педагогом по гитаре, а о привлечении внимания к своей музыке много лет даже не думал, пока друзья не подсказали ему выложить альбом в стриминги. Дружба с музыкантами Земфиры, «Мумий Тролля» и Леонида Агутина не прошла даром — студийного лоска на альбоме хоть отбавляй. Тут и рок-н-ролл, и боссанова, и смешные тексты: про «колоритные рожи», школьные годы, чувих и чуваков. Сам артист говорит, что его музыка предназначена для того, чтобы просто идти по городу в белых штанах, представляя, что ты на пляже, и не грузить свою голову ничем. Такой вечный курортник. «Карабас и Несуразности» «Едем мы на оргию»

Бывший солист группы «*** забей» продолжает свои безумства теперь в новом жанре. Дворовая песня с крепкими словечками, позволяющая стебаться над бытовухой взрослых людей. Для тех, кому надоела ретро-стилистика и хулиганские тексты «Биртмана», есть Карабас. Тут и потанцевать, и посмеяться в голос в треках про зрелых людей, которые радуются, когда едут на оргию к Георгию, или про пару, в которой даму заводят крепкие словечки, а мужчине приходится через себя переступать и материться, чтоб промискуитета не лишиться. Жизненно же? Trueтень «Бумажные кореша»

Отсидевший 11 лет за воровство и разбой москвич Тарас Мехряков пишет честный рэп в духе старой школы про пацанов с района, понятия и настоящую любовь, которая всегда дождется своего. Понятно каждое слово, не в смысле разборчивости, хотя и тут вопросов нет, а по смысловой нагрузке: оступился, сел, сожалеет, выйдет — и все по новой. «Коррупция» «Журавли»