На днях подошел к концу отборочный этап ежегодного конкурса по поиску хип-хоп-талантов Burn Tour 2021. Мы попросили создателя канала «Тихое место» Александра Куликовского ознакомиться с творчеством семи финалистов и поговорить с музыкантами о том, для чего они делают музыку и что хотят сказать ею миру.

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Кепоут

Несмотря на выразительное присутствие хип-хопа в творчестве, артист не ограничивает себя рамками одного жанра. Так, отсылая в названии трека к вечной классике нулевых в «In Da Club», Кепоут миксует стильный звук подземки с аналоговыми синтезаторами. Электроника в целом является неотъемлемой частью его песен: он записывает скоростные треки под драм-н-бейс («Badman»), психоделический эмбиент («Сам»), но иногда все же переходит на живые инструменты, например в легкой летней акустике («Huana»).

«Я пробовал боевые искусства, экстрим-спорт, футбол, баскетбол, но сильнее всего закусила именно музыка, так что думаю: „This is in my DNA“ плюс мечта детства — быть тем парнем с экрана».



Музыкант признается, что пишет некоторые треки как письмо будущему себе, чтобы в случае трудностей прислушаться и вновь зарядиться амбицией покорить весь мир. «На данный момент мне хочется вдохновить своей музыкой людей на то, чтобы они не бросали свое дело, несмотря на неудачи», — делится Кепоут. «В 2019-м я подумал впервые о том, что, наверное, стоит перестать заниматься рэпом. А потом мне позвонил Kass и позвал выступить в Петербурге, в „А2“, на Burn Tour 19. Когда я вышел на одну сцену с ATL, Saluki, „Лауд“ и AVG перед аудиторией более 4000 человек и все эти люди прыгали и кричали под наше выступление, я понял, что это только начало меня как артиста. Меня это сильно замотивировало продолжить с еще большими усилиями заниматься музыкой и перевернуло мое мировоззрение», — рассказывает музыкант.

Teabrogi

Представитель новой волны рэп-музыки Игорь Нетунаев из Екатеринбурга начал интересоваться жанром в школьные времена, когда нашел в отцовской коллекции сборник с треком «Рыночных отношений». «На тот момент меня не столько привлекали тексты и их посыл, сколько привлекали биты. Я увлекся андер-битами. Открывал для себя новые группы, как русские, так и зарубежные, и развивал свой скилл в этом направлении», — рассказывает музыкант. Пускай саунд Teabrogi нельзя напрямую сравнить с пыльным бумбэпом нулевых, изучение разных стилей заметно сказалось на его дискографии. Орудуя трэпом как основной творческой формой, Teabrogi стремится развиваться даже в рамках этого минималистичного стиля, регулярно экспериментируя с продакшеном и структурой треков.

«Когда получаю фидбэк в директ о том, что моя музыка помогла кому‑то справиться с какими‑либо трудностями, я понимаю, что нахожусь на правильном пути».

Teabrogi нередко переходит с читки на пение, пытаясь достучаться до максимально разной аудитории: «Я никогда не придерживался какой‑то „трушности“ и т. д. Я делаю разную музыку: под которую можно ******** [отрываться] в „слэмах“ и „стенах смерти“ и ту музыку, слушая которую хочется побыть одному и что‑то обдумать для себя». «Переслушивая дебютный альбом, я все больше понимал, что хочу делать что‑то большее, чем типичный звук», — говорит артист, и его стремление ощущается на «Дико извиняюсь», последнем на данный момент студийном релизе рэпера, это довольно зрелая работа.

«Для меня создание музыки — как процесс самоудовлетворения. Это как ломка у наркомана — когда не создаешь, тяжело живется. А в создании находишь отдушину и, параллельно увлекаясь этим, пытаешься извертеться так, чтобы это еще звучало оригинально и круто».

«8453»

Единственная рэп-группа в списке — квартет выходцев из Балакова (Саратовская область), которые сейчас перебрались в Санкт-Петербург. Их музыка — это голоса улиц, каменных джунглей и безумной самоуверенности.

«Энергия оказывает влияние гораздо сильнее, чем слова. Своей музыкой мы хотим показать, что нужно освободиться от рамок, границ и правил. Нужно делать так, как чувствуешь ты», — Даниил из «8453».



От минималистичного трэпа на альбоме «Stage 2» ребята эволюционировали к более комплексным инструменталам на «Old Kind Block», частично схожих со звуком Западного побережья. Участники активно дополняют друг друга в треках, благодаря этому в них сохраняется любопытная динамика. Никита из «8453» не считает, что группа сможет дать рэпу что‑то новое: «Бессмысленно что‑то предлагать данному жанру музыки, поэтому я его просто украшу как новогоднюю елку» .

«Я создаю музыку, чтобы освободиться от мыслей, которые волнуют, а порой беспокоят. Поделиться радостью, высказаться, поддержать кого‑то своим словом, принести в чью-то жизнь уверенность, что он не один с таким пониманием мира», — Кукс из «8453».



Травма

Молодой бунтарь Илья Колосовский под псевдонимом Травма старается не отождествлять себя с хип-хопом, несмотря на то что использует рэп как единственный музыкальный язык. «Мне ***** [плевать] на хип-хоп, я панк» , — заявляет екатеринбуржец. В этих словах есть доля правды, потому что его звук — грязные басы, кричащая манера подачи и живая агрессия.

«Ничего не хочу сказать [своей музыкой], хочу чтобы под нее ********* [отрывались]. Я же не Оксимирон. У меня есть трек, где весь второй куплет я прорыгал. Еще есть трек про то, какой у меня большой ***».



За яркими, местами даже артхаусными обложками и агрессивной панковской подачей могут скрываться и лиричные отступления. Травма не стесняется показывать себя уязвимым, посвящая треки, в частности, неудачным отношениям или теме расставания. Так, в творчестве артиста существует правильный контраст — есть и динамичные бэнгеры, и меланхоличные аудиодрамы. Самый заметный релиз Травмы — совместный мини-альбом со скандально известной рэп-исполнительницей Hofmannita.

«Мне нравится делать музыку, круто осознавать, что тебя слушают миллионы людей. Еще я дикий лайкодрочер, ежедневно смотрю свою статистику прослушиваний. Радует, что она увеличивается с каждым месяцем, как и кеш».



Nowmkill

Алексей Линников записывает минималистичный трэп, сформированный из комбинации артистичной подачи и грубых битов, вписывающихся в задорную энергетику исполнителя. У него пока нет полноформатных релизов, но есть серия синглов, в которых он в каком‑то смысле отражает свою идентичность («Якутия фристайл») или просто высказывается путем традиционных самоутвердительных трэп-репрезентов («Carrera Turbo»).

«Я рожден в Якутии, а воспитан в Сибири, дабы не раскрывать все карты, скажу всего три слова: качество, холодно, дорого. Мне есть что сказать, но это вы услышите не здесь. Моя музыка скажет все за меня. Я привык не болтать, а делать. Поступки — лицо мужчины».

Nowmkill ловко меняет темп флоу, экспериментирует с интонацией и переходами на беби-войс, привнося разнообразие в треки за счет своего голоса. «Музыка — это мой способ создания искусства путем самовыражения. Самовыражение — это вершина всего искусства. Когда я творю, я нахожусь в гармонии с самим собой», — рассказывает артист.

Triplprincesss

Псковский дуэт Triplprincesss — концентрированный трэп в женском исполнении — Анны Петровой и Елизаветы Казимир. Аня рассказывает, что первые шаги в музыке приходилось делать втайне от родителей: она ездила к Лизе из Пскова в Санкт-Петербург, записываясь вместе на студии в подвале. «Неоднократно мне приходилось врать родителям. Однажды они узнали про то, что я уехала выступать в Петербург. Я сидела возле галереи и рыдала. Ко мне подошли две незнакомые девочки и помогли мне справиться с истерикой. Именно в тот момент я приняла свое первое взрослое решение: наперекор воле родителей остаться ради своей мечты в Питере, выступить и продвигаться дальше». В списке творческих вдохновителей Лиза упоминает появление «РНБ Клуба» («Платина», Lil Krystalll, Magnum Opus): «Когда я услышала их треки в 2018-м и поняла, что рэп может быть таким легким, вайбовым, даже прикольным и сексуальным, я правда была в шоке. Мне захотелось изучать всю эту культуру и жить в ней тоже». У Triplprincesss есть как совсем уж безнравственные треки про секс («Sosa Baby»), так и социальные высказывания со строчками «Мы живем в стране героев, но герои не нужны» и «Главный враг России — это наше государство» («Putin Work»).

«Пока что мы разминаемся, рано говорить о чем‑то важном и высоком, когда женский рэп в России никак не востребован, нас просто не услышат».

«Мы хотим предложить наконец-то адекватный женский рэп, где за песнями не стоит какой‑то дядя продюсер и сонграйтер. Мы все делаем сами, мы готовы на любой коннект и хотим все же поднять эту нишу женского рэпа. Все сидят как змеи в своем гнезде, ни с кем не дружат, только бифы, бифы, бифы, это ужасно. Нас так мало, мы все должны объединиться и растить женский хип-хоп, иначе так все и сдохнем в одиночку. Никакие парни в индустрии нас не поддержат, так как все равно в русском хип-хопе существует сексизм, где парень со ста подписчиками в инсте и сниппетом, снятым на калькулятор, имеет шанс на поддержку более медийного исполнителя, а девочки, которые парятся над музыкой и контентом 24/7, — нет. Мы хотим предложить дружбу и любовь почти всем девочкам в русском хип-хопе». Rustle

Рустам Шубангалеев, выступающий под псевдонимом Rustle, — 19-летний казах из города Орск. Его музыка строится на мелодичных трэп-репрезентах, где столько же пения, сколько и речитатива. На фоне многих рэп-артистов, уделяющих внимание вокальному исполнению, Рустам может похвастаться высоким тембром голоса, органично уживающимся с грубым 808-м басом. «Моя музыка — это моя жизнь. Каждым релизом можно оценить мое душевное состояние и моменты, которые я проживаю». Несмотря на его юный возраст, в арсенале артиста уже можно найти два релиза, один из которых прозаично называется «18». В этом альбоме есть нетривиальное для сегодняшних трэп-альбомов разговорное интро, где музыкант рассказывает о себе, и неожиданный эксперимент с танцевальным ритмом и прямой бочкой.

«Все началось с того момента, когда я понял, что без музыки было бы так скучно в этом мире, я получаю настоящие эмоции и чувства. Хочу, чтобы моя музыка ассоциировалась с моментом в жизни у людей и вызывала эмоцию».

«Я по натуре шоумен» , — утверждает Rustle. Чередуя мелодичный трэп, утонченный R’n’B и танцевальные мотивы, артист постепенно вырабатывает свой собственный стиль, но свои планы на будущее держит в секрете. «В карантин я апнул свой скилл на двести процентов. Я рад этому, и мои близкие замечают это», — рассказывает музыкант.