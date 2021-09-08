На днях подошел к концу отборочный этап ежегодного конкурса по поиску хип-хоп-талантов Burn Tour 2021. Мы попросили создателя канала «Тихое место» Александра Куликовского ознакомиться с творчеством семи финалистов и поговорить с музыкантами о том, для чего они делают музыку и что хотят сказать ею миру.
Кепоут
Несмотря на выразительное присутствие хип-хопа в творчестве, артист не ограничивает себя рамками одного жанра. Так, отсылая в названии трека к вечной классике нулевых в «In Da Club», Кепоут миксует стильный звук подземки с аналоговыми синтезаторами.
Электроника в целом является неотъемлемой частью его песен: он записывает скоростные треки под драм-н-бейс («Badman»), психоделический эмбиент («Сам»), но иногда все же переходит на живые инструменты, например в легкой летней акустике («Huana»).
Музыкант признается, что пишет некоторые треки как письмо будущему себе, чтобы в случае трудностей прислушаться и вновь зарядиться амбицией покорить весь мир. «На данный момент мне хочется вдохновить своей музыкой людей на то, чтобы они не бросали свое дело, несмотря на неудачи», — делится Кепоут.
«В 2019-м я подумал впервые о том, что, наверное, стоит перестать заниматься рэпом. А потом мне позвонил Kass и позвал выступить в Петербурге, в „А2“, на Burn Tour 19. Когда я вышел на одну сцену с ATL, Saluki, „Лауд“ и AVG перед аудиторией более 4000 человек и все эти люди прыгали и кричали под наше выступление, я понял, что это только начало меня как артиста. Меня это сильно замотивировало продолжить с еще большими усилиями заниматься музыкой и перевернуло мое мировоззрение», — рассказывает музыкант.
Teabrogi
Представитель новой волны рэп-музыки Игорь Нетунаев из Екатеринбурга начал интересоваться жанром в школьные времена, когда нашел в отцовской коллекции сборник с треком «Рыночных отношений». «На тот момент меня не столько привлекали тексты и их посыл, сколько привлекали биты. Я увлекся андер-битами. Открывал для себя новые группы, как русские, так и зарубежные, и развивал свой скилл в этом направлении», — рассказывает музыкант.
Пускай саунд Teabrogi нельзя напрямую сравнить с пыльным бумбэпом нулевых, изучение разных стилей заметно сказалось на его дискографии. Орудуя трэпом как основной творческой формой, Teabrogi стремится развиваться даже в рамках этого минималистичного стиля, регулярно экспериментируя с продакшеном и структурой треков.
Teabrogi нередко переходит с читки на пение, пытаясь достучаться до максимально разной аудитории: «Я никогда не придерживался какой‑то „трушности“ и т. д. Я делаю разную музыку: под которую можно ******** [отрываться] в „слэмах“ и „стенах смерти“ и ту музыку, слушая которую хочется побыть одному и что‑то обдумать для себя».
«Переслушивая дебютный альбом, я все больше понимал, что хочу делать что‑то большее, чем типичный звук», — говорит артист, и его стремление ощущается на «Дико извиняюсь», последнем на данный момент студийном релизе рэпера, это довольно зрелая работа.
«8453»
Единственная рэп-группа в списке — квартет выходцев из Балакова (Саратовская область), которые сейчас перебрались в Санкт-Петербург. Их музыка — это голоса улиц, каменных джунглей и безумной самоуверенности.
От минималистичного трэпа на альбоме «Stage 2» ребята эволюционировали к более комплексным инструменталам на «Old Kind Block», частично схожих со звуком Западного побережья. Участники активно дополняют друг друга в треках, благодаря этому в них сохраняется любопытная динамика.
Никита из «8453» не считает, что группа сможет дать рэпу что‑то новое: «Бессмысленно что‑то предлагать данному жанру музыки, поэтому я его просто украшу как новогоднюю елку».
Травма
Молодой бунтарь Илья Колосовский под псевдонимом Травма старается не отождествлять себя с хип-хопом, несмотря на то что использует рэп как единственный музыкальный язык. «Мне ***** [плевать] на хип-хоп, я панк», — заявляет екатеринбуржец. В этих словах есть доля правды, потому что его звук — грязные басы, кричащая манера подачи и живая агрессия.
За яркими, местами даже артхаусными обложками и агрессивной панковской подачей могут скрываться и лиричные отступления. Травма не стесняется показывать себя уязвимым, посвящая треки, в частности, неудачным отношениям или теме расставания. Так, в творчестве артиста существует правильный контраст — есть и динамичные бэнгеры, и меланхоличные аудиодрамы. Самый заметный релиз Травмы — совместный мини-альбом со скандально известной рэп-исполнительницей Hofmannita.
Nowmkill
Алексей Линников записывает минималистичный трэп, сформированный из комбинации артистичной подачи и грубых битов, вписывающихся в задорную энергетику исполнителя. У него пока нет полноформатных релизов, но есть серия синглов, в которых он в каком‑то смысле отражает свою идентичность («Якутия фристайл») или просто высказывается путем традиционных самоутвердительных трэп-репрезентов («Carrera Turbo»).
Nowmkill ловко меняет темп флоу, экспериментирует с интонацией и переходами на беби-войс, привнося разнообразие в треки за счет своего голоса. «Музыка — это мой способ создания искусства путем самовыражения. Самовыражение — это вершина всего искусства. Когда я творю, я нахожусь в гармонии с самим собой», — рассказывает артист.
Triplprincesss
Псковский дуэт Triplprincesss — концентрированный трэп в женском исполнении — Анны Петровой и Елизаветы Казимир.
Аня рассказывает, что первые шаги в музыке приходилось делать втайне от родителей: она ездила к Лизе из Пскова в Санкт-Петербург, записываясь вместе на студии в подвале. «Неоднократно мне приходилось врать родителям. Однажды они узнали про то, что я уехала выступать в Петербург. Я сидела возле галереи и рыдала. Ко мне подошли две незнакомые девочки и помогли мне справиться с истерикой. Именно в тот момент я приняла свое первое взрослое решение: наперекор воле родителей остаться ради своей мечты в Питере, выступить и продвигаться дальше».
В списке творческих вдохновителей Лиза упоминает появление «РНБ Клуба» («Платина», Lil Krystalll, Magnum Opus): «Когда я услышала их треки в 2018-м и поняла, что рэп может быть таким легким, вайбовым, даже прикольным и сексуальным, я правда была в шоке. Мне захотелось изучать всю эту культуру и жить в ней тоже».
У Triplprincesss есть как совсем уж безнравственные треки про секс («Sosa Baby»), так и социальные высказывания со строчками «Мы живем в стране героев, но герои не нужны» и «Главный враг России — это наше государство» («Putin Work»).
«Мы хотим предложить наконец-то адекватный женский рэп, где за песнями не стоит какой‑то дядя продюсер и сонграйтер. Мы все делаем сами, мы готовы на любой коннект и хотим все же поднять эту нишу женского рэпа. Все сидят как змеи в своем гнезде, ни с кем не дружат, только бифы, бифы, бифы, это ужасно. Нас так мало, мы все должны объединиться и растить женский хип-хоп, иначе так все и сдохнем в одиночку. Никакие парни в индустрии нас не поддержат, так как все равно в русском хип-хопе существует сексизм, где парень со ста подписчиками в инсте и сниппетом, снятым на калькулятор, имеет шанс на поддержку более медийного исполнителя, а девочки, которые парятся над музыкой и контентом 24/7, — нет. Мы хотим предложить дружбу и любовь почти всем девочкам в русском хип-хопе».
Rustle
Рустам Шубангалеев, выступающий под псевдонимом Rustle, — 19-летний казах из города Орск. Его музыка строится на мелодичных трэп-репрезентах, где столько же пения, сколько и речитатива. На фоне многих рэп-артистов, уделяющих внимание вокальному исполнению, Рустам может похвастаться высоким тембром голоса, органично уживающимся с грубым 808-м басом. «Моя музыка — это моя жизнь. Каждым релизом можно оценить мое душевное состояние и моменты, которые я проживаю».
Несмотря на его юный возраст, в арсенале артиста уже можно найти два релиза, один из которых прозаично называется «18». В этом альбоме есть нетривиальное для сегодняшних трэп-альбомов разговорное интро, где музыкант рассказывает о себе, и неожиданный эксперимент с танцевальным ритмом и прямой бочкой.
«Я по натуре шоумен», — утверждает Rustle. Чередуя мелодичный трэп, утонченный R’n’B и танцевальные мотивы, артист постепенно вырабатывает свой собственный стиль, но свои планы на будущее держит в секрете. «В карантин я апнул свой скилл на двести процентов. Я рад этому, и мои близкие замечают это», — рассказывает музыкант.
Три лучших участника конкурса выступят на сцене петербургского клуба «КМ30» в конце осени, а в декабре в Москве пройдет финальный концерт. Там и будет представлен победитель программы, который получит профессиональную съемку клипа, запись собственного трека совместно со Studio 21 и выступление на одной сцене с Saluki. Следите за новостями Burn Tour 2021 на официальном сайте бренда и VK.
Послушать лучшие, по нашему мнению, треки семи финалистов отборочных Burn Tour можно тут: