По просьбе «Афиши Daily» Наташа Хомякова, автор канала «Чифирнуть бы — ништяк», рассказала о том, что происходит сегодня с русским шансоном и выбрала 9 интересных альбомов за последние пару лет. В тексте есть ссылки и на другие релизы, если топа окажется недостаточно.
Шансон — это однозначно самый широкий жанр в русскоязычной музыке. Он объединил рэп, рок, поп, инди, романсы, цыганские песни, блатняк и даже оперу. Потому что шансон — это не стиль музыки, а хулиганская подача, понятные смыслы о проступках, чувствах и болях. А еще — простота в текстах, где нет сложных метафор и путанных рифм. Песни, в которых почти нет второго дна: если ненавижу, то ненавижу, если люблю, то люблю. А если посадили, то, конечно, несправедливо.
Лучше всего читать этот текст, включив плейлист «Состояние шансона».
Классика
За последние 10-15 лет жанр стал еще шире. Блатняк 90-х еще жив, на стриминговых сервисах каждую неделю появляются по 5-10 новых альбомов от артистов с характерными псевдонимами: например, Анатолий Корж, Костет, Владимир Мастер. И свои пластинки они называют «по фасону»: «За братву», «Любите женщину», «Я потихонечку спиваюсь». Примитивные мелодии и тексты о пацанах, зонах, ушедшей молодости и порочной любви. Внутри — дешевый саунд без живых инструментов и простой вокал.
Эстрадные шансонье своих позиций тоже не сдают. И «Бутырка» с очередным новым солистом, и экс-фронтмен группы Владимир Ждамиров, и «БумеR» после смерти своего создателя Юрия Алмазова, и «Лесоповал» продолжают творить. Их песни крутят на «Радио Шансон», на их концертах всегда солдаут.
На премии «Шансон года» статуэтки получают всем известные Александр Новиков и Михаил Шуфутинский за абсолютно новые песни, которые пока не стали хитами, но какие их годы. К тому же, саунд эстрадных шансонье всегда узнаваем: простенькая ритм-секция, мелодичные клавиши, часто — очень явные духовые (если саксфон, то на переднем плане, в начале, в середине и под финал трека).
Некоторые исполнители пробуют новые аранжировки, например, Стас Михайлов в недавнем альбоме «Шестое чувство» старался не только своим постоянным слушателям угодить саундом в духе «Все для тебя», но и попасть в радио-ротации с аранжировкой и автотюном, как у Стаса Костюшкина или Артура Пирожкова.
Ряды мастодонтов пополняют новые коллективы и артисты. В чарты радиостанций попали, например, молодые и обаятельные Инна Вальтер и Марина Бриз с простыми девичьими песнями о любви. Ярослав Сумишевский наступает на пятки Стасу Михайлову и перетягивает к себе его аудиторию. У певицы Афины собралась преданная фан-база, которая следит за всеми упоминаниями исполнительницы в соцсетях и приходит оставлять хвалебные комментарии. Ирина Круг вывела на сцену сына Александра, он пока поет только песни отца, но возможно скоро представит и собственный материал.
В тиктоке на песни новых шансонье, которые вполне могут вписаться в формат «Радио шансон», снимаются сотни тысяч роликов: группа «Бахтавар» из Северного Кавказа «залетела в реки» со своим треком про пацанку-хулиганку. А автор «Краша» Клавы Коки и «Ягоды-малинки» Хабиба Евгений Трухин создал группу Galibri & Mavik и выпустил «Федерико Феллини» — песню, которая звучит не только в тиктоке, но и на свадьбах и юбилеях, в сет-листе сразу после «Хали-гали пара-трупер» — драйв совпадает, танцы гарантированы.
Шансон-рэп
Очень не люблю заезженное сегодня слово «хтонь», но в шансон-рэпе без него никуда. Молодым пацанам петь о своем районе и братве под гитарку не в прикол. А написать текст, зачитать его агрессивно и нарубить басов так, чтобы колонки дрожали — другое дело.
В плейлистах многих моих друзей из регионов Сергей Наговицын соседствует с автором залихватского шансон-рэпа про тачки, жизнь и пацанские понатия Альбертом Нурминским. Сингл «Коррупции», группы Юрия Бардаша и важного человека украинского хип-хопа Миши Крупина, зашел так же, как новый альбом Мафика. Если не помните/знаете, кто такой Мафик: раньше исполнял традиционный блатной шансон под три аккорда про братву, зону и А.У.Е. (деятельность организации запрещена на территории РФ), а сейчас осваивает хип-хоп (интересная у человека карьера!).
Слушать прежний блатняк — дань уважения предкам и «хорошим людям», но хочется новых ритмов. Поэтому появился шансон-рэп с практически теми же понятиями: братва на первом месте, если любить, то королеву, все, что нетрадиционно и не общепринято — не воспринимается. В текстах много жаргона, в интонациях — бравады. А музыка живет по принципу «главное, чтоб качало». Бит может быть любым, побольше басов, голос с хрипотцой — пацанам зайдет. Гио Пика, Trueтень, группа «Литвиненко», Руслан Черный зачитывают про тюрьму, воров, порочных женщин и братву также искренне, как 50 лет назад про лагеря и ссылки пел Аркадий Северный.
Чрезмерная брутальность, дерзкая подача и закаливающая четкость — это одно из направлений современного шансона. Он частично ушел в рэп, и ему там очень уютно.
Отголоски светлого прошлого
Музыкальные эстеты, в том числе историк жанра Максим Кравчинский, часто отмечают, что в глазах широкой публики шансон и блатная песня равны, хотя это совсем не так: есть криминальная лирика как продолжательница каторжной песни, а есть шансон по-русски: Александр Вертинский, Петр Лещенко, Изабелла Юрьева. У них действительно были совершенные треки, которые хочется поставить на граммофонный диск, погрузиться в табачный дым ресторана и погрустить по уходящей эпохе.
Продолжателями «истоков русского шансона» сегодня можно назвать тех, кто был востребован публикой в начале «нулевых»: «Хоронько-оркестр», «Ля-МинорЪ», «Паперный Т.А.М.». Они не собирают большие залы и не выпускают популярные пластинки. Их музыка, скорее, для тех, кто находится во внутренней эмиграции и из нее в реальный мир не торопится. Они появились на сцене не вчера. Но так как они мало кто играет: по-кабацки бодро, даже в записи сплошной артистизм, а каждое живое выступление — маленький спектакль, общение с публикой, которая, чаще всего, сидит за столиками, потягивая винцо.
Из молодых в такой манере выступают, например, парни из команды «Деньги вперед», которые выпускают и свои треки, и делают каверы на шлягеры из «золотого фонда шансона по-русски»: «Лимончики», «Фонарики», «Мама, я жулика люблю».
Если иногда копаться в новинках стриминговых платформ, можно найти клад: к примеру, Станислава Золотова и его альбом «Песни в белых штанах». Легкий, как настроение отпускника, курортный шансон с игривыми текстами, похожий на музыку эмигрантов первой волны и группу «Секрет» одновременно. Или группу «Хитобои» — остросоциальные, бытовые и хулиганские тексты с матерком под стильные духовые. Такая музыка и в кабаках может звучать, и дома для поднятия боевого духа. И да, это тоже шансон.
Пост-пост, мета-мета
С жанром стало модно заигрывать. То Анна Зосимова с Петаром Мартичем выпустят пластинку шансона, то Лиза Монеточка поет про козырного туза.
Fire Granny выпустили техно-оперу про братка-колобка, который всех пытался обмануть. Сюжет сказки все знают, но как он переложен на пацанские манеры — любо-дорого потратить 40 минут своей жизни на такой релиз. А Шамиль Юмадилов в пиджаке на голое тело стоит в пустой комнате у микрофона и выдает панк-стендап об одиночестве простого мужика, которому просто очень хочется праздника.
Шансоном пропитана вся российская музыка, его не искоренить. Даже в инди и экспериментальные направления жанр входит довольно уверенно, может, потому что мы все устали быть сложными и серьезными. Хочется, чтобы все было просто и понятно: и музыка, и тексты. А главное — понятные смыслы: любовь, друзья, тоска, проблемы ребят с окраин, которых треки про «Кадиллак» или золотые цепи уже больше раздражают, чем качают.
Что послушать из свежего шансона?
Александр Новиков «Стрелочник»
Этот культовый артист шансона не изменяет себе. Десятилетиями его гитара звучит одинаково: вперемешку со студийными клавишами под неторопливые барабаны Как пел про кабаки, гулящих женщин, драки и тоску во время отсидки, так и поет. Хотя из тюрьмы уже давно вышел и теперь возглавляет Театр эстрады в Екатеринбурге и сидит в кресле жюри шоу «Три аккорда» на главном канале страны. Его песни пропитаны болями простого мужика, у которого было все: и зона, и пьянки, и бизнес, и безденежье. А теперь он благостен: может почивать на лаврах и только множить легенды, о том, как выигрывал женщин в казино или отжимал студии звукозаписи у музыкантов Свердловского рок-клуба.
«Стрелочник» — это экспириенс для тех, кто никогда не слышал шансон-альбом целиком. Неважно: Новиков, Круг, Наговицын, «Бутырка». Нужно просто сесть и послушать. Если после этого не возникнет ощущения, что по сравнению с лирическим героем релиза у вас жизнь хороша, значит вы либо в глубокой депрессии, либо в местах лишения свободы. Третьего не дано.
Елена Ваенга «#ре#ля»
Сложно представить, через сколько кругов ада и стадий принятия прошли музыканты Ваенги, когда писали этот альбом. Потому что он вышел максимально нескучным по звуку, все-таки Елена Владимировна — женщина крайне требовательная в вопросах своей музыки, почти как Земфира.
Каждый трек на своем месте: начинается танцевально, затем трек в духе «Снова стою одна, снова курю, мама, снова», а потом уже заигрывания с романсами, рок-н-ролльными соло и под финал — соул-фит с молодой артисткой JEIN. Духовая партия простенькая, но это уместно — она же в начале альбома Ваенги, слушатель еще не включился в пластинку, чтобы его загружать. А если стоит в треке рифма «номерок-урок», то потому что этого требует стилистика — про русскую мать песня, вот и не надо усложнять.
Сергей Трофимов «Пересмешник»
Как Трофима еще допускают до федеральных каналов и радиостанций — загадка. Он вообще не боится хлесткой сатиры в песнях, смело шутит на концертах про власть, коррупцию, повышение пенсионного возраста. А еще просит всех людей в погонах на время выступления просто расслабиться, а не фиксировать слова артиста, потому что это «шутка, только и всего».
В новом альбоме очень много иронии над всем, что происходит вокруг. Один только трек «Фейсбучная» чего стоит — тут стеб и про зомбирование, и про «пятую колонну», и про скрепы: «Нет сильнее наслаждений, чем совокупление мнений».
И, конечно, Трофим всегда хорош в гитарных риффах и соло. Главный хулиган «Радио Шансон» — нужно подсказать ему такой слоган.
Геннадий Жаров и Сестры Гулей «Мы танцуем»
Последний альбом легенды блатного шансона. Недавно коронавирус стал причиной ухода Геннадия Жарова.
В этой пластинке целых 20 треков для дурацких танцев, шалостей в караоке и ощущения, что «душа развернулась, а потом завернулась обратно» — как любят взрослые женщины из бухгалтерии и водители фур. Очень запоминающиеся мелодии, которые любой даже начинающий гитарист со двора может переложить под стандартный бой и те самые три аккорда. Идеальный вайб для шалостей.
Станислав Золотов «Песни в белых штанах»
Пластинка была записана в конце «нулевых», но на стримингах появилась только сейчас — когда альбом был сведен, ушел из жизни продюсер музыканта и карьера Золотова встала на паузу. Он продолжал писать для себя, работал педагогом по гитаре, а о привлечении внимания к своей музыке много лет даже не думал, пока друзья не подсказали ему выложить альбом в стриминги. Дружба с музыкантами Земфиры, «Мумий Тролля» и Леонида Агутина не прошла даром — студийного лоска на альбоме хоть отбавляй.
Тут и рок-н-ролл, и боссанова, и смешные тексты: про «колоритные рожи», школьные годы, чувих и чуваков. Сам артист говорит, что его музыка предназначена для того, чтобы просто идти по городу в белых штанах, представляя, что ты на пляже, и не грузить свою голову ничем. Такой вечный курортник.
«Карабас и Несуразности» «Едем мы на оргию»
Бывший солист группы «*** забей» продолжает свои безумства теперь в новом жанре. Дворовая песня с крепкими словечками, позволяющая стебаться над бытовухой взрослых людей. Для тех, кому надоела ретро-стилистика и хулиганские тексты «Биртмана», есть Карабас. Тут и потанцевать, и посмеяться в голос в треках про зрелых людей, которые радуются, когда едут на оргию к Георгию, или про пару, в которой даму заводят крепкие словечки, а мужчине приходится через себя переступать и материться, чтоб промискуитета не лишиться. Жизненно же?
Trueтень «Бумажные кореша»
Отсидевший 11 лет за воровство и разбой москвич Тарас Мехряков пишет честный рэп в духе старой школы про пацанов с района, понятия и настоящую любовь, которая всегда дождется своего. Понятно каждое слово, не в смысле разборчивости, хотя и тут вопросов нет, а по смысловой нагрузке: оступился, сел, сожалеет, выйдет — и все по новой.
«Коррупция» «Журавли»
Если вы не слышали единственную пластинку Миши Крупина и Юрия Бардаша «Журавли», обязательно стоит это исправить, потому что он и есть современный русскоязычный шансон. Бит каждого трека попадает прямо в мозг, паузы, сильные доли, зацикливание — все выверено до мелочей. Тексты с флером пижонства и порочности («Шуба из песца, сердце из свинца, пишет мне в WhatsApp, будет гневаться»), иронично наигранный пафос в читке и в клипах, например, когда Миша выходит в цепях и в окружении фигуристых девушек из дорогой тачки, а через минуту танцует со зрелой дамой, у которой уже помада размазана и глаза сверкают от желания. Классная группа с отличным материалом, зацените.