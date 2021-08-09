Новая версия «Я в моменте» (грустная!), The Weeknd прощается с красным пиджаком, Нас возвращается с хип-хопом класса люкс, Канье опять не выпустил альбом: рассказываем о главном в музыке за неделю.

Приключения «Я в моменте» продолжаются: выросший из песни «Я делаю шаг» The Hatters летний хит получил продолжение — не мечтательное, а минор. От первой версии остался лишь припев: с легкой руки Mary Gu песня превратилась в балладу «Я в моменте-2» — сгусток настоящей грусти о том, что жить в моменте на самом деле не всегда получается: ну вот когда в последний раз ты видел звезды не в инстаграме, скажи?

The Weeknd снял красный пиджак и открыл новую творческую главу под условным названием «Рассвет». Ее первая весточка — песня «Take My Breath». В интервью GQ Абель рассказал, что уже работает на следующим альбомом, и уточнил, что это будет духовное продолжение прошлогоднего «After Hours». Журналисты, которые уже послушали несколько новых песен, сравнивают новую музыку The Weeknd с Джорджо Мородером и звучанием Куинси Джонса . Верим на слово и ждем!

Alizade выпустила свой первый EP, это пять треков, среди них — фит с Vacío. Нет, это не наглый и резвый минималистик-трэп в духе ранних синглов: здесь куда больше влияния R’n’B-музыки и тропических танцев.

Канье снова не выпустил «Donda», но дал послушать обновленную версию альбома и понаблюдать за зрелищным арт-перформансом на стадионе в Атланте. Альбом заметно изменился с момента прошлого засвета: в последние дни удалось записать несколько фитов с Jay Electronica, The Weeknd и Kid Cudi, сам треклист расширился практически в два раза, а в некоторых песнях были заменены биты. Закулисный хаос продолжается — команда Канье все еще не покинула стадион Mercedes-Benz (сам автор альбома живет там уже третью неделю), а про дату релиза «Donda» знает, пожалуй, только сам Канье.

Lingua Ignota записала целый альбом жуткого дарквейва на стыке классики и духовной музыки. Здесь довольно много референсов к церковным песням XVIII–XIX века, да и лирика слишком тесно связана с религиозными обрядами: певице удается связать эту тематику с болезненными для нее монологами об абьюзе и мизогинии.