Zhanulka ворвалась к нам сначала в тиктоки, а затем в плейлисты — с хитом «Кискис» и отличным свежим EP «Валенсия», а еще попала в программу Radar от Spotify. Специльно для «Афиши Daily» певица поделилась любимыми песнями.

«Не твое дело» «Я буду рядом»

Когда мои киевские друзья, прилетевшие ко мне в Валенсию, включали ее, они всегда говорили, что посвящают ее мне, на строчках «Где бы ты ни оказался, буду рядом, так и знай!» «ДДТ» «Метель»

Всегда, когда я распеваюсь, исполняю именно эту песню. Это одна из первых песен, которые я сыграла на гитаре. В 8 классе каждую пятницу мы оставались после уроков и играли ее в школьной столовке. Самая душевная песня, чувственная и невероятно мелодичная. Валентин Стрыкало «Кладбище самолетов»

Я впервые поцеловалась под эту песню: тот мальчик красиво улыбался, катался на доске, носил высокие фиолетовые вансы и слушал Стрыкало. «Сплин» «Весь этот бред»

Я так часто слушаю эту песню, что все, кто со мной давно знаком, ассоциируют ее со мной. Вообще, моя огромная мечта — это чтобы кто‑то написал песню с таким же романтически-житейским вайбом про меня. Badda Boo «Искренности»

Это любимая песня моей старшей сестры. Когда мне было мало лет, у нее в колонках 24/7 играл русский андеграунд, Tokio Hotel и Джастин Тимберлейк. «Мы» «Дым»

Мы слушали эту песню в лагере, пока смотрели ночью в поле на звезды, прямо перед переездом в Испанию, она ассоциируется с моими 14 годами и лесом. «Щенки» «Ненависть»

У меня был какой‑то напряженный период в жизни, я убивалась по очередному Паше, и меня позвали на пляж моя лучшая подруга Аня и ее испаноговорящий парень. Мы пили сангрию, слушали музыку, общались, и, когда заиграла эта песня, мы с Аней начали переводить ее текст Эрику — с тех пор я слушаю ее и вспоминаю мой любимый каменный пирс в Валенсии и старых друзей. Pixies «Where Is My Mind»

А это просто моя любимая песня всех времен, я ее услышала впервые в моем любимом фильме «Господин Никто», и с тех пор она меня сопровождает. Строчки припева «Где мой разум, где‑то там в воде, видишь, он плывет?» как ничто другое описывало мои одиночные посиделки на пляже возле дома вечером в будние дни. Gorillaz «Clint Eastwood»

Когда‑то у нас была испаноговорящая тусовка, где мы катались на огромных мотоциклах и устраивали фотосессии большой компанией на крышах, я была тогда очень счастлива — и эта песня всегда играла где‑то очень близко.